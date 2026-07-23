Este 23 de julio, el santoral católico rinde su más alto homenaje a una de las figuras místicas y políticas más influyentes de la cristiandad medieval, Santa Brígida de Suecia. Esta virtuosa madre de familia, viuda y fundadora religiosa, transformó la espiritualidad europea del siglo XIV a través de sus impactantes revelaciones celestiales y su audaz labor por la unidad de la Iglesia.

Las revelaciones místicas, los milagros y el legado profético de Santa Brígida de Suecia

Nacida en la nobleza sueca en 1303, Brígida experimentó desde su infancia una intensa vida de oración centrada en la Pasión de Cristo. Casada por obediencia, vivió un matrimonio ejemplar de veintiocho años y fue madre de ocho hijos, entre ellos Santa Catalina de Suecia, demostrando que la vida conyugal puede ser un camino de santidad y profunda caridad evangélica.

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Tras enviudar, se despojó de sus riquezas y fundó la Orden del Santísimo Salvador, conocidos como los Padres Brigidinos. Guiada por visiones místicas que dictaba en latín a sus confesores, Brígida desplegó el milagro de la palabra, enviando cartas de advertencia a los reyes europeos y viajando a Roma para exigir firmemente el regreso del Papa desde el exilio de Aviñón.

Las antiguas crónicas hagiográficas italianas documentan asombrosos portentos físicos ocurridos durante su prolongada peregrinación a los lugares santos de Roma y Jerusalén. Diversas fuentes históricas atestiguan el milagro de la curación de enfermos terminales y la expulsión de espíritus malignos mediante la señal de la cruz, consolidando una inmensa fama de santidad gracias a los dones otorgados por el Espíritu Santo.

Su obra literaria cumbre, las Revelaciones, constituye una pieza fundamental de la teología mística universal. En estos escritos, la santa detalló las promesas dictadas por el propio Jesucristo para quienes rezaran sus oraciones devocionales, enfatizando la contemplación de sus llagas como el antídoto definitivo contra la tibieza espiritual y las corrientes morales corruptas que asolaban a la sociedad.

La devoción actual hacia su figura posee un carácter verdaderamente ecuménico y continental. Proclamada Copatrona de Europa por el Papa San Juan Pablo II en 1999, su memoria litúrgica invita a los fieles contemporáneos a reflexionar sobre el rol profético de la mujer en las estructuras eclesiales y la necesidad de edificar la paz social sobre los cimientos evangélicos.

Las oraciones a Santa Brígida suelen implorar el don de la fortaleza espiritual ante las persecuciones y la gracia de una sincera conversión del corazón. Los devotos acuden hoy a su auxilio celestial para solicitar protección familiar, lucidez en el discernimiento vocacional y la constancia necesaria para mantener una fe inquebrantable frente a las contrariedades del mundo moderno.

Además de celebrar a la insigne patrona europea, el calendario litúrgico conmemora hoy a San Ezequiel profeta, custodio de la esperanza de Israel, y a San Severo mártir, y se prepara durante esta semana para celebrar la gran solemnidad de Santiago Apóstol y la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los santos abuelos de Jesús, el próximo 26 de julio.

En la Ciudad de Buenos Aires, los numerosos fieles pueden honrar su sagrada memoria y unirse en oración en la Basílica Nuestra Señora del Socorro, ubicada en el céntrico barrio de Retiro (calle Juncal 876). En este histórico templo porteño se conservan altares e imágenes donde la comunidad eclesial solicita con fervor la especial intercesión de la gran mística sueca.