"O’ Connor St. Blues", de Gonzalo Millán

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia. Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "O’ Connor St. Blues", del chileno Gonzalo Millán:
No fui esposo modelo
y menos un diplomático
como Rubens.
Tampoco me amaron
putas celestes
ni santas negras.
Hoy no beso arañas
ni murciélagos,
tampoco culo de mulas
de rostros angélicos.
Más viejo que ayer
y menos que mañana,
a solas y en paz,
como arroz con arvejas,
bebo mi amargo té verde.
Gonzalo Millán (Santiago, 1947 – 2006) fue un poeta chileno. Estudió Literatura en la Universidad de Concepción y formó parte del grupo Arúspice. Tras el golpe militar de 1973 se exilió en Canadá, donde obtuvo un Máster en Literatura Hispanoamericana y fundó la editorial Cordillera. Regresó a Chile en 1984; no obstante, entre 1987 y 1997 residió en Holanda. Volvió definitivamente en 1997 y desempeñó una extensa labor docente. Publicó las obras: Relación personal (1968), La ciudad (España, 1979), Dragón se muerde la cola (España, 1984) y Vida (España 1984). Ya en Chile, publicó Seudónimos de la muerte (1984) y Virus (1987), entre otros.
El poema aquí presentado fue extraído de La ciudad y otros poemas. Selección antológica, con edición y prólogo de Naín Nómez (Lom Ediciones, Santiago de Chile, 2024).