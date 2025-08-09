Los nominados al Premio Booker 2025: qué novelas se leen en inglés

El Premio Booker considera libros escritos en inglés y pu-blicados en el Reino Unido e Irlanda. A fines de mes pasado se dio a conocer la lista larga de nominados para este año, a la que sigue una lista de seis que se anunciará el 23 de septiembre. El ganador se dará a conocer el 10 de noviembre y recibirá un premio de US$ 67 mil.

El jurado está conformado por Sarah Jessica Parker, el escritor nigeriano Ayòbámi Adébáyò, la novelista estadounidense Kiley Reid, el crítico Chris Power y el presidente del jurado, Roddy Doyle. A continuación un condensado de las opiniones del jurado sobre los elegidos entre los 153 que compitieron: Love Forms de Claire Adam. Dawn, joven embarazada de 16 años, viaja clandestina por mar, desde Trinidad hacia Venezuela. Allí da a luz y regresa a casa sin el bebé, por mandato de sus padres. A los 58 años, divorciada, madre de dos hombres adultos, la pérdida del bebé consume su existencia. La narración es una conversación en voz baja escuchada desde la habitación de al lado.

The South de Tash Aw. Primera novela de una tetralogía por venir, tiene por escenario Malasia durante los años 90. El adolescente Jay y su familia dejan Kuala Lumpur para trabajar en la zona rural. Allí, Jay conoce a Chuan, con quien traba amistad, con pasatiempos ilícitos y comprendiendo su sexualidad. El tema central es la herencia cultural durante la crisis financiera asiática y la relación de una familia con la tierra.

Universality de Natasha Brown. Sátira concisa sobre las contradicciones de una sociedad moldeada por sistemas arraigados de control económico, político y mediático. Hannah, freelance, y Lenny, columnista consolidado, son hilo conductor de un análisis de cómo el lenguaje y la retórica se vinculan con las estructuras de poder. El efecto: desconcierta y entretiene.

One Boat de Jonathan Buckley. Muere su padre y Teresa regresa a un pueblo costero de Grecia que visitó cuando perdió a la madre 10 años antes. Entre el recuerdo y la nueva aventura, la novela es discreta y pícara, misteriosa, combinando la investigación amateur de un asesinato con una historia de amor. Duelo, obsesiones, ansias personales y dimensión humana, son los temas eje.

Flashlight de Susan Choi. Louisa, hija de Serk (coreano-japonés) y Anne (estadounidense), es la protagonista de una saga de problemas políticos y sociales a partir de la incertidumbre por la desaparición de Serk. Identidad, verdades ocultas, raza y pertenencia nacional, son e-lementos de la trama que expone las tensiones históricas en los dramas íntimos.

The Loneliness of Sonia and Sunny de Kiran Desai. Dos jóvenes indios en Estados Unidos, occidentalizados, redescubren su origen y la parábola de la novela especula sobre el lugar de la na-rrativa india en el mundo. Realismo mágico en una novela social dentro de una historia de amor. Multitud de perso-najes son tratados en variados modos: filosófico, cómico, sincero, emotivo y misterioso.

Audition de Katie Kitamura. Una actriz conoce a un joven en un restaurante de Manha-ttan. La conversación es sorprendente e inquietante, acaso perturbadora. La precisión de las frases genera nudos de tensión narrativa que el autor lleva al extremo, a la manera de Chéjov: el trabajo del escritor es hacer preguntas, no responderlas. Un rompecabezas de solución oscura o incluso diferida.

The Rest of Our Lives de Ben Markovits. La esposa del profesor Layward lo engaña, crisis de pareja que le arranca la promesa de irse cuando la hija menor cumpla 18 años. Doce años después deja a su hija en la universidad, abandona Nueva York, iniciando un viaje por carretera hacia el oeste. Desconocidos, amigos y la sorpresa ante su propia actitud, junto a sutilezas del comportamiento humano, generan una trama sobre la mortalidad, la enfermedad y el amor. Es sincera y precisa.

The Land in Winter de Andrew Miller. 1962. Invierno en el campo británico. Dos vecinas traban amistad, quedan embarazadas en un entorno donde los hombres luchan contra figuras paternas, fantasmas del pasado y deseos destructivos. Una tormenta invernal causa estragos exponiendo el precario equilibrio entre la historia y el futuro, entre los daños por la guerra y la libertad de estas mujeres.

Endling de Maria Reva. Las jóvenes ucranianas Yeva, Nastia y Solomiya recorren su país en un laboratorio móvil, ocurre cuando Putin invade. Tienen dos misiones, pero la situación es desgarradora, repleta de furia. Colonialismo histórico y contemporáneo, el rol de la mujer expone la identidad, el poder y la impotencia ante lo real. Con gracia y salvajismo transita lo actual.

Flesh de David Szalay. Quinta novela de Szalay. El adolescente István va de una urbanización húngara al reformatorio, del servicio militar en Irak a guardia de segu-ridad para ricos londinenses. Masculino, imponente, impulsivo, apenas habla, es un duro contemporáneo. La tensión de la trama deriva en un retrato conmovedor de esta vida.

Seascraper de Benjamin Wood. Thomas Flett pesca camarones de manera artesanal del mar de Irlanda, tarea cuya complejidad es narrada en detalle con precisión admirable. La trama evoluciona hacia sueños, la relación familiar y de clases social, el poder y fervor de la música, atravesando una historia de amor que desafía al realismo literario.

Misinterpretation de Ledia Xhoga. Alfred sobrevivió a la tortura en Kosovo, pide un traductor durante la terapia. Resulta ser una mujer albanesa viviendo en Nueva York que, influenciada por los recuerdos del traducido, cuestiona su matrimonio y lugar en el mundo. El tema es cómo el cuerpo retiene verdades imprevistas que devuelve en el lenguaje, entonces la mala interpretación cuestiona el significado de ayuda y daño.