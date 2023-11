En la cuenta regresiva para llegar al balotaje y la resolución de las elecciones 2023 se refuerzan las tomas de postura en favor del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, o el de La Libertad Avanza, Javier Milei. En los últimos días se difundieron en las redes videos de mujeres que, por diferentes razones, piden no apoyar al libertario. Uno de los registros que más se viralizó fue el de la hija de una sobreviviente de un centro clandestino de detención que pidió: “Por la democracia no voten a Milei”.

"Yo nací en Suecia, cuando en Argentina había una dictadura, mi mamá fue secuestrada en un campo de concentración cuando tenía 16 años y allí la desojaron de todo", cuenta. "Mi abuela, que fue a buscarla, fue secuestrada en la ESMA y lanzada con vida al mar", continuó y destacó: "En la ESMA donde estaba el ´Tigre´ Acosta, un genocida que hoy pide que voten a Milei".

"Una vicepresidenta que dice que su deporte favorito es hacer bullying y pegarle a los zurdos, nunca más, por favor, por la democracia, no voten a Milei", concluyó, y fue aplaudida por los pasajeros.

Además de este testimonio, también circuló el de una mujer que contó que fue víctima de violencia de género y lo que hubiera significado que se liberara la venta de armas, una de las medidas que propuso Javier Milei.

"Si hubiera habido venta libre de armas no estaría acá, no estaría viva, por ese motivo quiero pedirles por favor que no apoyemos un proyecto político que dice que las armas puedan andar por todos lados, porque está en riesgo la vida de las personas", pidió.

Por otro lado, una mujer que contó que es mamá de niños con discapacidad, expresó su preocupación por la discriminación expresada por el libertario cuando uso el término “mogólico” y por su política a favor del achicamiento del Estado que puede significar el recorte de subsidios y desfinanciamiento de la salud pública.

Wos apuntó contra Milei, Macri y Bullrich durante un recital: "No rancheo con los gatos ni me abrazo a un pato"

La historia de la hija de una ex detenida desaparecida que pide “nunca más”

El video que se compartió tanto en X (ex Twitter) como en Instagram y TikToK es de la hija de Ana María Careaga, sobreviviente del centro clandestino de detención Club Atlético, un predio perteneciente a la Policía Federal ubicado entre Paseo Colón, San Juan, Cochabamba y Azopardo de la ciudad de Buenos Aires.

Ese lugar funcionó desde mediados 1976 hasta diciembre de 1977, cuando fue demolido por el trazado de la autopista Riccheri. Ese centro clandestino era parte del circuito represivo ABO, que incluía a “El Banco” y “El Olimpo”, todos dependientes del Ejército.



En el subte, la mujer repasó que su mamá fue detenida embarazada de ella y llevada a un centro clandestino de detención donde fue torturada. Su abuela junto a otras mujeres -fundadoras de Madres de Plaza de Mayo- salió en su búsqueda y fue también detenida, llevada a la ESMA y tirada viva al mar.

“Franco Macri salvo mi vida”, revela un ex desaparecido

La madre de Maria Careaga, Esther Ballestrino de Careaga, fue secuestrada el 8 de diciembre de 1977 al salir de la iglesia de la Santa Cruz, en Capital Federal. En el operativo se llevaron a dos madres más en un grupo de doce personas. Fueron trasladadas a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y asesinadas en uno de los “vuelos de la muerte”.

Cuando sus cuerpos aparecieron en las cosas fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle y en 2005 el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de Esther Ballestrino de Careaga, Azucena Villaflor de De Vincenti y María Eugenia Ponce de Bianco.

RB/LT