El 13 de junio, la Iglesia universal se viste de fiesta para conmemorar a San Antonio de Padua, indiscutiblemente la figura más querida y venerada en todo el santoral católico. Nacido en Lisboa pero adoptado por Italia, este extraordinario fraile franciscano unió una inteligencia teológica brillante con una humildad evangélica tan profunda que cautivó a multitudes enteras en el siglo XIII.

La vida milagrosa de San Antonio de Padua y su incesante devoción

Aunque inicialmente se ordenó como agustino, el martirio de los primeros misioneros franciscanos encendió en su alma el deseo del martirio y las misiones, impulsándolo a unirse a la orden de San Francisco de Asís. Destinado por la providencia a la predicación debido a su asombrosa elocuencia, sus sermones poseían un vigor tan místico que convertían a los pecadores más obstinados y silenciaban las herejías de su tiempo.

La tradición teológica y popular reconoce a Antonio por sus asombrosos milagros y curaciones, los cuales comenzaron en vida y se multiplicaron tras su temprana muerte a los 36 años. Entre los prodigios más célebres recordados por la historia eclesial se encuentra la famosa predicación a los peces en Rímini y el milagro de la mula que se arrodilló ante la Eucaristía.

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Otro de los episodios místicos más difundidos, que definió para siempre su iconografía universal, fue la sublime aparición del Niño Jesús, quien descendió para descansar entre los brazos del santo mientras este oraba en su celda. Este acontecimiento simboliza la pureza de su corazón y la intimidad espiritual que mantenía con el misterio de la encarnación divina.

En la devoción actual, Antonio es mundialmente invocado a través de oraciones específicas como el Responsorio de San Antonio ("Si buscas milagros..."), recurriendo a él especialmente para encontrar objetos perdidos. Asimismo, millones de jóvenes en todo el mundo solicitan su poderosa intercesión celestial para hallar un buen esposo o esposa, manteniéndolo como un protector constante del amor familiar.

La herencia de su caridad permanece viva a través de la extendida costumbre del "Pan de San Antonio", una hermosa obra de beneficencia mediante la cual los fieles ofrecen pan a los más necesitados en agradecimiento por los favores recibidos. Su tumba, ubicada en la imponente Basílica de Padua, continúa siendo uno de los centros de peregrinación más activos del planeta.

Junto a este glorioso doctor de la Iglesia, el calendario litúrgico de esta jornada recuerda a otras almas ejemplares como San Felícisimo, San Fandila de Córdoba y Santa Aquilina. De igual manera, durante el transcurso de esta misma semana, el pueblo creyente rinde un especial homenaje a la memoria de San Bernabé Apóstol y San Juan de Sahagún, enriqueciendo el santoral de junio.

En la Ciudad de Buenos Aires, los numerosos devotos que deseen encender una vela, entregar sus peticiones o agradecer los milagros concedidos pueden acercarse a la tradicional Basílica de San Antonio de Padua, situada en el corazón del barrio de Parque Patricios. Este imponente templo histórico congrega cada año a miles de fieles que perpetúan la fe en el santo de todo el mundo.