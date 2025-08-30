"O’ Connor St. Blues", de Gonzalo Millán

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia. Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "O’ Connor St. Blues", del chileno Gonzalo Millán:



No fui esposo modelo

y menos un diplomático

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

como Rubens.

Tampoco me amaron

putas celestes

ni santas negras.

Hoy no beso arañas

ni murciélagos,

tampoco culo de mulas

de rostros angélicos.

Más viejo que ayer

y menos que mañana,

a solas y en paz,

como arroz con arvejas,

bebo mi amargo té verde.

Gonzalo Millán (Santiago, 1947 – 2006) fue un poeta chileno. Estudió Literatura en la Universidad de Concepción y formó parte del grupo Arúspice. Tras el golpe militar de 1973 se exilió en Canadá, donde obtuvo un Máster en Literatura Hispanoamericana y fundó la editorial Cordillera. Regresó a Chile en 1984; no obstante, entre 1987 y 1997 residió en Holanda. Volvió definitivamente en 1997 y desempeñó una extensa labor docente. Publicó las obras: Relación personal (1968), La ciudad (España, 1979), Dragón se muerde la cola (España, 1984) y Vida (España 1984). Ya en Chile, publicó Seudónimos de la muerte (1984) y Virus (1987), entre otros.

El poema aquí presentado fue extraído de La ciudad y otros poemas. Selección antológica, con edición y prólogo de Naín Nómez (Lom Ediciones, Santiago de Chile, 2024).