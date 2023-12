"Pekín es un lugar que está muy lejos", de Liang Ping

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es “Pekín es un lugar que está muy lejos" del chino Liang Ping:

Pekín está muy lejos.

A veces, en el silencio de la noche de Chengdu,

preguntándome qué tan lejos está,

empiezo a contar como en el insomnio,

hasta que ya no puedo contar con claridad y me confundo.

Empiezo a contar desde el primer anillo,

y cuando llego al anillo doscientos cincuenta,

sigo despierto, viendo

la Puerta de Tiananmén, el Monumento a los Héroes del Pueblo,

eunucos y doncellas saliendo de la Ciudad Prohibida.

Estoy seguro de que los conozco,

pero ellos no me conocen.

Camino y sigo, exhausto,

Pekín realmente está muy lejos.

(Traducción de Qi Fengyan & Juan Arabia)

Poeta y escritor chino contemporáneo, Liang Ping ha publicado once colecciones de poesía, como Selected Poems of Liang Ping, Ba & Shu: Two Duets, Thirty Years on the East Side of the River, y Genealogy, así como colecciones de ensayos y crítica literaria. Sus obras han sido traducidas y presentadas en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Rusia, Polonia, Bulgaria y otros países. Ha ganado el segundo premio especial del libro de China, el premio de poesía del escritor chino Guo Moruo, el premio de literatura de octubre, el premio de literatura de Sichuan y el premio de literatura Bashu, entre otros. Liang Ping es miembro del Comité Nacional de la Asociación de Escritores de China, subdirector del Comité de Poesía de la Asociación de Escritores de China, vicepresidente de la Asociación de Escritores de Sichuan, presidente de la Federación de Círculos Literarios y Artísticos de Chengdu y presidente del Instituto de Investigación de Poesía China de la Universidad de Sichuan.