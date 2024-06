Lollapalooza anuncia su décima edición que será el 21,22 y 23 de marzo: el miércoles comienza la venta de entradas

El Lollapalooza Argentina se prepara para una nueva edición que incorpora Lolla FAM, una nueva dinámica que reconoce a los fans que hayan ido a cinco ediciones o más del festival, que contarán con una ventana de venta exclusiva para ellos antes de los Early Bird. La cita es 21, 22, 23 de marzo 2025 en el Hipódromo de San Isidro.

El festival es presentado por Flow y producido por DF Entertainment y C3, el megafestival que pisó suelo Argentino por primera vez en 2014 empieza a calentar motores para lo que será su entrega 2025.

El Lollapalooza movilizó a más de 2.100.000 personas en las nueve ediciones pasadas por las que pasaron más de 1.000 bandas y solistas nacionales e internacionales. Desde 2014 tuvieron paso por el país - y muchas veces siendo Lollapalooza su primer acercamiento a la Argentina- artistas internacionales como Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Billie Eilish, Blink-182, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, Feid, The Weeknd, Drake, Lana Del Rey, The Killers, Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars, Rosalía, Lorde, Jack White, Tame Impala, Arcade Fire, Florence + The Machine, Lenny Kravitz, Pharrell Williams, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Pixies, Noel Gallagher's High Flying Birds, Liam Gallagher, Nine Inch Nails,Caetano Veloso, The Smashing Pumpkins, entre otros.

En los escenarios también estuvieron artistas nacionales de renombre y emergentes como Fito Páez, Babasónicos, Maria Becerra, Duki, Miranda!, Bizarrap, Damas Gratis, Litto Nebbia, Pedro Aznar, León Gieco, Diego Torres, Airbag.

Como puntapié inicial de la gran celebración que se trama para el 2025, el próximo miércoles 5 de junio habrá una preventa exclusiva para los fans más fieles: quienes hayan comprado entradas para al menos cinco ediciones previas podrán acceder -a través de un código que les llegará por mail - a los abonos Lolla FAM.

Fechas y detalles de la venta de entradas

Miércoles 05/06 - 10 am | Venta abonos Lolla FAM. A todos los fans que hayan ido a 5 ediciones o más, se le enviará automáticamente un código. Con ese código pueden adquirir hasta 2 abonos + 6 cuotas con Santander Amex

Jueves 06/06 - 10 am | Early Bird - preventa exclusiva Santander Amex. Por 24hs o hasta agotar stock + hasta 6 cuotas sin interés. Una vez agotados los Early Bird, iniciará automáticamente la preventa 1.



Los abonos disponibles para la décima edición de Lollapalooza que podrán comprarse desde el 6 de junio son:

3 Day Pass: acceso al festival con más de 100 bandas y 5 escenarios:

Compra de comida y bebida

Compra de merch oficial de bandas y del festival

Acceso al beergarden para mayores de 18 años

Acceso a los sectores Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza

Recorrida de obras de arte de distintos artistas

Estaciones de agua gratuitas

Puestos de carga de cashless

Alquiler de lockers

Los menores de 10 años entran gratis con un adulto con entrada

3 Day Pass Plus: ingreso a dos sectores exclusivos dentro del predio donde habrá:

Espacios de relax con sombra

Acceso a wifi

Baños preferenciales

Pantallas gigantes con transmisión del festival

Acceso exclusivo a compra de gastronomía, merch, bebidas y carga de cashless

Juegos en el césped

Staff dedicado a atender las necesidades de aquellos que tengan este abono

3 Day Pass Lolla Lounge: Ingreso exclusivo a la zona de Lounge & Terrazas:

Vista preferencial a los escenarios principales del festival

Áreas de relax y descanso

Acceso a wifi

Baños preferenciales

Lockers

Acceso a compra de comida y bebida exclusivos, carga de cashless

Staff dedicado a atender las necesidades de aquellos que tengan este abono.

*Únicamente podrán ingresar menores de edad a los sectores exclusivos Plus y Lolla Lounge respectivamente siempre y cuando hayan abonado una pulsera de ese sector, no se permitirá el ingreso de menores que sólo cuenten con pulsera de Kidzapalooza.