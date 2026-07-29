Este 29 de julio, el santoral católico celebra con el grado de memoria obligatoria la festividad de Santa Marta de Betania, junta a sus hermanos María y Lázaro. La liturgia romana honra la memoria de esta virtuosa mujer bíblica que tuvo el honor insigne de recibir al Redentor en su propio hogar, ofreciendo un testimonio imperecedero de fe y servicio.

La fe incuestionable, los milagros y la devoción actual a Santa Marta

Nacida en Betania, un pequeño poblado cercano a Jerusalén, Marta demostró una entrañable hospitalidad acogiendo frecuentemente al Maestro. Su hogar se convirtió en un refugio de paz donde cultivó una constante vida de oración, caracterizándose por su inagotable solícita y por velar con diligencia por el bienestar físico y espiritual de Jesús durante su ministerio público.

Santa Brígida de Suecia: la mística del norte que desafió a reyes y papas con la fuerza de la cruz

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El pasaje bíblico evoca la conmovedora resurrección de su hermano Lázaro como el mayor milagro de la palabra y de fe de su vida. Ante la tumba de su hermano, Marta realizó una célebre profesión de fe dogmática, profesando sin dudar que Jesús era el Mesías e Hijo de Dios, obteniendo así la gracia de la resurrección terrenal.

La tradición provenzal europea relata que, tras la Ascensión, viajó al sur de Francia donde realizó el impactante milagro de la Tarta, una fiera legendaria. Valiéndose únicamente de la señal de la cruz y del agua bendita, Marta amansó al temible monstruo que asolaba la región de Tarascón, demostrando la fuerza invencible de la gracia y la caridad evangélica.

La devoción actual la reconoce globalmente como la gran patrona de las cocineras, amas de casa, hoteleros, administradores y sirvientes. Además, millones de fieles acuden a su poderosa intercesión considerándola abogada protectora ante los casos imposibles y urgentes, confiando en la extrema cercanía espiritual que mantuvo con el Hijo de Dios durante su estancia en la tierra.

San Pantaleón: el virtuoso médico "anargiro" que sanaba en nombre de Cristo y desafió el martirio imperial

Las oraciones a Santa Marta imploran el don de la paciencia en el servicio cotidiano, la fortaleza frente a las aflicciones económicas y la salud de la familia. Los devotos acuden a su auxilio celestial para solicitar sabiduría en la gestión de sus hogares y la constancia necesaria para mantener una fe inquebrantable frente a las tormentas de la vida.

Su legado espiritual perdura en la Iglesia como modelo de equilibrio entre la acción activa y la contemplación divina. Su fiesta litúrgica recuerda a la comunidad de creyentes que el trabajo diario sanctificado y la atención generosa hacia el prójimo son vías auténticas para encontrarse con Cristo y transformar las realidades temporales según los valores del Evangelio.

Además de celebrar a la ilustre hospedera de Betania, el calendario litúrgico conmemora hoy a San Olav de Noruega, rey y mártir, a San Félix II y a San Guillermo Pinchón, y se prepara durante esta semana para celebrar las solemnidades de San Ignacio de Loyola y la festividad de San Alfonso María de Ligorio en los próximos días.

En la Ciudad de Buenos Aires, los numerosos fieles pueden honrar su sagrada memoria y solicitar su intercesión en la Parroquia Santa Marta, ubicada en el barrio de Palermo (calle Av. Scalabrini Ortiz 2570). En este concurrido templo porteño, la comunidad eclesial se reúne especialmente los días martes para venerar su imagen tradicional y pedir su maternal protección.