“El Jardín del Edén”: tres miradas contemporáneas que convierten la naturaleza en experiencia artística

La naturaleza vuelve a ocupar el centro de la escena en “El Jardín del Edén”, la exposición que reúne obras de Nicola Costantino, Carlos Rivera Lauría y Paola Marzotto en Espacio Foto Arte Galería, en Punta del Este. Desde la cerámica, la porcelana y la fotografía, los tres artistas proponen un recorrido visual y conceptual que explora la belleza, la fragilidad y la potencia simbólica del mundo natural en un momento histórico atravesado por la crisis ambiental y el replanteo de la relación entre humanidad y entorno.

La muestra, inaugurada el 15 de febrero, plantea un diálogo entre disciplinas y sensibilidades distintas, pero unidas por una preocupación común: repensar la naturaleza no solo como paisaje o motivo estético, sino como espacio de reflexión ética y cultural.

En ese cruce entre arte contemporáneo y contemplación natural se inscriben las propuestas de Costantino, Marzotto y Rivera Lauría.

Arte contemporáneo y naturaleza: el eje conceptual de “El Jardín del Edén”

La exposición propone un recorrido en el que la naturaleza aparece como un territorio simbólico y material a la vez. Cada artista aborda ese universo desde una disciplina distinta, generando un diálogo entre cerámica, porcelana y fotografía que amplía las formas de representar el mundo vegetal y animal en el arte contemporáneo.

En ese marco, la muestra articula tres miradas complementarias: la exploración escultórica de Nicola Costantino, la poética de las aves en la obra de Carlos Rivera Lauría y la contemplación botánica que atraviesa la fotografía de Paola Marzotto.

Nicola Costantino junto a una obra de su serie cerámica PaRDeS, inspirada en el universo vegetal

Nicola Costantino y la cerámica: técnica, surrealismo y universo vegetal

En el caso de Nicola Costantino, una de las artistas argentinas más reconocidas de su generación, la exposición presenta piezas de su serie PaRDeS, un proyecto que explora el universo vegetal a partir de murales cerámicos de fuerte impronta surrealista.

La obra central, titulada El Inverso, muestra un bloque de tierra suspendido en el aire, con las raíces apuntando hacia el cielo y las flores colgando hacia abajo. Según explicó la artista, se trata de una imagen pensada para alterar la percepción habitual del paisaje: “Es una forma de despertar nuestra percepción anestesiada de la naturaleza”.

El desarrollo de estas piezas está ligado a una investigación técnica que Costantino inició durante la pandemia. Según contó en diálogo con PERFIL, el aislamiento le permitió dedicar tiempo a experimentar con la cerámica, un material que durante años había evitado por considerarlo demasiado tradicional.

“Compré todos los materiales y empecé a experimentar. Yo llevo más de 30 años haciendo esculturas, pero nunca había trabajado con cerámica”, recordó la artista.

Nerikomi: la técnica japonesa que inspira las nuevas obras de Costantino

Ese proceso de experimentación la llevó a descubrir la técnica japonesa nerikomi, que consiste en combinar bloques de arcilla pigmentada para crear patrones internos que aparecen al cortar la pieza.

“Tenés que tener todo el dibujo en la cabeza antes de hacerlo, porque recién aparece cuando lo cortás”, explicó Costantino sobre un procedimiento que exige concentración y planificación.

En sus manos, esta técnica tradicional adquiere una dimensión contemporánea que combina diseño, escultura y exploración conceptual. El resultado son piezas en las que el dibujo emerge desde el interior del material, generando superficies que evocan hojas, raíces o estructuras orgánicas.

Más allá del desafío técnico, la artista reivindica también el valor simbólico de las flores en el arte. “Durante mucho tiempo se pensó que pintar flores era algo decorativo, casi doméstico. Pero las flores son el símbolo máximo de la belleza y también de la fragilidad de la vida”, señaló.

En esa línea, Costantino sostiene que el arte contemporáneo puede recuperar estos motivos desde una nueva perspectiva. Para ella, trabajar con el universo vegetal hoy implica también reflexionar sobre la relación entre humanidad y naturaleza en un contexto atravesado por la crisis ambiental.

Escultura de pájaro en porcelana de Carlos Rivera Lauría, símbolo de vuelo y transformación

Carlos Rivera Lauría: pájaros, migración y poesía escultórica

La exposición también incluye obras del artista español Carlos Rivera Lauría, cuya práctica artística se centra en la cerámica y la porcelana, con la figura del pájaro como elemento recurrente.

En su obra, estas formas funcionan como metáforas del vuelo, la migración y la transformación, elementos que conectan el mundo natural con experiencias humanas más amplias.

Para esta muestra, Rivera Lauría presenta cinco pájaros escultóricos y cuatro jarrones cerámicos intervenidos, realizados mediante un proceso técnico que combina esmaltes cerámicos y aplicaciones de oro líquido.

Su producción dialoga con la tradición escultórica moderna, especialmente con la síntesis formal que caracterizó a artistas como Constantin Brancusi.

Obra fotográfica de Paola Marzotto presentada en “El Jardín del Edén”

Paola Marzotto: la fotografía como contemplación de la naturaleza

El tercer eje de la exposición lo conforma la obra de Paola Marzotto, fotógrafa italiana que presenta una serie dedicada a las zinnias, flores fotografiadas en su propio jardín.

Las imágenes fueron realizadas sin manipulaciones digitales ni tratamientos posteriores, generando composiciones de gran proximidad visual que invitan a una contemplación pausada del mundo vegetal.

En estas fotografías, la naturaleza aparece como presencia material antes que como metáfora. Cada imagen propone un ejercicio de observación sostenida, en el que el espectador se enfrenta a la estructura geométrica y luminosa de las flores.

“El Jardín del Edén” podrá visitarse hasta mediados de marzo en Espacio Foto Arte Galería, en Punta del Este, consolidando un diálogo artístico que reúne distintas disciplinas para volver a poner a la naturaleza en el centro de la experiencia estética contemporánea.

