La pasión por el fútbol y el amor por el helado artesanal vuelven a fusionarse: la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) anunció el lanzamiento del "Súper Scaloneta", una evolución del sabor que conquistó a los argentinos en 2022 y que hoy regresa con una impronta renovada. Aquella propuesta, que ya se encuentra disponible en las heladerías artesanales adheridas de todo el país, busca no solo acompañar el sentimiento de los hinchas, sino también elevar la experiencia gastronómica mediante una fórmula que combina tradición e innovación.

Así, la “Súper Scaloneta” mantiene la esencia que lo convirtió en un éxito, pero eleva su apuesta con nuevos atributos sensoriales: la base es el tradicional dulce de leche artesanal, símbolo máximo de la heladería nacional; el diferencial es la incorporación de dulce de leche natural, que aporta un perfil de sabor más intenso y auténtico; y la experiencia se completa con trozos de cucurucho bañados en chocolate blanco y semiamargo, logrando un equilibrio perfecto.

Para Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA, este lanzamiento es una muestra de cómo el sector heladero sigue evolucionando a la par de las preferencias del consumidor: "El Dulce Scaloneta se convirtió en un símbolo que une dos pasiones nacionales. Con este nuevo lanzamiento, buscamos seguir sorprendiendo, manteniendo la esencia del sabor original, pero sumando atributos que lo hacen aún más especial y argentino", destacó.

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El Súper Scaloneta llega a las heladerías de todo el territorio nacional

Ligado a su valor emocional, el lanzamiento tiene un objetivo estratégico claro: continuar con el proceso de desestacionalización del consumo. Al proponer productos que dialogan con la actualidad y los eventos masivos, el helado artesanal se consolida como un alimento presente en la dieta de los argentinos durante los doce meses del año.

¿Dónde encontrarlo?

El Súper Scaloneta llega a las heladerías artesanales de todo el territorio nacional como una invitación a celebrar la cultura argentina, reafirmando el compromiso del sector con el uso de materias primas seleccionadas y procesos de elaboración que priorizan la calidad por sobre todas las cosas.

El lanzamiento tiene un objetivo estratégico claro: continuar con el proceso de desestacionalización del consumo

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MV