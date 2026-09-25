Madre noche: música y astronomía se encuentran bajo la cúpula del Planetario

El Planetario Galileo Galilei presentará en octubre Madre noche, un ciclo que propone unir la música popular argentina y la divulgación astronómica en un escenario singular. El cantante, guitarrista y compositor Juan Quintero y el divulgador científico Mariano Ribas compartirán cuatro encuentros que combinarán conversación, música en vivo y proyecciones inmersivas especialmente producidas para la cúpula.

Las funciones serán los viernes 2 y 16 y los sábados 3 y 17 de octubre, de 19 a 20.30. En cada encuentro, Quintero y Ribas recorrerán canciones del cancionero popular vinculadas con el cielo y la astronomía, para establecer un diálogo entre la poesía, la música y la ciencia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La propuesta fue pensada especialmente para el Domo del Planetario. Mientras Quintero interpreta las canciones, Ribas aportará la mirada científica y las proyecciones permitirán construir una experiencia audiovisual en la que el cielo, la música y la palabra convivirán en tiempo real.

Juan Quintero y Mariano Ribas, protagonistas de Madre noche

Juan Quintero nació en Tucumán y se formó en música y dirección coral. A lo largo de su trayectoria recorrió el cancionero popular argentino como cantante, guitarrista y compositor, tanto en proyectos solistas como colectivos.

Su repertorio incluye zambas, chacareras, huaynos y tonadas, además de composiciones propias y versiones de autores clásicos y contemporáneos de la música de raíz.

Mariano Ribas, en tanto, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, periodista, docente, divulgador científico y astrofotógrafo. Actualmente está a cargo del Área de Divulgación Científica del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires y también se desempeña como docente en el Centro Cultural Rojas.

Ribas publicó siete libros de divulgación astronómica, colaboró en medios de comunicación y desarrolló una extensa trayectoria dedicada a acercar la astronomía y la ciencia al público general.

Así, Madre noche buscará transformar la cúpula del Planetario en un espacio de encuentro entre dos formas de mirar el cielo. A través de las canciones y la divulgación científica, el ciclo propone una experiencia que combina conocimiento, imágenes y música en vivo.

Las entradas y la información sobre el ciclo pueden consultarse en el sitio oficial del Planetario Galileo Galilei y en sus redes sociales.

LT