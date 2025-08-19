Llega el “Festival por las Infancias” con actividades gratuitas para toda la familia

El próximo domingo 24 de agosto, la Ciudad de Buenos Aires será escenario del "Festival por las Infancias", una propuesta cultural y solidaria organizada por Aldeas Infantiles SOS Argentina. El encuentro, con entrada libre y gratuita, tendrá lugar de 14 a 18 horas en el espacio C Art Media, ubicado en la avenida Corrientes 6271, y promete una jornada pensada para toda la familia.

La actividad se enmarca en el Día de las Infancias y busca celebrar desde el arte y la música, pero también instalar en la agenda pública la realidad que atraviesan niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La organización, con más de 46 años de trabajo en el país, acompaña a chicos y chicas que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de hacerlo, brindando atención directa y personalizada.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de espectáculos musicales en vivo de reconocidos artistas como Los Cazurros, Los Mellis y Mundo Pez, que serán los encargados de ponerle ritmo y color a la tarde. Además, se habilitarán espacios de juego y creatividad adaptados a distintas edades, donde los más chicos podrán expresarse a través de propuestas lúdicas y artísticas.

Desde Aldeas Infantiles SOS Argentina subrayan que el "Festival por las Infancias" no se limita a una celebración, sino que busca promover una cultura solidaria. Por eso, invitan a los asistentes a llevar donaciones de alimentos no perecederos, como leche en polvo o larga vida y aceite, además de productos de higiene personal, entre ellos pañales. Todo lo recaudado será destinado a los programas que la organización desarrolla en el país para acompañar a familias y comunidades.

“Con solidaridad y compromiso, las infancias y adolescencias pueden crecer en entornos donde el amor, el respeto y la seguridad sean protagonistas”, destacan desde la institución.

Esta premisa se mantiene como el eje de trabajo que Aldeas Infantiles SOS sostiene desde hace más de cuatro décadas, con presencia en diferentes provincias y un enfoque que busca garantizar el derecho de cada niño a vivir en un entorno protector.

El evento se presenta como una oportunidad para disfrutar en familia de una tarde de música, arte y diversión, pero también como un recordatorio de que la participación comunitaria es clave para transformar la realidad de miles de chicos y chicas en la Argentina. La convocatoria es abierta, gratuita y está dirigida a todos los vecinos y vecinas de la Ciudad y alrededores.

