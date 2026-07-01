5ta. edición del concurso “Helado ARTEsanal” para niños y niñas de todo el país

La Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) presentó la quinta edición del concurso “Helado ARTEsanal”, una iniciativa destinada a niños y niñas de entre 4 y 12 años de todo el país que busca promover la creatividad y el vínculo con el helado artesanal argentino bajo el lema “La felicidad viene en cucurucho”.

Así, el certamen, de participación libre y gratuita, estará abierto hasta el 15 de julio y convoca a los participantes a enviar dibujos o pinturas inspiradas en qué significa para ellos la felicidad asociada al helado artesanal. Las obras seleccionadas integrarán un libro digital y una muestra física prevista en la Ciudad de Buenos Aires.

Dicho concurso está dividido en dos categorías: de 4 a 7 años y de 8 a 12 años. Los participantes podrán inscribirse a través del sitio oficial https://librodearte.com.ar/afadhya/ y cargar una única obra en formato digital.

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Un jurado integrado por representantes de AFADHYA, SUR Comunicación y Libro de Arte seleccionará 100 trabajos finalistas, que serán publicados en una edición digital del proyecto.

Las heladerías adheridas del país podrán participar de la difusión del concurso, ya que los inscriptos deberán indicar en qué comercio conocieron la iniciativa. Las heladerías mencionadas por los ganadores recibirán reconocimiento.

A saber, todos los finalistas recibirán un voucher equivalente a 1 kilo de helado artesanal. En tanto, los tres primeros puestos de cada categoría obtendrán órdenes de compra para librerías o jugueterías: $300.000 para el primer lugar, $250.000 para el segundo y $200.000 para el tercero.

Los tres primeros puestos de cada categoría recibirán órdenes de compra en librerías artísticas o jugueterías

También habrá premios especiales para instituciones como Casa Garrahan, Fundación Margarita Barrientos “Comedor Los Piletones” y Fundación Natalí Dafne Flexer, cuyos ganadores recibirán el mismo reconocimiento económico y un voucher de helado. Los 100 trabajos seleccionados formarán parte de una muestra física que se exhibirá desde el 4 de septiembre durante 30 días en la Fundación Beethoven, en la Ciudad de Buenos Aires.

Un concurso que ya es un clásico

Desde AFADHYA destacaron que el certamen se consolidó como una propuesta que combina arte, juego y participación familiar, y que en sus ediciones anteriores reunió a niños y niñas de distintas provincias del país.

“El helado artesanal está presente en momentos de felicidad y queremos que los chicos lo expresen a través del arte”, señaló el presidente de la entidad, Maximiliano Maccarrone.

El certamen se divide en dos categorías por edades (4 a 7 años y 8 a 12 años)

La organización remarcó que la iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la gastronomía artesanal argentina y la creatividad infantil, promoviendo además el consumo de productos elaborados con materias primas de calidad.

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Inscripción abierta

La inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de julio y se realiza exclusivamente de forma online. Los trabajos deberán presentarse en formato digital, en tamaño A4 y extensión JPG, respetando la consigna del concurso.

MV/MSS