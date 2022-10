Macri hizo una crítica severa de su padre Franco: "No supo absorber el impacto de tener poder"

El expresidente Mauricio Macri contó en una entrevista el recuerdo de sus orígenes y enfatizó en su padre Franco, empresario del que lamentó que "no pudo absorber el impacto de tener poder".

En diálogo con Cristina Pérez en Cristina Sin Vueltas (Radio Rivadavia), el líder del espacio opositor se refirió a su padre como alguien que "perdió su oportunidad" en "fines mezquinos" como "dañar a otro".

En medio de la presentación de su libro Para qué, que saldrá a la venta desde el próximo martes, el empresario habló de su paso por la Casa Rosada y sostuvo que piensa diariamente si presentarse o no para las elecciones del 2023.

El fuerte guiño de Macri de cara al 2023: "Me la imagino a Patricia Bullrich como presidenta"

En ese marco, la conductora se refirió a un pasaje del libro donde el ex mandatario habla de cómo el poder sacó lo mejor y lo peor de su padre, el fallecido empresario Franco Macri, y le consultó de qué manera se reflejó esto en su propia experiencia.

"Enseñarme a ver mis limitaciones y siempre pensar en por qué estás ahí, además de nunca perder las raíces afectivas", dijo en primer término.

"El poder es un instrumento para hacer y convivir en el mundo del poder me permitió ver mucha gente, entre ellos a mi padre, que no pudo absorber el impacto que significa tener poder", reflexionó.

"No hay nada mas maravilloso que el poder. Tener la oportunidad y perderla para fines mezquinos, para dañar a otro...", cuestionó en referencia a su padre.

Pensando en el 2023

El ex jefe de Estado también fue consultado por las elecciones del año próximo, en donde aún no mostró definiciones sobre una candidatura suya: "No estoy por la mía, estoy preocupado por que volvamos al poder con una coherencia que no tuvimos en 2015, porque nos juntamos un rato antes de la campaña con una única consigna de defender la república", sostuvo.

Mauricio Macri le respondió a Facundo Manes: "Agrediendo a otro de la coalición les va a ir muy mal"

Asimismo, Macri venía de reiterar que "no está anotado" en la lista de precandidatos de Juntos por el Cambio y, en ese marco, señaló que se "imagina" a la titular del PRO, Patricia Bullrich, como mandataria nacional.

El expresidente volvió a referirse a las críticas que le espetó el diputado Facundo Manes, quien lo acusó de hacer "populismo institucional" y habló del espionaje de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno.

"Yo tengo mi ego bien colocado, no estoy para hacerme cargo del ego nadie. Lo que sí recomiendo es que aprovechen los tiempos de las Cristina Pérez (la periodista que lo entrevistó este miércoles) para hablar de ideas y valores, ahí pueden conseguir algún voto, pero agrediendo a otro de la coalición les va a ir muy mal", dijo.

JD / ds