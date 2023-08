“Franco Macri salvo mi vida”, revela un ex desaparecido

Marco Bechis contó qué fue lo que lo llevó a escribir un libro que rememora sus días como desaparecido y torturado: "La memoria del pasado, como un simple hecho iconográfico, no le sirve a nadie. Tiene ser algo activo y que nos sirva para superar determinadas circunstancias", afirmó el escritor y guionista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué lo llevó a escribir este libro después de tantos años?

Es el síndrome del sobreviviente que después de tantos años se sigue preguntando por qué él está vivo y los demás no. Volví a esa catástrofe personal y colectiva con otro lenguaje que es el de la escritura. El libro es la voz en off de la película Garage Olimpo y qué es lo que pensaban esos personajes.

¿Por qué eligió para la película el Garage Olimpo, habiendo estado en El Club Atlético?

La película es una síntesis de experiencias reales que fui recopilando durante años de otros sobrevivientes y testigos de varios campos de concentración. La película no es la reproducción de mi historia, tal es así que la protagonista es una mujer que tiene un destino muy diferente al mío.

El nombre "Garage Olimpo" es una síntesis de lo que hice con la película, es decir, poner situaciones reales, pero en otro orden y otro desarrollo narrativo. Existió el garage Orleletti y "El Olimpo" por lo que el nombre de la película representa una síntesis.

¿Por qué esperó tantos años entre la película y el libro? ¿Qué pasó en estos 23 años?

Tengo una madre de 90 años y considerá que ella tenía que leer la historia, desde su punto de vista y con su experiencia vivida. Además, escribí el libro estando con ella, pérdidos en una montaña, conversando y rememorando muchos recuerdos. Cuando leyó el libro me dijo: "esto no fue exactamente así", pero bueno, es lo que yo me acuerdo.

¿En el libro contó que hubo importantes empresarios, como Franco Macri y Roberto Rocca, que intercedieron para que lo liberaran y lo deportaran a Italia?

Estuve 15 días en el Club Atlético y luego pasé cuatro meses y medio en la unidad 9 de La Plata como "preso legal", más allá de que no teníamos ninguna acusación específica. Después de ese período, Arguindegui firmó un decreto de expulsión y llegué a Italia.

Mi padre me contó que él había sido un dirigente de Techint y en ese momento vivía en Milán y trabajaba en Fiat. Tanto mi madre, como mi padre, se movieron inmediatamente y lograron entrar en contacto con Suárez Mason a través de Franco Macri. Tuvieron largas reuniones en las oficinas de Techint junto con Roberto Rocca, que era gran amigo de mi padre, y le hicieron llegar a mi familia un mensaje que decía que en 36 horas iban a ver si se podía hacer alguna gestión para que me liberasen o si tenían que olvidarte de mí. En esos días me torturaron y me interrogaron.

Estos nombres los mencioné en el libro y también dí testimonio frente a la justicia. Yo agradezco a las personas que me ayudaron, pero dejé sentado en el juzgado que la clase industrial tenía conciencia clara de lo que estaba ocurriendo en la Argentina y no denunciaron nada.

¿Podríamos decir que Roberto Rocca y Franco Macri salvaron su vida?

Digamos que fue más Franco Macri por tener contactos con Suárez Mason.

En la película actúa Enrique Piñeyro que es amigo suyo y, a la vez, también es descendiente de la familia Rocca.

Claro, padres eran muy amigos de los míos y cuando éramos chicos jugábamos juntos.

En su libro marca que quedó con culpa. ¿Qué es lo que siente?

Hay varios ejemplos de personas sobrevivientes a los campos de concentración que sienten vergüenza de estar vivos porque los demás no están. Yo no vivo en la Argentina, pero cada vez que paseo por las calles de Buenos Aires, es como recorrer un gran cementerio mental y de ausencias, que en realidad no existe porque muchos de los desaparecidos no tienen tumba.

De alguna manera, hay que aprender a convivir con ese sentimiento. Una forma de avanzar en ese pantano es produciendo obras y volver a plantearse narrativamente en algo referido a aquella historia.

Por eso escribí el libro, es otra forma de poder recorrer y devolver la memoria. La memoria si no sirve para cambiar algo del presente, no sirve para nada. La memoria del pasado como un simple hecho iconográfico, no le sirve a nadie. Tiene que ser algo activo y que nos sirva para superar determinadas circunstancias.

¿Pudo agradecerle a Franco Macri el hecho de haberle salvado su vida?

Franco Macri me buscó en Milán porque quería conocerme. La clase empresaria tenía una clara percepción de lo que estaba pasando, pero tampoco tenían la información que hay un día acerca de los detalles de lo que ocurría en los campos de concentración, y tampoco se sabía qué es lo que pasaba con los vuelos de la muerte.

Creo que fue su curiosidad la que lo llevó a llamarme, porque yo era un testigo directo de lo que estaba ocurriendo. El Club Atlético funcionó en Paseo Colón e Independencia, debajo de la autopista, y Franco Macri tenía sus oficinas a pocos metros. Él quería saber más, se lo conté y también le dije que tenía intenciones de hacer una campaña internacional de información con todo lo que estaba pasando en el país aprovechando la atención mediática que tenía Argentina producto del Mundial. Su respuesta fue: "estás en la misma, no te sirvió para nada la experiencia", casi como decepcionado.

Qué curioso que los mismos que secuestraron al hijo de Franco Macri fueron parte del Olimpo.

Recuerdo que pensé en Franco cuando me enteré de la noticia y tuve un sentimiento de solidaridad.

