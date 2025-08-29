La ópera Werther tendrá una función exclusiva para menores de 30 años en el Teatro Colón

El Teatro Colón anunció que brindará una función extraordinaria de la ópera Werther, de Jules Massenet, exclusivamente para jóvenes menores de 30 años, como parte de sus nuevas políticas de desarrollo de audiencias.

La función se realizará el miércoles 3 de septiembre a las 20, con entradas a un valor único de $30.000 por localidad. Será imprescindible presentar DNI junto con la entrada al momento del ingreso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las localidades ya se pueden adquirir en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171 de lunes a sábado de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17.

Esta presentación significa una gran oportunidad de vivir la experiencia de una ópera completa entre pares de generación, sin código de vestimenta, con libertad y cercanía, transformándola en una vivencia colectiva y transformadora.

Una pupila gigante que guarda todo lo bello y lo doloroso de una vida: “El cielo cayendo”



Además, una hora antes del inicio de la función, se ofrecerá en el foyer del teatro una charla abierta, donde se compartirán claves para disfrutar de esta obra desde las perspectivas musical, escénica y dramatúrgica.

Arte lírico para nuevas generaciones en el Teatro Colón

Esta iniciativa forma parte de las nuevas acciones impulsadas por el Teatro Colón para explorar formas innovadoras de acercar el arte lírico a las nuevas generaciones, generando condiciones reales de acceso y participación.

Werther, la ópera con música de Jules Massenet, la dirección musical de Ramón Tebar, al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón y la dirección de escena de Rubén Szuchmacher, vuelve al escenario del Teatro Colón luego de 10 años.

Esta pieza en cuatro actos es considerada como la obra maestra del compositor francés, siendo, además, su ópera más personal. Basada en la novela epistolar semiautobiográfica de Johann Wolfgang von Goethe, Las penas del joven Werther, novela perteneciente al movimiento Sturm und Drang que convirtió a su autor en una de las primeras figuras literarias.



RB / Gi