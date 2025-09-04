Leandro Bojko y Micaela García ganaron el Mundial de Tango en Buenos Aires

La pareja integrada por Leandro Bojko y Micaela García se consagró campeona este martes del Mundial de Tango 2025 en la categoría Escenario, en una final que reunió a más de 3.200 personas en el porteño teatro Gran Rex.

Bojko y García, en representación de la Ciudad de Buenos Aires, se impusieron en esta categoría que se caracteriza por su estilo coreográfico y por permitir la ruptura del abrazo y la realización de saltos y piruetas.

El lunes tuvo lugar la otra final del festival, la de categoría Pista, en la que se impuso la pareja conformada por Diego Ortega y Aldana Silveyra, representantes de la ciudad de Colón de la provincia Buenos Aires.

Esta categoría contempla la manera en que suele bailarse en las milongas porteñas y en la que se premia la conexión en el abrazo y el caminar cadencioso de los bailarines.

Bojko y García destacaron por una interpretación que involucró a la mujer bailando con el rostro cubierto por un velo negro, que se quitó al final del número.

Tras la premiación, la pareja bailó la canción "Kicho", de Astor Piazzolla (1921-1992) ante una multitud que colmó el histórico teatro Gran Rex, a metros del Obelisco.

El día anterior, en el mismo escenario, Ortega y Silveyra también tuvieron su baile de festejo tras la consagración: Fue el clásico del tango "La Cumparsita".

La final del estilo Escenario dio cierre a la edición 2025 del Tango BA Festival y Mundial, organizado por el gobierno porteño, que comenzó el 20 de agosto y que convocó a más de 2.000 artistas.

La competencia internacional registró además un récord de 841 parejas inscritas de más de 50 países, e hizo vibrar a la capital argentina con espectáculos en más de una veintena de teatros.



