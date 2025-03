La fundadora de Madres de Plaza de Mayo que inició al Papa Francisco en la política: Esther Ballestrino De Careaga

Durante su juventud el Papa Francisco, por entonces Jorge Bergoglio, vivía en el barrio porteño de Flores y trabajaba en un laboratorio de química. Allí una mujer de origen paraguayo lo influenciaría para siempre. Ella, Esther Ballestrino de Careaga, también pasaría a la historia, sería fundadora de Madres de Plaza de Mayo y secuestrada, desaparecida y asesinada por la dictadura militar argentina en 1977.

"Jorge era un hombre de ciencia en ciernes. Su trabajo en un laboratorio de química en Flores y su primera mentora, Esther Ballestrino, su jefa en ese laboratorio, lo impresionaron con el valor del pensamiento científico y la lógica y moldearon su visión racional del mundo y su enfoque práctico para ser un líder”, escribe Mark K Shriver en su libro Pilgrimage: My Search for the Real Pope Francis.

De Careaga era bioquímica de profesión, nacida en 1918, ya en su Paraguay natal había sido una activista de izquierda y, exiliada en Argentina, forjó una gran amistad con Bergoglio, quien la describió como una mentora política y a quien ayudó a esconder libros comunistas durante la dictadura.

Esther Ballestrino De Careaga: una vida de lucha y convicciones

Esther nació en Encarnación, Paraguay, se graduó como maestra y luego obtuvo un doctorado en bioquímica y farmacia en la Universidad Nacional de Asunción. Su compromiso político la llevó a identificarse con el Partido Revolucionario Febrerista, un movimiento socialista, y en la década de 1940 fundó el Movimiento Femenino del Paraguay. Perseguida por la dictadura de Higinio Morínigo, se exilió en Argentina en 1947 donde se casó con Raymundo Careaga, con quien tuvo tres hijas.

En Argentina le tocó padecer la dictadura militar más sangrienta en la que fueron secuestrados dos yernos y su hija Ana María embarazada de tres meses. Por esta razón, junto a otras madres decidieron organizarse para pedir por las personas desaparecidas y así nació Madres de Plaza de Mayo, y su devenir central en la historia argentina.

Ana María Careaga, hija de Esther Ballestrino de Careaga, durante la conferencia de prensa de 2005, en donde un equipo argentino de antropología forense oficializó la identificación de los cuerpos de Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco.

Ballestrino De Careaga fue secuestrada el 8 de diciembre de 1977 junto a otras madres, incluyendo Azucena Villaflor de De Vincenti y María Eugenia Ponce de Bianco, las dos religiosas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, y otras siete personas, en el operativo conocido como "los 12 de la Santa Cruz". Fueron llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), torturadas y asesinadas en los "vuelos de la muerte", donde sus cuerpos fueron arrojados al mar. Sus restos fueron identificados en 2005 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Esther y el Papa Francisco

El Papa Francisco, en un libro de entrevistas con Dominique Wolton, afirmó sobre Esther: "Ella me enseñó a pensar la realidad política. Era comunista, y aprender sobre el comunismo a través de una persona valiente y honesta fue útil. Me di cuenta de aspectos sociales que luego encontré en la doctrina social de la Iglesia" (Esther Ballestrino de Careaga et l'éveil de la conscience politique du Pape François).

Ana María Careaga, hija de Esther, secuestrada a los 16 años y sobreviviente de la dictadura, siempre destacó el papel de Esther como luchadora incansable. Hebe de Bonafini, también se refirió a Esther como una de las "madres más combativas, las que sabían de organización", junto a Azucena Villaflor y María Ponce.

Una amistad adaptada a Netflix

El vínculo entre Esther y Bergoglio es tan significativo que es un capítulo presente en las ficciones que abordaron la vida del Papa. En 2017 Netflix lanzó la miniserie Llamame Francisco en la que Rodrigo De la Serna es el Papa y Mercedes Morán hace el papel de Esther Ballestrino de Careaga.

También aparece la relación de ambos en la película Los dos Papas, dirigida por Fernando Meirelles y protagonizada por Anthony Hopkins (en el papel de Benedicto XVI) y Jonathan Price (como el Papa Francisco). En ella, la relación entre Bergoglio y Esther Ballestrino de Careaga (encarnada por María Ucedo) tiene un lugar importante en la trama como formador de ese futuro líder mundial.

