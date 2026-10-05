El 5 de octubre, el santoral católico celebra con inmensa gratitud la fiesta litúrgica de Santa Faustina Kowalska, insigne religiosa polaca de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Nacida en 1905, esta piadosa mística dedicó su vida entera al servicio divino, convirtiéndose en la gran embajadora de la gracia celestial.

Santa Faustina Kowalska y las revelaciones de la Divina Misericordia

Ingresó al convento a temprana edad tras experimentar llamadas espirituales, asumiendo tareas sencillas con admirable austeridad monástica. Durante sus años de clausura, recibió extraordinarias visiones místicas de Jesucristo, quien le encomendó propagar la devoción a su amor infinito y pintar la célebre imagen con la inscripción «Jesús, en Ti confío» para consuelo del mundo entero.

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Su célebre Diario espiritual documenta íntimas conversaciones con el Salvador y notables prodigios de sanación atribuidos a su santa oración. A pesar de sufrir una dolorosa enfermedad pulmonar, mantuvo una constante fidelidad evangélica, ofreciendo sus padecimientos corporales por la conversión de los pecadores y por el alivio de las almas que sufrían en el Purgatorio.

En la piedad contemporánea, es venerada como la gran apóstol de la misericordia de Dios. Miles de fieles en todo el mundo acuden a su intercesión divina para solicitar perdón, paz interior y fortaleza en las pruebas cotidianas, encontrando en sus escritos un camino accesible para cultivar la confianza plena en el amor compasivo del Creador.

Las oraciones dedicadas a la santa polaca incluyen la recitación de la Coronilla y el Santo Rosario. Sus devotos se reúnen especialmente a la Hora de la Misericordia para implorar la gracia de una sincera conversión de corazón, recordando que la entrega generosa al prójimo y la caridad constante abren las puertas hacia la definitiva salvación del alma.

Su imperecedero legado espiritual motivó la institución del Domingo de la Divina Misericordia en toda la Iglesia universal. Venerada como un faro de esperanza, Santa Faustina enseña que la vida de oración y la confianza incondicional en la Providencia transforman los sufrimientos humanos en fuentes inagotables de bendición divina para toda la comunidad católica.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora al virtuoso mártir San Atilano de Zamora y a San Apolinar de Valence. Asimismo, durante el transcurso de esta intensa semana se celebran figuras fundamentales del calendario romano, como San Bruno de Colonia, Nuestra Señora del Rosario y San Dionisio, cuyos testimonios de fe fortalecen profundamente al pueblo creyente.

Para los devotos que residen en la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y pedir su bendición en el Santuario Jesús Misericordioso, ubicado en el barrio porteño de Villa Urquiza (Pedro Ignacio Rivera 4591). En este concurrido templo, la comunidad venera la imagen sagrada de la Divina Misericordia y celebra solemnemente su festividad con misas y oraciones.