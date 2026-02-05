Evita: La transformación de Eva Perón en la "Santa de los Descamisados"

María Eva Duarte de Perón, conocida mundialmente como Evita, representa el fenómeno de devoción popular más potente de la historia contemporánea argentina. Su transformación de figura política a ídolo religioso se gestó en su vínculo directo con los sectores más postergados, quienes vieron en su labor social una manifestación de la caridad divina en la tierra.

Desde la Fundación Eva Perón, la primera dama desplegó una actividad que rompía con la beneficencia tradicional de las élites. Su cercanía física con los enfermos y desamparados, a quienes abrazaba y besaba sin distinción, cimentó una imagen de sacrificio personal que sus seguidores comenzaron a interpretar bajo una lente de santidad y entrega mística.

La enfermedad que la aquejó hacia el final de su corta vida aceleró el proceso de mitificación. Su deterioro físico, expuesto ante las masas en actos públicos, fue percibido como un calvario similar al de las figuras sagradas. La fragilidad de su cuerpo contrastaba con la fuerza de sus discursos, alimentando la idea de un espíritu superior.

Tras su fallecimiento el 26 de julio de 1952, el país se sumergió en un duelo que superó los protocolos oficiales para transformarse en un rito de fe. Las filas para despedir sus restos se extendieron por kilómetros durante días bajo la lluvia, mientras los hogares humildes comenzaban a erigir altares domésticos con su fotografía.

El escritor e historiador Tomás Eloy Martínez describe en sus investigaciones que Evita dejó de ser una mujer para convertirse en un mito capaz de otorgar favores. Según Martínez, la sociedad argentina proyectó en ella una necesidad de protección maternal que la jerarquía eclesiástica formal no siempre lograba satisfacer plenamente.

La iconografía de Evita como santa se consolidó con imágenes donde su rostro aparece rodeado de un aura o nimbo, similar a las estampitas religiosas. Estas representaciones no fueron impuestas por el Estado, sino que surgieron de la creatividad popular, que decoraba sus retratos con velas, flores y rosarios en los barrios obreros.

Incluso después del secuestro de su cadáver embalsamado por la Revolución Libertadora, el culto no hizo más que fortalecerse en la clandestinidad. La ausencia del cuerpo físico potenció la creencia en su presencia espiritual omnipresente, convirtiendo su nombre en un símbolo de resistencia y esperanza para sus seguidores perseguidos.

El peronismo, como movimiento de masas, adoptó elementos de la liturgia católica para canalizar la devoción hacia su figura. La "Santa de los Descamisados" se convirtió en una mediadora entre el pueblo y la justicia social, una entidad a la que se le rezaba para conseguir trabajo, salud o una vivienda digna para la familia.

Muchos testimonios de la época aseguran haber recibido milagros tras encomendarse a su imagen. Aunque la Iglesia Católica nunca inició un proceso formal de canonización, para el sentimiento popular esto resultó irrelevante, ya que la validación de su santidad residía en la experiencia cotidiana de sus beneficiarios.

El mausoleo en el cementerio de la Recoleta es hoy uno de los sitios de peregrinación más activos de Buenos Aires. Turistas y devotos locales depositan flores y cartas en las rejas de la bóveda de la familia Duarte, manteniendo una conversación ininterrumpida con la mujer que marcó un antes y un después en la política local.

La figura de Evita se diferencia de otros ídolos populares por su carga ideológica, lo que genera una devoción que combina la fe con la conciencia de clase. Para el trabajador argentino, ella es la prueba de que lo sagrado puede manifestarse en la lucha por la dignidad y el reconocimiento de los derechos fundamentales.

La mística que rodea a Eva Perón ha inspirado óperas, películas y obras literarias en todo el mundo, pero su núcleo permanece en los altares de los barrios más carenciados. Allí, su rostro joven y su peinado recogido son sinónimos de una protección que trasciende las leyes humanas y se interna en el terreno de lo eterno.

A través de las décadas, el culto ha demostrado una resiliencia asombrosa, adaptándose a los cambios sociales sin perder su esencia. La Madre de los Pobres sigue siendo una referencia espiritual que organiza la realidad de miles de argentinos, quienes encuentran en ella un modelo de vida basado en la entrega absoluta.

Finalmente, el fenómeno de Evita como santa popular revela la necesidad de la sociedad argentina de sacralizar sus procesos históricos. Su transformación es el resultado de un amor colectivo que encontró en una mujer de origen humilde la representación perfecta del sacrificio, la belleza y la redención de todo un pueblo.