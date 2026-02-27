Con el cuarteto de cuerdas Azabache Tango la Fundación Pradier anunció la VI Edición del Festival Filarmónico Bienal del Chaco

El pasado jueves 26 de abril en la Residencia del embajador alemán en Argentina, Dieter Lamlé, se realizó un concierto de Azabache Tango a beneficio de la Fundación Pradier que promueve la educación musical para niños y jóvenes de todo el país.

La Fundación es una organización sin fines de lucro que fue creada con el propósito de ampliar y profundizar acciones de promoción socio-educativa a través de la música y las artes. Sus programas buscan potenciar el desarrollo integral y los derechos de niños/as y jóvenes de todo el país. “Una orquesta genera comunidad”, destacó César Pradier, director de la organización, al enumerar lo importante que es aportar a la educación artística.



Como parte del programa de Formación musical de la Fundación se anunció la realización de la VI Edición del Festival Filarmónico Bienal del Chaco / Julio 2026. El Festival es un espacio bianual de formación musical intensiva e intercambio socio-cultural en el que durante 10 días, más de 120 jóvenes músicos de todo el país, se reúnen en talleres de estudio y ensayos, intercambiando con artistas/profesores y directores nacionales e internacionales de primer nivel, conformando la Orquesta y el Concierto final del Festival Filarmónico.

Un cuarteto de cuerdas de las orquestas más importantes de la ciudad

De la cita participó Azabache Tango, un cuarteto de cuerdas integrado por músicos que forman parte de las cuatro orquestas más importantes de la ciudad: la Orquesta Filarmónica, la Orquesta Estable del Teatro Colón, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta de Música Nacional “Juan de Dios Filiberto”.



Desde su creación en 2017, el grupo se dedica a la composición e interpretación de música original. En esta ocasión los cuatro músicos tocaron durante una hora sus composiciones cargadas de tango, pero también rozadas de sonidos rioplatenses como el candombe y un toque de vibración rockera.

El cuarteto cuenta con dos álbumes de estudio y una sólida producción audiovisual, el cuarteto ha presentado su música en escenarios de todo el país y del exterior, participando en festivales, ciclos de conciertos y espacios culturales de relevancia.

En 2024, Azabache fue seleccionado para la prestigiosa residencia artística Banff Musicians in Residence – Winter 2025 (Canadá), donde trabajó su repertorio junto al Kronos Quartet, uno de los ensambles de cuerdas más influyentes del mundo. Esta experiencia consolidó su proyección internacional y profundizó su identidad artística.

Azabache está integrado por Katharina Deissler y Adriana Miranda (violines), Esteban Fioroni (viola) y Bruno Bragato (violonchelo).

Para colaborar con Fundación Pradier:

CUIT 30-71407274-5

Razón social FUNDACION PRADIER - REDES CULTU

Número de cuenta 0003000012600409

CBU 3110030211000126004094

Alias FUNDACIONPRADIER

