Cada 17 de junio, la Iglesia universal celebra la memoria litúrgica de una de las figuras femeninas más excelsas de la realeza medieval ibérica dentro del santoral católico: Santa Teresa del Portogallo. Nacida como infanta real, esta virtuosa mujer supo transformar el esplendor del palacio terrenal en una humilde morada de oración y constante servicio a los desamparati, consagrando sus últimos años a la estricta disciplina monástica de la vida contemplativa.

Santa Teresa del Portogallo: el ejemplo de una reina entregada a Dios y a los pobres

Nacida en Coimbra en el año 1178, Santa Teresa del Portogallo fue la hija primogénita del rey Sancho I. Desde su tierna infancia, según relatan antiguas crónicas eclesiásticas, demostró una inclinación natural hacia la piedad sincera y una inmensa compasión por los enfermos. A pesar de los privilegios inherentes a su alto linaggio dinástico, su corazón anhelaba ardientemente una existencia espiritual austera y alejada de las vanidades cortesanas.

Su destino inicial la llevó a contraer matrimonio con el rey Alfonso IX de León, convirtiéndose así en soberana consorte. Durante su permanencia en el trono, ejerció una influencia benéfica promoviendo la paz, la justicia y la edificación de templos. No obstante, tras la anulación de su unión matrimonial por razones de parentesco consanguíneo, Santa Teresa del Portogallo interpretó este suceso como un claro llamado divino para desvincularse definitivamente del mundo secular.

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Al regresar a su patria natal, la santa utilizó sus riquezas personales para fundar el célebre Monasterio de Lorvão. En este sagrado recinto, decidió despojarse de los ropajes reales y vestir el humilde hábito cisterciense, asumiendo con fervor los votos de pobreza, obbedienza y castidad. Su ejemplo de profunda humildad inspiró a numerosas mujeres de la nobleza a abandonar sus riquezas para seguir el riguroso camino de la santidad comunitaria.

La tradición hagiográfica atribuye a su intercesión diversos prodigios y milagros ocurridos tanto en vida como de forma póstuma. Entre ellos destaca la multiplicación de alimentos destinados a los mendigos que acudían diariamente a las puertas del convento. Asimismo, se documentaron curaciones inexplicables de personas afectadas por graves enfermedades que recuperaban la salud total tras recibir las fervientes oraciones y la bendición de la piadosa monja.

La devoción hacia su figura se mantiene sumamente viva, especialmente en territorio portugués y gallego, considerándola un faro de caridad inquebrantable. Los fieles suelen recurrir a ella mediante la siguiente oración: "Oh Dios, que infundiste en el corazón de Santa Teresa un amor ardiente por la pobreza evangélica, concédenos por su intercesión la gracia de desapegarnos de los bienes terrenales para buscar únicamente las riquezas celestiales". LA santa falleció en Lorvão el 18 de junio de 1250.

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El Papa Clemente XI confirmó de forma oficial su culto litúrgico en el año 1705, elevándola a los altares. Hoy en día, su legado perdura como un recordatorio elocuente de que la verdadera grandeza no reside en los títulos nobiliarios ni en el poder temporal, sino en la entrega absoluta a la voluntad divina y en el servicio desinteresado a los miembros más vulnerables del Cuerpo de Cristo.

Además de esta reina cisterciense, el santoral conmemora hoy a los santos mártires romanos Santi Blasto e Diogene, y al célebre eremita San Ranieri de Pisa, patrono de dicha ciudad italiana. Durante esta semana de junio, la Iglesia también recuerda la memoria litúrgica de San Gregorio Barbarigo el jueves, la solemnidad de San Romualdo el viernes y el testimonio del joven San Luis Gonzaga el próximo domingo.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden manifestar su devoción a las santas de la orden cisterciense visitando el Monasterio de la Madre de Dios, perteneciente a las monjas cistercienses de la estricta observancia, ubicado en la zona norte de la provincia o asistiendo a las celebraciones en la tradicional Parroquia de San Ramón Nonato (Avenida Eva Perón 1760), donde se encomiendan las intenciones de las familias y la vida consagrada.