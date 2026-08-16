El sueño americano

Paisaje con ganado, Comerciantes de pieles descendiendo por el río Missouri, Vida familiar en la frontera, Barquero en el río y Barcaza alegre sobre el río son algunos de los títulos de los cuadros con los que George Caleb Bingham describió su río natal, la frontera y sobre todo, el sueño (cumplido) de los colonos en la nueva tierra de Estados Unidos en el siglo XIX.

Una vida ligada a la conquista que mezclaba lo material, la tierra, las faenas, el trabajo con lo ideal: ese deseo de progreso que estaba atado a la consigna de “hacerse a sí mismo”. Nadie mejor que él para pintar de una manera rústica, honesta, casi sin mediaciones el día a día de las familias que buscaban su “Oeste”, en gran parte porque había nacido cerca de ese espacio, a la vera de esa cuenca fluvial que estaba por darles todo lo que tenía para hacer realidad ese sueño. Su infancia la pasó en Franklin, un pueblo del estado de Missouri donde su padre tenía una plantación de tabaco, desde que dejaron Virginia, la ciudad de nacimiento en 1811, hasta su muerte en Kansas en 1879.

Ese lugar central de los Estados Unidos que, a los ojos de este pintor, recibió de buen grado las olas inmigratorias, que celebró esa diversidad y fue notablemente inclusivo ha cambiado sus costumbres. Hoy es el centro que se ha inclinado por la opción contraria, al menos en las elecciones anteriores en Estados Unidos y con su desprecio a las minorías y a los inmigrantes se verá qué ocurre en las próximas. Asimismo, Bingham fue el pintor del partido Demócrata. Lo contrataron para pintar los cuadros que realzan la alegría popular durante algunos comicios. Tampoco eso tendría algún sentido, en los tiempos que corren.