Helados: ¿Dónde se puede tomar el sabor "Súper Scaloneta" en Córdoba?

En el comienzo de la Copa del Mundo el helado vuelve a tener novedades con un nuevo sabor. La Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) relanzó el clásico que nació en 2022, pero ahora bajo el nombre de “Súper Scaloneta”, una receta renovada que combina una base del tradicional dulce de leche artesanal con trocitos de cucurucho bañados en chocolate blanco y semi amargo. Como gran novedad y diferencial para este Mundial, se le incorporó dulce de leche natural veteado, lo que potencia su intensidad y su ADN bien nacional.

"Buscamos seguir sorprendiendo a los consumidores, manteniendo la esencia del sabor original, pero sumando nuevos atributos que lo hacen aún más especial y argentino”, señaló Maximiliano Maccarrone, presidente de AFADHYA, quien además destacó que estos lanzamientos ayudan a consolidar el consumo de helado durante todo el año, rompiendo con la estacionalidad del invierno.

“Este tipo de propuestas reflejan el trabajo de los heladeros artesanales en todo el país, que siguen innovando a partir de recetas tradicionales y materias primas de calidad. El agregado de dulce de leche natural refuerza ese camino, poniendo en valor uno de los sabores más representativos de nuestra identidad”, agrega Maccarrone. “Al mismo tiempo, iniciativas como esta acompañan un proceso sostenido de desestacionalización del consumo, consolidando al Helado Artesanal como un alimento presente durante todo el año”, concluyó.

La ruta de la "Súper Scaloneta" en Córdoba

Aunque se trata de un lanzamiento federal, los cordobeses ya tienen su propio mapa para salir a buscarlo. Grandes cadenas locales y tradicionales heladerías de barrio de distintos puntos de la provincia ya tienen el motor en marcha y el sabor disponible en sus vitrinas.

Si querés alentar a la Selección con una cucharita en la mano, estos son los locales adheridos en la provincia de Córdoba: