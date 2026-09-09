MALBA cumple 25 años y abre una nueva etapa para el arte latinoamericano

Hay aniversarios que sirven para mirar hacia atrás y otros que funcionan como una forma de medir cuánto cambió el paisaje desde que todo empezó. Para Malba, los 25 años pertenecen a las dos categorías. Cuando el museo abrió sus puertas en Buenos Aires en septiembre de 2001, la apuesta de Eduardo F. Costantini por reunir, conservar y exhibir arte latinoamericano contemporáneo tenía algo de desafío. Un cuarto de siglo después, aquella colección se convirtió en una de las referencias culturales más reconocibles de la ciudad y el museo se prepara para celebrar su historia, pero también para imaginar lo que viene.

Del jueves 17 al lunes 21 de septiembre, Malba desplegará una semana de actividades que atravesará sus distintas áreas y sedes. Habrá un seminario internacional, nuevas exposiciones, talleres, una Fiesta de la Lectura, cine con música en vivo, DJs, un desfile de alta costura y propuestas vinculadas con la cultura mexicana. El sábado 19, domingo 20 y lunes 21 el ingreso al museo será gratuito.

La celebración comenzará el jueves 17 con una gala privada que reunirá a artistas, coleccionistas, empresarios, filántropos y referentes de la cultura. La noche será también una primera oportunidad para recorrer las exposiciones que marcarán el aniversario: "Viva Frida", dedicada a Frida Kahlo, y tres nuevos núcleos de Latinoamérica en expansión, una mirada sobre el arte moderno y contemporáneo a partir de la Colección Malba-Costantini.

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La dimensión internacional del museo quedará especialmente expuesta al día siguiente. El viernes 18, de 10.30 a 17.30, el auditorio será escenario de "Latinoamérica en escena, Seminario Internacional Malba 25", organizado por Malba Programas Públicos y transmitido en vivo por YouTube. Cinco mesas reunirán a artistas, curadores, coleccionistas y referentes institucionales para pensar las prácticas artísticas, el coleccionismo y las relaciones culturales construidas durante estos 25 años.

La jornada tendrá entre sus protagonistas a los artistas Beatriz Milhazes y Tomás Saraceno; a especialistas en la obra de Frida Kahlo como Circe Henestrosa, Gannit Ankori, Perla Labarthe y Jessica Serrano; y a coleccionistas como Patrizia Sandretto Re Rebaudengo y Carmen Reviriego. También habrá una conversación entre Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidenta de Qatar Museums, y Glenn Lowry, director del Museo de Arte Moderno de Nueva York entre 1995 y 2025. El cierre estará a cargo de Patricia Phelps de Cisneros, entrevistada por el propio Eduardo F. Costantini, en una conversación sobre coleccionismo y sobre la posición que el arte latinoamericano ocupa hoy en la escena internacional.

El sábado 19 llegará uno de los momentos centrales del festejo: las inauguraciones abiertas al público. Por la mañana, Malba Puertos, en Escobar, presentará "Hola, ¿estás? Arte argentino entre los 90 y los 2000 (y algunas interferencias históricas)", a partir de la Colección Malba-Costantini. Por la tarde, en la sede de Figueroa Alcorta, abrirán "Viva Frida" y los nuevos núcleos de Latinoamérica en expansión. Al mismo tiempo, continuará abierta al público "Belkis Ayón. Mito y desobediencia".

El aniversario buscará además que el museo salga de la lógica estricta de las salas. Entre las 14 y las 18, Malba Educación propondrá en el hall y la explanada estaciones de experimentación artística inspiradas en Frida Kahlo: habrá trenzas inspiradas en el tocado tehuano, bordado comunitario, autorretratos, banderines mexicanos y sellos basados en vestidos y accesorios de la artista. Por la noche, la Plaza Perú se convertirá en pista de baile con DJ sets organizados por Malba Joven.

El domingo 20, la moda tomará la explanada. El cierre de la Semana de la Alta Costura Argentina, fundada y dirigida por Elina Costantini, estará dedicado a Frida Kahlo y contará con la participación de las argentinas Natalia Antolín, Pía Carregal y Camila Romano, junto a la mexicana Carla Fernández. La noche continuará con una propuesta musical y, a las 22, con una nueva proyección al aire libre de Metrópolis, el clásico de Fritz Lang, acompañada en vivo por la National Film Chamber Orchestra.

El lunes 21 será, estrictamente, el día del cumpleaños. Y coincidirá con otro comienzo: el de la primavera. Para celebrarlo, Malba Literatura organizará entre las 15 y las 20 una edición especial de su Fiesta de la Lectura. El museo se transformará entonces en una biblioteca abierta, con talleres, lecturas, activaciones y espacios para escribir, conversar y descubrir libros. La escritora María Teresa Andruetto ofrecerá una conferencia y Maricel Álvarez realizará una lectura performática de El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, especialmente comisionada por Malba Literatura.

La celebración terminará esa noche mirando hacia México. Desde las 19, la explanada recibirá música folclórica mexicana en vivo y un ritual musical interpretado por un grupo nativo mexicano, además de una propuesta gastronómica inspirada en Frida Kahlo. A las 21.30, en el auditorio, se proyectará Frida, Naturaleza Viva (1983), la película de Paul Leduc filmada en la Casa Azul.

Pero los 25 años no se agotan en una semana de festejos. El aniversario funciona también como ocasión para revisar el patrimonio construido durante este cuarto de siglo. Malba publicará Arte Latinoamericano: Colección Malba-Costantini, un volumen que recorre 125 años de arte latinoamericano, entre 1900 y 2025. Organizado en cinco capítulos cronológicos y acompañado por dieciocho ensayos de investigadores internacionales, el libro reúne imágenes de unas 200 obras y busca convertirse en una referencia para comprender la historia del arte de la región a través de las colecciones del museo y de su fundador.

También se presentará una línea de tiempo interactiva que recorre los principales hitos de la institución desde 2001. El proyecto propone convertir el archivo del museo en un relato vivo y expandible, capaz de seguir incorporando nuevos episodios después del aniversario.

La literatura tendrá, además, una presencia especial en los días previos. Cristina Rivera Garza, ganadora del Premio Pulitzer 2024, realizará una residencia corta en el marco del programa de Residencia de Escritores Malba, que funciona desde 2018. Entre el 2 y el 4 de septiembre participará de una entrevista pública con Mónica Szurmuk, ofrecerá la conferencia "Autobiografías sin yo: Theresa Cha y Lyn Hejinian (y Juliana Spahr)" y presentará la lectura performática de El invencible verano de Liliana.

Así, el cumpleaños número 25 de Malba se parece menos a una celebración de cierre que a una estación de paso. La colección creció, las preguntas sobre el arte latinoamericano se multiplicaron y el museo amplió sus formas de relacionarse con el público. En septiembre, durante cinco días, esa historia se hará visible en las salas, en el auditorio, en la explanada, en la plaza y en los libros. Un cuarto de siglo después de su apertura, Malba vuelve a celebrar aquello que estuvo en el origen de su proyecto: hacer del arte latinoamericano una conversación capaz de cruzar fronteras, generaciones y disciplinas.