Las bombas estallan cerca del búnker. Por los impactos se derrumban nuevas paredes y se despiden nuevos seres de este mundo oscuro y luminoso a la vez. Los rusos ya están muy cerca; buscan un ajuste de cuentas abrasador, como las llamaradas del sol.

Dentro del búnker se escucha un disparo. Unos pocos testigos darán fe, luego, de lo acontecido: el suicidio de Adolf Hitler, el 30 de abril de 1945. La documentación que lo comprueba es absoluta, pero algunos niegan su muerte por mano propia. Ciertos autores acuden a las libertades de la posverdad para repetir sin descanso que el exterminador de la esvástica murió en Argentina, en Paraguay o en algún otro lugar de Latinoamérica.

Pero Hitler no murió en Argentina ni escapó hacia las latitudes del sur. La narrativa alternativa sobre su deceso nace de su cuerpo incinerado —en principio irreconocible— y de la posterior manipulación de la información por decisión de Stalin.

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Adolf Hitler, durante la ocupación de París

Para entender lo ocurrido, debemos percibir la capital alemana bombardeada. Los soviéticos entran en Berlín. La última resistencia recae en un simulacro de ejército compuesto por soldados de apenas doce o trece años y personas ancianas. Poco a poco, la marea roja de la hoz y el martillo devasta todo a su paso.

Al acceder finalmente al búnker del creador del nazismo, los rusos hallan los cuerpos incinerados de Goebbels, su esposa y sus seis hijos, retirados de este mundo por mandato de sus padres. También dan con lo que, tras una incertidumbre inicial, presumen que podría ser el cadáver de Hitler.

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Junto a los miles de curtidos soldados soviéticos hay también mujeres que se suman a la lucha. Una de ellas es Elena Rzhevskaya (1919–2017), escritora y traductora de una unidad de inteligencia militar. Seguramente, Elena siente gran nostalgia de su hogar, pero esto no la desvía de la orden recibida, de su misión: identificar con certeza si los despojos incinerados hallados son efectivamente los de Hitler.

Para esto, custodia con esmero una caja de joyas. Este contiene los supuestos restos de la mandíbula del dictador. Para despejar la incógnita, debe hallar al que fue su dentista. Así comienza una suerte de espionaje forense en una Berlín devastada. El 8 de mayo de 1945, Rzhevskaya y sus superiores localizan a una persona clave: Käthe Heusermann, asistente del dentista personal de Hitler, Hugo Blaschke.

Bajo la presión de las armas, Heusermann, acompañada por el técnico dental Fritz Echtmann, recrea de memoria en un papel la dentadura del líder fanático. Al contrastar el dibujo con las piezas en la caja, la coincidencia es total.

Elena y sus compatriotas ya saben que han dado con el cadáver de Hitler. Esta es la verdad histórica. Pero lo verdadero puede ser poco útil. Muchos años después, en sus memorias Berlín 1945: Memorias de una intérprete de guerra, Elena confirma que Stalin consideró la certeza histórica una molestia. Lo conveniente para él era fomentar la incertidumbre, sugerir una fuga y acusar a Occidente de proteger al exterminador por su odio anticomunista.

El mito de la huida de Hitler es, así, una falsa narrativa creada por el "Hombre de Hierro" de Moscú, otro gran exterminador. Elena, observadora ecuánime y sensible, relata que Käthe Heusermann fue condenada injustamente a 10 años en el Gulag. Había que impedir que una de las grandes testigos revelara al mundo lo ocurrido realmente. Era la condición necesaria para que la fake news de un Hitler vivo continuara incriminando a Occidente.

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Hay varios testigos directos de la muerte de Hitler y su esposa, Eva Braun. En el sendero de las pruebas irrefutables, primero debemos convocar a los testigos dentro del búnker en el momento de la muerte del que desató tantas tormentas asesinas.

Uno de los declarantes fundamentales del final de Hitler es Heinz Linge, ayudante de cámara. En el Führerbunker, entrega mensajes a Hitler con frecuencia y acompaña a quienes se encuentran con él. Dos días antes del desenlace, Linge testimonia que Hitler le revela que él y Eva Braun se suicidarán. Entonces, le da la orden de que, envueltos en mantas, sus cuerpos fueran llevados al jardín para ser quemados.

Tras casarse con Eva Braun, Hitler atraviesa su última noche vivo, completamente vestido en su cama. Ya el 30 de abril Hitler se reúne con sus secretarias para un último almuerzo. Se despide luego de todos sus subordinados. Junto con Eva Braun, a las 15:15hs, se recluye en su estudio. Linge le pregunta por nuevas órdenes, Hitler solo le ratifica lo que decidió, y le dice que cumpla con lo ordenado y que después abandone el búnker. Se despiden. Al poco tiempo, retumba un disparo en la habitación. Linge es el primero en entrar. Ve el cadáver del dictador con un disparo en la sien y Eva Braun, también inmóvil, y con olor a cianuro.

Luego, los cadáveres son llevados por una salida de emergencia hasta el jardín de la Cancillería. Linge se apresta a cumplir la orden del Führer. No puede encender la gasolina para que el fuego se inicie. En el búnker encuentra un grueso rollo de papeles para el nuevo intento. Además de Linge, la escena es presenciada por Otto Günsche, oficial de las SS, edecán de Hitler; Joseph Goebbels, su célebre y siniestro Ministro de Propaganda, que poco después seguirá el mismo camino de su líder; Erich Kempka, el chófer personal de Adolf Hitler; Peter Högl, otro SS, integrante de sus unidades de guardaespaldas; Ewald Lindloff, oficial de las Waffen-SS que, lo mismo que Högl, luego muere durante el escape, el 2 de mayo, por el puente Weidendammer sobre el río Spree; y Martin Bormann, secretario de Hitler, al intentar escapar se suicidó o fue muerto en un puente cerca de la Estación Lehrter.

Los papeles avivan la gasolina. El fuego calcina los cuerpos. Todos hacen el saludo nazi y se retiran.

Adolph Hitler y el saludo nazi

Soldados de las SS traen más bidones de gasolina para completar la cremación entre las 16:00 y las 18:30.​ Luego, los restos son enterrados en un cráter de bomba de poca profundidad.

Además de los testigos directos de la cremación de Hitler, también presencian el retiro de los cuerpos, Rochus Misch, telefonista y guardaespaldas, el último sobreviviente del búnker, y Artur Axmann, jefe de las Juventudes Hitlerianas, quien entra en el despacho luego del suicidio y ve los cadáveres sobre el sofá antes de ser llevados al jardín para su quema. Axmann recoge la pistola Walther PP que Hitler usó para suicidarse; luego dirá que la enterró en algún lugar de Berlín para evitar que cayera en manos soviéticas, pero nunca es hallada. Axmann también asegurará que, al escapar, vio el cadáver de Bormann, uno de sus compañeros de huida, cuya muerte fue puesta en duda mucho tiempo hasta que sus restos fueron finalmente hallados e identificados en 1972.

Muchos de los testigos son capturados e interrogados por los soviéticos. Linge y Günsche permanecen largo tiempo prisioneros y el resultado de sus interrogatorios deriva en un informe preparado para Stalin, conocido como "El Informe Hitler" (o resultado de la Operación Mito), un documento secreto de 413 páginas oculto en los archivos soviéticos de la KGB hasta su descubrimiento en 2005 por los historiadores Matthias Uhl y Henrik Eberle. En el informe se confirma, con contundencia, el suicidio de Hitler.

Inglaterra no es indiferente a las falsas insinuaciones de Stalin. Por ello, el gobierno británico encarga al historiador Hugh Trevor-Roper una investigación a fondo sobre lo ocurrido. El resultado es el libro Los últimos días de Hitler (1947), en el que Trevor-Roper apela a todos los testimonios a los que puede acudir en ese momento y asume la imposibilidad de estudiar los restos del cuerpo calcinado de Hitler que se encuentran bajo custodia soviética.

Luego, el historiador hará nuevas ediciones de su obra cuando dispone, al fin, de los testimonios de Linge y Günsche, una vez liberados. Pero esto no cambia los resultados de su primera investigación; por eso afirma: “La cuestión esencial es que confirman del todo la historia que yo ya conocía por otras fuentes. En ningún punto la contradicen, ni siquiera la modifican”. En la recreación de Trevor-Hoper, las secretarias de Hitler, Traudl Junge y Gerda Christian, le hacen saber las últimas disposiciones testamentarias del dictador, y le permiten comprender que en el búnker se vivía en una atmósfera de irrealidad y caos.

El resultado de la investigación del historiador británico es concluyente. Pero también lo es el estudio científico de las piezas dentales que, luego de la disolución de la Unión Soviética, se ponen a disposición para el análisis dental de un equipo de forenses franceses liderado por Philippe Charlier, en 2018.

Charlier llega a Moscú, la ciudad del Kremlin, de la basílica San Basilio de las policromadas cúpulas acebolladas. Él y sus colaboradores saben que participan de un hecho histórico: por primera vez las autoridades rusas permiten a investigadores extranjeros examinar los restos de Adolf Hitler desde 1945. Lo que queda: unos dientes y un cráneo.

Durante la conquista de Berlín, en el jardín de la Cancillería, los soldados soviéticos hallan los restos carbonizados de los nazis suicidados. Los trasladan y ocultan en Alemania Oriental. Hasta 1970, los restos permanecen enterrados en Magdeburgo. Ante el temor de que fueran alguna vez descubiertos, el entonces director de la KGB, Yuri Andrópov, ordena la "Operación Archivo", la exhumación de los cuerpos de Hitler, Braun y la familia Goebbels, el 4 de abril de 1970. Los restos son quemados en una pira hasta su disgregación final en la ciudad de Schönebeck. Las cenizas son trituradas y lanzadas al río Biederitz (un afluente del Elba).

Los rusos solo conservan las piezas dentarias claves y fragmentos de su mandíbula, para su identificación científica, y un cráneo con un agujero de bala que ya en 2009, se determina que no es de Hitler. Pero sí sus registros dentales: los dientes y el maxilar.

En esos vestigios de un pasado siniestro se concentra la atención de Charlier, médico y patólogo forense y paleopatólogo. La investigación es detenida, exhaustiva; se comparan las radiografías de 1944 y los testimonios de su dentista Hugo Blaschke y los dibujos de su asistente, la ya mencionada Käthe Heusermann. La coincidencia es total. Los resultados se publican en el European Journal of Internal Medicine: los dientes preservados en Moscú son de autenticidad innegable.

La dentadura de Hitler es fácilmente identificable por sus prótesis con puentes y coronas metálicas de una complejidad atípica. Hitler era vegetariano. Con microscopio electrónico se analiza el sarro y la placa dental. No se encuentran restos de fibras musculares de carne. Esto condice con su dieta vegetariana.

El fragmento de hueso maxilar conservado presenta signos de carbonización ostensible; esto convalida su pertenencia a un cuerpo rociado con gasolina y quemado en el jardín de la Cancillería, según los testigos oculares directos. No se hallan restos de pólvora en los dientes (lo que descarta un disparo en la boca), confirmando que el impacto fue en la sien o el cuello, combinado con la ingesta de cianuro.

Dresde, 1945: cuando del cielo cayó el fuego

Así, luego de su investigación, Philippe Charlier declara que "no hay duda posible" de que Hitler se suicidó en su búnker de Berlín en 1945, y que "esto destruye todas las teorías de la supervivencia de este individuo". Luego del fin de la guerra, muchos nazis sí escapan a Sudamérica por la célebre “ruta de las ratas”, el sistema clandestino de escape facilitado por miembros de la iglesia y la Cruz Roja. Pero Hitler no está entre ellos. Tampoco Bormann, como tanto se insistió también en su posible fuga a la Argentina.

En 1972, durante unas obras de construcción cerca de la estación de Lehrter en Berlín, se hallaron dos esqueletos. Basándose en los registros del dentista de Hitler y de la cúpula nazi, el odontólogo Reidar Sognnaes identifica uno de los cuerpos como el de Martin Bormann. Sin embargo, las teorías que situaban al jerarca nacionalsocialista en Sudamérica no quieren desaparecer. Por ello, en 1998, aprovechando los avances en genética, las autoridades alemanas ordenan un análisis de ADN. El Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Múnich compara los restos con la sangre de un pariente anciano (un sobrino de Bormann) y confirma que el patrón genético coincide plenamente. Esto decapita, nuevamente, el deseo de un Bormann sobreviviente en América del Sur.

En 1956, la justicia alemana cierra legalmente la investigación sobre la muerte de Adolf Hitler. En este sentido, se expide el Tribunal de Primera Instancia de Berchtesgaden. Esta conclusión es el resultado de una meticulosa investigación. El dictamen judicial procede de los testimonios de 42 testigos. Por primera vez, tras su regreso de la Unión Soviética, se incluyeron los relatos decisivos de los ya mencionados Heinz Linge y Otto Günsche. Como observó en su momento, el historiador Hugh Trevor-Roper, estos testimonios encajan en perfecta armonía con las pruebas recolectadas poco después del fin de la guerra.

La sentencia establece oficialmente que Hitler murió el 30 de abril de 1945, a las 15:30 horas, en el búnker de la Cancillería en Berlín. El caso se mantuvo abierto por la incertidumbre y ambigüedad propagadas por Stalin. Sin embargo, la justicia alemana confiere validez a las versiones de Linge y Günsche, convalidando el hecho del suicidio, lo que destruye las especulaciones sobre un Hitler fugitivo. En pleno contexto de la Guerra Fría, el tribunal también incluye las pruebas forenses de los asistentes del dentista de Hitler. Como ya sabemos, éstos confirmaron la identidad de los restos mediante las prótesis dentales y el hueso maxilar rescatados del cuerpo carbonizado.

Llegados a este punto, quienes formulan la afirmación de un Hitler sobreviviente y fugitivo en la Argentina u otro lugar de Sudamérica deberían primero refutar todo el caudal de pruebas antes mencionado. Tendrían que demostrar que todos los testimonios de los testigos en el búnker, las piezas dentales y el hueso maxilar del suicida Hitler nunca existieron o, si existieron, son solo parte de un gran complot, y que, por tanto, los estudios de Charlier y su grupo en Moscú, son totalmente falsos.

Los defensores de la huida a Argentina se escudan en tres contraargumentos. Primero, postulan un "doble" dental: Hitler ordenó colocar sus propias prótesis dentales al cadáver de un doble. La sapiencia odontológica aquí afirma que la cirugía de colocación de puentes de oro complejos y pernos en la mandíbula en un cadáver, para que coincida con los registros previos de la dentadura de Hitler, es de una complejidad inviable en las condiciones del búnker en 1945. Charlier también analizó los restos vegetales, solo posibles por una dieta vegetariana de largos años como la de Hitler, otro elemento que no podría ser trasplantado a un doble.

Segundo, se alega una posible manipulación soviética de los restos, de modo que lo que se conserva en Moscú no coincidiría con lo hallado en el jardín de la Cancillería. Pero, en ese caso, se debería explicar por qué las descripciones detalladas de Käthe Heusermann en 1945 sobre la dentadura de Hitler coinciden pieza por pieza con lo analizado por Charlier en 2018, en Moscú. También se alega que, así como el resto del cráneo con un orificio de bala no pertenecía a un hombre sino a una mujer, eso invalidaría el resto de las pruebas. Charlier confirmó que el fragmento de cráneo de 2009 es de otra persona, pero no hay dudas respecto a que la identificación de los dientes y el maxilar pertenecen a Hitler.

La invalidación de las pruebas forenses respecto a los restos del líder nazi implicaría, entonces, la falsificación de las radiografías de 1944 del dentista personal del Führer y de los dibujos de Heusermann, además del "implante" del sarro dental. A esto habría que agregar que todos los testigos directos del hallazgo del cadáver de Hitler, su traslado al jardín de la Cancillería y su quema, fueron parte de una mentira perfectamente orquestada para encubrir la fuga del desquiciado dictador que se creía un gran estratega militar.

También se sostiene que la presencia de Hitler no solo en Sudamérica, sino también en los Estados Unidos, según archivos desclasificados del FBI. Respecto a esto, el escritor y periodista británico Guy Walters observa que casi todos esos supuestos archivos contundentes concluyen con una nota del agente a cargo que dice: "Información sin confirmar", "Fuente poco fiable" o "No se recomienda seguir investigando".

Por su parte, el historiador Richard J. Evans, en su obra The Hitler Conspiracies (2020), agrega una conclusión lapidaria: "Los archivos del FBI no demuestran que Hitler escapó; demuestran que el FBI recibió miles de cartas de personas que creían —a menudo por razones de salud mental o por puro afán de notoriedad— que lo habían visto".

Ian Kershaw, el biógrafo acaso definitivo de Hitler, afirma en Hitler, 1936-1945: Némesis (edición de 2000): "No queda el menor resquicio para la duda: Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 en el búnker de la Cancillería. El cuerpo fue sacado al jardín de la Cancillería y quemado hasta que quedó reducido a cenizas".

Además, Kershaw agrega algo esencial respecto a la psicología del Führer: su ideología era de "victoria o aniquilación", y la posibilidad de sobrevivir como un fugitivo oculto en Sudamérica, humillado, sin ninguna autoridad ni influencia tras haber rozado el poder absoluto, habría sido de imposible asimilación para él.

Como otros historiadores, Kershaw no solo avala la muerte por suicidio de Hitler, sino que también el uso de la duda respecto a su deceso fungió como herramienta política de desinformación por parte de Iósif Stalin. El líder soviético buscaba sembrar la discordia entre los Aliados y fortalecer la necesidad de la presencia soviética en Europa del Este. Para el funcionamiento de esa estrategia de "cortina de humo", Stalin debía mantener bajo llave y en secreto absoluto los restos físicos de Hitler. Este vacío de información alimentó las especulaciones sobre su huida.

Pero todas las pruebas que se puedan presentar, aun corroboradas por una instancia judicial, no persuaden a los negacionistas del suicidio de Hitler. Necesitan que la ilusión de la fuga mantenga su magnético atractivo.

Un desfile nazi y el saludo clásico

La posibilidad de sostener ante amplios públicos una narrativa sobre la fuga de Hitler responde, primero, al ocultamiento soviético de la verdad y a la desaparición del cuerpo. No es la primera vez en la historia que, ante la falta del cadáver de un líder, su muerte es cuestionada y se alega su supervivencia; es lo que se denomina "mitologización por ausencia".

Los ejemplos son múltiples, pero basta recordar al rey Sebastián de Portugal, desaparecido en 1578 en la batalla de Alcazarquivir (Marruecos), con los musulmanes. Su cuerpo nunca fue recuperado y se dijo que no había muerto, sino que estaba oculto en una isla brumosa a la espera de regresar para restablecer la gloria de Portugal. Seguramente, muchos nazis en los primeros años de la posguerra también soñaban con un Hitler sobreviviente y escondido que regresaría para hacer renacer el partido de la esvástica.

Sin embargo, este tipo de relatos que tanto interés despiertan aún hoy, son alimentados por la índole de nuestro propio tiempo: la aceptación cada vez menos crítica de las fake news y la legitimación cultural de la posverdad. No importa la realidad demostrada por pruebas irrebatibles; solo valen las "mentiras alternativas" que, de tanto repetirse, terminan circulando como una verdad que, se dice, el poder se empeña en ocultar.

Más allá de la posverdad y del negocio editorial como trasfondo de la insistencia en un Hitler fugado a Sudamérica, quizá lo más inquietante de estas narrativas es que desvían la atención de lo realmente importante: las consecuencias del devastador poder asesino del nazismo. La muerte de Hitler —la real o la inventada— no debería distraernos del mal indescriptible que su ideología racista y antisemita provocó. La gran oscuridad. La muerte de los millones de inocentes.

(*) Esteban Ierardo es filósofo, escritor, docente. Su página cultural es La mirada de Linceo: www.estebanierardo.com.

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