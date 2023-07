Mario Santucho: "Mi primo fue apropiado por un policía del grupo Etchecolatz"

El sociólogo, Mario Santucho, aseveró que "la crueldad de la dictadura fue una respuesta al anhelo de ser felices". El sentimiento que lo atravesó al recibir la noticia de la recuperación de un nuevo integrante de su familia, el contexto en que fue secuestrado junto a su familia y el exilio, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo recibiste la noticia de que tenías un primo que no conocías?

Fue sorpresivo. El jueves de la semana pasada me llamó mi primo Miguel, que es el hermano de la persona que fue identificada como familiar nuestro, para confirmarme. Él y su hermano, Camilo, que es mi otro primo (que vive en Italia) y Miguel, que estaba de visita familiar por allá y llevó adelante la búsqueda con muchas fuerzas desde Abuelas de Plaza de Mayo, me avisaron a través de una videollamada.

A partir de ahí, fue mantener un poco en secreto la noticia hasta que fuera anunciada formalmente el viernes, que fue cuando nos encontramos con mi primo, hablamos bastante y luego estuvimos en conferencia de prensa, donde se anunció el hecho.

Quería aprovechar el hecho de tenerte en vivo para que compartas con la audiencia lo que me parece que es el paroxismo de la locura, además de la maldad, de la última dictadura, respecto a lo que pasó con lo que se llamaba “La Guardería”, tu propia historia personal, la de tus hermanos, tus primos y la salida luego a Cuba.

¿Podrías hacer una síntesis para generaciones más jóvenes que no conocen la historia?

Nací a fines de febrero de 1975, en el marco de una familia y de una generación (porque era una familia ampliada) que había decidido llevar adelante una lucha revolucionaria por una transformación social, convencidos de que en este sistema no era posible llegar a la felicidad general de todo el pueblo.

Y como ocurría en varios lugares del mundo, pero precisamente en América Latina, habían iniciado un proceso de cambio social, se habían organizado para intentar cambiar la sociedad y hubo una reacción fuerte de los poderes establecidos de ese momento y, particularmente, lo que se llamaba el Partido Militar, que eran las Fuerzas Armadas que fueron convocadas, de alguna manera, por los poderes económicos, buena parte de los sistemas políticos y acompañados también por parte del Poder Judicial para llevar adelante una represión muy grande, frente a generación que había intentado ese cambio histórico.

Esa represión fue muy fuerte, decidida y pensada como un aniquilamiento de buena parte de esas personas, y no solamente para desarmar o bloquear esa posibilidad de cambio social que se había encarnado en una parte de la sociedad, como en los movimientos obreros y lugares territoriales.

La idea de un cambio en la sociedad logró una gran expansión y, según mi sensación y la de mucha gente que piensa lo mismo, había que mandar un mensaje de disciplinamiento a la población de que, no solamente eso no era posible, sino que el solo hecho de pensar en una transformación social era algo que no podía existir.

Por eso fueron tan crueles, y los militares, además de todos aquellos que los acompañaron en esa experiencia represiva tan profunda, fueron a fondo y no solamente con la cuestión de la desaparición de miles de personas, que quiere decir que las asesinaron y después escondieron sus cuerpos, los tiraron al río, e impidieron que los familiares pudieran, de alguna forma, hacer el duelo como cualquier ciudadano o persona.

No solamente asesinaron, encarcelaron a mucha gente y obligaron a que muchas personas se exilien, sino que también se apropiaron de 500 niños que habían nacido en el seno de sus familias o que habían nacido en los centros clandestinos de detención porque sus mamás habían sido secuestradas.

Esos niños, en vez de ser devueltos a sus familias, fueron apropiados por militares. En este caso, mi primo fue apropiado por un policía del grupo Etchecolatz, que estaba organizado especialmente para secuestrar, asesinar, torturar y, específicamente, en este caso, para apropiarse de estos chicos.

Es una historia muy cruel porque una de las cosas que nos enteramos el viernes de nuestro primo es que, según nuestros cálculos, su mamá debería haber dado a luz a fines de febrero del año '77. Todo esto por las cartas de su madre, que ella se había preparado antes de ser secuestrada y avisaba que había tenido un atraso y estaba muy contenta por estar embarazada.

Ella fue secuestrada el 13 de julio de 1976, estuvo todos esos meses en un centro clandestino de detención, podríamos decir que en un campo de concentración, sometida a torturas y a los tormentos más inhumanos que podríamos imaginar, a los cuales resistió igualmente, dio a luz, pero los militares inscribieron a esta persona el 24 de marzo del '77, con un mensaje truculento, como si fuera una especie de burla que permanece en la historia.

Esto es lo que ellos, además, no pueden admitir. Nos contaba mi primo que su apropiador nunca le pudo decir la verdad de lo que sucedió, le dijo muchas mentiras. Finalmente, creo que lo sucedido es una muestra de lo que significa una lucha que nosotros continuamos, en este caso, con otra forma y otros modos de hacer las cosas.

La larga lucha de la memoria por los derechos humanos en busca de la verdad y la justicia, finalmente, va teniendo poco a poco este tipo de conquistas, logros que básicamente se tratan de reencuentros, de encontrar la verdad y sobre ésta construir un vínculo, un afecto que no es nada fácil, porque hay que imaginarse que son 46 años de una vida atravesada por esta mentira y crueldad.

Pero confiamos en que con la fuerza del amor, la imaginación y el cuidado de todos esos valores que siempre persistieron en muchas de las luchas que llevamos adelante, se puede construir social y comunitariamente, desde el feminismo hasta muchos otros movimiento, no solamente el de la memoria y los DDHH. Nuestra única venganza será ser felices.

Su etapa viviendo en Cuba

Hay grados de maldad, crueldad y locura, además de ignorancia. Uno es la forma ilegal de represión, otra infinitamente mayor es la apropiación de los bebés nacidos en esos campos de concentración. Ahora, ya la de secuestrar chicos parece rayana con la locura.

Me gustaría que pusieras a luz para las nuevas generaciones que no recuerdan esa historia de cuando se secuestraron a chicos que no fueron nacidos en los campos de concentración, es decir, tu propia de historia de cómo terminás en Cuba.

Yo mismo estuve secuestrado a finales del '75. Nuestros padres estaban en situación de clandestinidad, porque ya habían comenzado antes del 24 de marzo del '76 niveles de enfrentamiento muy altos, y también de represión.

No solamente la Triple A, organizaciones paramilitares que se sabía que ya estaban operando en ese momento, sino también mismo los sectores militares y de la policía que estaban volcados a esa represión de los movimientos políticos.

En diciembre del '75 estábamos con mis primas y hermanas (yo tenía 10 meses) participando de un cumpleaños infantil de un chico de nuestra familia y llegaron los militares, vestidos de civiles, entraron a la casa, donde estábamos en una situación festiva, y nos llevaron a todos secuestrados.

Estuvimos una semana en alguno de los centros clandestinos de detención hasta que, por suerte, en ese momento, como todavía no había empezado efectivamente el terrorismo de Estado, el aparato estatal organizado para aniquilar, había ciertos resquicios de legalidad.

Ellos decidieron, a partir de una campaña fuerte de presión pública, anunciando nuestros secuestros y exigiendo nuestra liberación, liberarnos tras una semana. Frente a esto, mis hermanas y mis primas tuvieron que introducirse en la embajada de Cuba, donde le dieron asilo, vivieron un año allí. Un compañero, como era bebé, me llevó de vuelta con mis padres y fui enviado a Cuba a finales de febrero del '76, porque se veía venir el golpe militar y que todo se pondría peor.

Me fui para allá y luego mis hermanas y mis primas, finalmente, pudieron viajar, por lo que nos criamos en Cuba durante varios años, hasta nuestro retorno a la Argentina.

Con respecto a las edades de los chicos que fueron detenidos en ese cumpleaños, ¿cuál era la más grande de todas?

La más grande era mi prima María Santucho, que tenía cerca de 14 años. Entre uno y otro había una escala de un niño de 6 o 7 años. Mis hermanas y mis primas iban de 7 a 8 años, ellas son siete (cuatro primas y tres hermanas).

El valor de recordar la dictadura para que no se repita

Quería compartir esto con mucha gente que no conoce esta historia, que me parece que pinta mejor que casi ninguna otra la locura que vivió Argentina...

Es importante siempre recalcar que toda historia de terror y crueldad es muy fuerte y deber ser siempre recordada con esta idea de que no suceda nunca más, aunque es un poco utópico.

Estas cuestiones no emergieron simplemente de lo que uno podía llamar la "maldad humana", como si fuera una cuestión moral, sino que forma parte de configuraciones históricas que llevan no solamente a los hombres y a las mujeres, sino a las sociedades y los poderes a producir estos niveles de inhumanidad.

También hay que decir y recordar siempre que esta crueldad y maldad histórica y política es un gesto conservador, de reacción defensiva frente a algo que también siempre hay que recordar, que ese deseo humano, que se mantendrá vivo a lo largo de la historia por suerte, que es el de vivir en una sociedad que merezca ser vivida.

La crueldad de la dictadura fue una respuesta al anhelo de ser felices. Eso es lo que no hay que olvidarse nunca, a pesar de todos estos intentos represivos tan grandes.

De igual forma, te comentaba que lo vivido durante estos días es una pequeña cuota de eso que permanece y es un gran desafío hacia delante.

