El esclavo conocido históricamente como el Negro Manuel, originario de la costa de Cabo Verde, se convirtió en el primer y más ferviente custodio de la Virgen de Luján tras un suceso que alteró el mapa de la fe católica en el Río de la Plata durante el siglo XVII, según los registros históricos que sustentan su actual proceso eclesiástico.

Nacido en Cabo Verde (la nación de África occidental que enfrentará a la Argentina de Messi en el Mundial 2026), fue secuestrado por traficantes de personas cuando era apenas un niño, iniciándose así un doloroso periplo que lo llevaría a ser vendido en los mercados de esclavos de Pernambuco, en Brasil, antes de ser trasladado a las tierras rioplatenses.

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El destino del joven africano cambió para siempre en 1630, año en que llegó al puerto de Buenos Aires formando parte de la comitiva que transportaba dos imágenes sagradas de la Virgen María, solicitadas por un hacendado radicado en Santiago del Estero.

Durante el trayecto hacia el norte, la caravana que transportaba las estatuas se detuvo a orillas del río Luján, en los terrenos pertenecientes a Don Rosendo de Oramas, un paraje desolado de la llanura pampeana.

Al intentar reanudar la marcha al día siguiente, los bueyes que tiraban de la carreta se negaron a avanzar, un comportamiento inexplicable para los troperos que cesó de inmediato cuando retiraron del cargamento el cajón que contenía la imagen de la Inmaculada Concepción.

Fue secuestrado por traficantes de personas cuando era apenas un niño

Frente a lo que la comunidad consideró un milagro evidente, los viajeros decidieron que la figura religiosa debía permanecer en ese sitio exacto, y el Negro Manuel fue designado de inmediato para consagrar su vida a su cuidado.

Establecido en una precaria ermita de barro y paja, el antiguo esclavo asumió con devoción la tarea de recibir a los peregrinos, ungir a los enfermos con el aceite de las lámparas que iluminaban el altar y relatar los prodigios atribuidos a la imagen.

La disputa por el fiel custodio y la consolidación del santuario

La situación legal del africano se tornó compleja tras la muerte de su dueño original, lo que desató un conflicto de propiedad sobre su persona, dado que los herederos reclamaban sus derechos comerciales.

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Para evitar que fuera separado de la sagrada figura, los vecinos de la zona y las autoridades eclesiásticas reunieron una suma de 250 pesos corrientes de la época para comprar la libertad del Negro Manuel, asegurando así su permanencia definitiva al servicio de la capilla.

El custodio mantuvo su rol durante más de cuarenta años, vistiendo una túnica sencilla y presentándose ante los fieles no como un siervo de los hombres, sino como un auténtico hijo de la Virgen, lo que cimentó su fama de santidad entre los pobladores.

Fallecido a finales del siglo XVII, los restos del devoto africano fueron sepultados detrás del altar mayor del primitivo santuario, consolidando su lazo eterno con el culto que dio origen a la actual Basílica de Luján.

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Casi 400 años después de aquellos acontecimientos fundacionales, la causa que promueve la beatificación del Negro Manuel ha cobrado un impulso decisivo en las congregaciones del Vaticano, donde se analizan sus virtudes heroicas y su rol histórico.

El proceso eclesiástico busca reconocer formalmente la figura de este laico que, despojado de sus derechos humanos básicos por la esclavitud, halló en el cuidado de la patrona de la Argentina una misión transformadora para la religiosidad popular.