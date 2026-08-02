Lo neo, lo nuevo y lo novo en Lygia Pape

Una tela blanca y enorme con cientos de agujeros se extiende sobre, por ejemplo, una plaza. Por esos huecos pasarán la misma cantidad de cabezas que darán vida a Divisor, la instalación de Lygia Pape. Esta artista brasileña, que nació en 1927 y murió en 2004, pensó esta obra en 1958 con la idea de que tenga una sobrevida, aún más extensa que la suya.

Una suerte de Hidra de Lerna, ese monstruo que fue descrito por la mitología griega con forma de serpiente policéfala, pero en siglo XX y salida de las ideas de una de las integrantes menos conocidas del grupo de artistas que fundó el Neo Concretismo en Brasil a mediados de los años 50.

Entre sus creaciones para ampliar el espacio de lo sensible, por salirse de los límites de las artes y los géneros que fueron su busca permanente está Ttéias. Una instalación formada por haces de hilos metálicos que cruzan el espacio, como así también, los collages, las pinturas, xilografías, acciones, libros y películas que son evidencias de esta preocupación artística de ella y de todo el movimiento al que pertenece.

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Asimismo, no sólo deslumbra por su obra en el terreno de las artes plásticas, siempre dinámica y cambiante, sino por su participación en el Cinema Novo como diseñadora y escenógrafa y también como directora de unos cortos, más bien cortísimos, experimentales.