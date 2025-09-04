jueves 04 de septiembre de 2025
CULTURA
Con registro récord

Leandro Bojko y Micaela García ganaron el Mundial de Tango en Buenos Aires

La final reunió a más de 3.200 personas en el Gran Rex. La pareja bailó la canción "Kicho", del emblemático músico Astor Piazzolla.

Pareja argentina ganadora del mundial de tango 04092025
Leandro Bojko y Micaela García, ganadores del Mundial de Tango 2025 | AFP

La pareja integrada por Leandro Bojko y Micaela García se consagró campeona este martes del Mundial de Tango 2025 en la categoría Escenario, en una final que reunió a más de 3.200 personas en el porteño teatro Gran Rex.

Bojko y García, en representación de la Ciudad de Buenos Aires, se impusieron en esta categoría que se caracteriza por su estilo coreográfico y por permitir la ruptura del abrazo y la realización de saltos y piruetas.

El lunes tuvo lugar la otra final del festival, la de categoría Pista, en la que se impuso la pareja conformada por Diego Ortega y Aldana Silveyra, representantes de la ciudad de Colón de la provincia Buenos Aires.

Esta categoría contempla la manera en que suele bailarse en las milongas porteñas y en la que se premia la conexión en el abrazo y el caminar cadencioso de los bailarines.

Bojko y García destacaron por una interpretación que involucró a la mujer bailando con el rostro cubierto por un velo negro, que se quitó al final del número.

Pareja argentina ganadora del mundial de tango 04092025

Tras la premiación, la pareja bailó la canción "Kicho", de Astor Piazzolla (1921-1992) ante una multitud que colmó el histórico teatro Gran Rex, a metros del Obelisco.

El día anterior, en el mismo escenario, Ortega y Silveyra también tuvieron su baile de festejo tras la consagración: Fue el clásico del tango "La Cumparsita".

La final del estilo Escenario dio cierre a la edición 2025 del Tango BA Festival y Mundial, organizado por el gobierno porteño, que comenzó el 20 de agosto y que convocó a más de 2.000 artistas.

La competencia internacional registró además un récord de 841 parejas inscritas de más de 50 países, e hizo vibrar a la capital argentina con espectáculos en más de una veintena de teatros.

RB / Gi

