Madre noche: música y astronomía se encuentran bajo la cúpula del Planetario

El Planetario Galileo Galilei presentará en octubre Madre noche, un ciclo que propone unir la música popular argentina y la divulgación astronómica en un escenario singular. El cantante, guitarrista y compositor Juan Quintero y el divulgador científico Mariano Ribas compartirán cuatro encuentros que combinarán conversación, música en vivo y proyecciones inmersivas especialmente producidas para la cúpula.
Las funciones serán los viernes 2 y 16 y los sábados 3 y 17 de octubre, de 19 a 20.30. En cada encuentro, Quintero y Ribas recorrerán canciones del cancionero popular vinculadas con el cielo y la astronomía, para establecer un diálogo entre la poesía, la música y la ciencia.
La propuesta fue pensada especialmente para el Domo del Planetario. Mientras Quintero interpreta las canciones, Ribas aportará la mirada científica y las proyecciones permitirán construir una experiencia audiovisual en la que el cielo, la música y la palabra convivirán en tiempo real.
Juan Quintero y Mariano Ribas, protagonistas de Madre noche
Juan Quintero nació en Tucumán y se formó en música y dirección coral. A lo largo de su trayectoria recorrió el cancionero popular argentino como cantante, guitarrista y compositor, tanto en proyectos solistas como colectivos.
Su repertorio incluye zambas, chacareras, huaynos y tonadas, además de composiciones propias y versiones de autores clásicos y contemporáneos de la música de raíz.
Mariano Ribas, en tanto, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, periodista, docente, divulgador científico y astrofotógrafo. Actualmente está a cargo del Área de Divulgación Científica del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires y también se desempeña como docente en el Centro Cultural Rojas.
Ribas publicó siete libros de divulgación astronómica, colaboró en medios de comunicación y desarrolló una extensa trayectoria dedicada a acercar la astronomía y la ciencia al público general.
Así, Madre noche buscará transformar la cúpula del Planetario en un espacio de encuentro entre dos formas de mirar el cielo. A través de las canciones y la divulgación científica, el ciclo propone una experiencia que combina conocimiento, imágenes y música en vivo.
Las entradas y la información sobre el ciclo pueden consultarse en el sitio oficial del Planetario Galileo Galilei y en sus redes sociales.
LT