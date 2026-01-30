La Salamanca santiagueña: el mito de los pactos ocultos y ritos de iniciación en las cuevas del monte

La Salamanca constituye uno de los pilares fundamentales del folklore del noroeste argentino, específicamente en las zonas rurales de Santiago del Estero. Se describe como una cueva oculta o un socavón natural donde el tiempo parece detenerse y las leyes de la física se suspenden para dar paso a lo sobrenatural y lo prohibido por la fe.

Este espacio es identificado popularmente como el recinto donde habita el Zupay, una figura que amalgama la deidad quechua del inframundo con el diablo de la tradición cristiana. El acceso a estas cavernas no es fortuito; requiere de un conocimiento previo y de una voluntad férrea para enfrentar los desafíos que el demonio impone a los aspirantes.

Quienes buscan la Salamanca suelen perseguir un don extraordinario, como la maestría en la guitarra, el éxito en el juego o una destreza inigualable para la doma de caballos. El pacto es el eje central de la experiencia, un intercambio de habilidades mundanas por la entrega del alma o el cumplimiento de servicios oscuros tras la muerte del individuo.

Para ingresar al recinto sagrado, el iniciado debe despojarse de sus símbolos religiosos y escupir sobre una cruz de madera o piedra. Este acto simbólico marca la ruptura con el orden establecido y la aceptación de una nueva jerarquía regida por el placer y el conocimiento oculto que solo el Zupay puede otorgar a sus fieles seguidores.

Una vez adentro, la cueva se transforma en un salón de festejos iluminado por luces extrañas donde se escucha música de violines y bombos legüeros. La atmósfera se describe como una celebración eterna, llena de comida y bebida, donde los asistentes bailan y ríen sin descanso, ocultando bajo esa alegría el peso de sus acuerdos espirituales.

El antropólogo Adolfo Colombres explica en su obra que estos sitios representan "un espacio de transgresión donde el orden social se invierte totalmente". Según el autor, la Salamanca permite al hombre común acceder a un poder que de otro modo le estaría vedado por su condición social o por las limitaciones propias de su naturaleza humana.

Dentro de la cueva, el aspirante debe superar pruebas de valor físico y psicológico que incluyen el contacto con animales repugnantes o peligrosos. Se relata la presencia de serpientes de gran tamaño, arañas y otros seres que custodian la entrada, evaluando si el visitante es digno de conocer los secretos que se guardan en las profundidades.

La ubicación de estos sitios es siempre incierta para los curiosos, situándose generalmente en quebradas profundas o espesuras del monte donde el ruido de la ciudad no llega. Los lugareños afirman que la música solo se escucha en ciertas noches de luna llena o durante el martes de carnaval, cuando las puertas de la cueva se abren.

Muchos músicos reconocidos de la región han sido señalados por la voz popular como asistentes a estas reuniones secretas debido a su virtuosismo inexplicable. La creencia sostiene que aquel que "aprendió en la Salamanca" posee un brillo especial en los ojos y una capacidad de ejecución técnica que supera cualquier tipo de entrenamiento académico.

Sin embargo, el precio de este conocimiento es la pérdida de la tranquilidad personal y, muchas veces, la condena al ostracismo por parte de la comunidad más conservadora. El pacto con el Zupay implica una marca invisible que acompaña al individuo durante el resto de sus días, recordándole constantemente que su talento tiene un origen ajeno a la divinidad.

La tradición oral advierte que no todos los que entran a la Salamanca logran salir con vida o con la cordura intacta tras presenciar los ritos de iniciación. Algunos quedan atrapados en un bucle temporal, mientras que otros regresan al pueblo con la mirada perdida, incapaces de articular palabras sobre lo que vieron o escucharon en el monte.

A diferencia de los aquelarres europeos, la versión argentina integra elementos de la naturaleza local, donde el monte santiagueño actúa como un organismo vivo que protege el secreto. La flora espinosa y el calor agobiante de la zona son barreras naturales que refuerzan el carácter exclusivo y peligroso de este mito tan arraigado.

La figura del diablo en la Salamanca no es vista siempre como una entidad puramente malvada, sino como un maestro severo que exige un pago justo por sus servicios. Es una relación comercial de carácter espiritual donde no hay espacio para el arrepentimiento una vez que se ha bebido de la copa que se ofrece en el interior de la caverna.

El sociólogo e historiador Orestes Di Lullo documentó que la Salamanca es, en esencia, "el refugio de las antiguas creencias que la evangelización no pudo erradicar". Para Di Lullo, estos sitios preservan una cosmovisión donde lo sagrado y lo profano conviven en una tensión constante que define la identidad cultural del pueblo santiagueño.

Incluso en la actualidad, el respeto por estos lugares sagrados se mantiene vivo entre las generaciones más jóvenes, quienes evitan frecuentar zonas señaladas por los ancianos. Aunque la modernidad avanza, el silencio del monte sigue alimentando la idea de que, en alguna cueva oculta, el Zupay todavía espera a quien se atreva a pactar.

