Este 15 de julio, el santoral católico rinde homenaje con la máxima solemnidad litúrgica a una de las mentes más brillantes y místicas de la cristiandad medieval, San Buenaventura de Bagnoregio. Considerado el "segundo fundador" de la Orden Franciscana y proclamado Doctor de la Iglesia, su existencia transformó profundamente la teología occidental al unir la razón con el amor divino.

La vida mística, el magisterio y los prodigios de San Buenaventura

Nacido en Civita di Bagnoregio hacia 1221 bajo el nombre de Giovanni, su infancia estuvo marcada por una grave enfermedad. La tradición eclesiástica antigua documenta que su curación milagrosa fue obtenida por la intercesión directa de san Francisco de Asís, quien al ver al niño recuperado exclamó con gozo ¡bona ventura!, profetizando así su glorioso porvenir espiritual.

San Juan de Sahagún: el fraile agustino que pacificó ciudades con su palabra y obró milagros desde el altar

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Al alcanzar la madurez, ingresó formalmente a la Orden de los Frailes Menores, trasladándose a París para estudiar bajo la guía de Alejandro de Hales. En la universidad desplegó el milagro de la palabra, convirtiéndose en un maestro insigne y defendiendo con vehemencia las órdenes mendicantes. Su agudeza intelectual corría en paralelo con una rigurosa e intensa vida de oración.

Elegido Ministro General en un período de profundas divisiones internas, Buenaventura demostró ser un auténtico pastor de almas, pacificando las facciones e instaurando las constituciones que unificaron la orden. Su tratado Itinerario de la mente a Dios se consolidó como una obra cumbre de la mística, demostrando que la teología debía alimentar la caridad evangélica.

Diversas crónicas medievales en italiano detallan asombrosos portentos físicos en vida, destacando su profunda humildad. Se relata que, cuando el Papa Gregorio X lo nombró cardenal y envió los legados con el capelo cardenalcicio, encontraron al santo lavando los platos del convento, ordenándoles colgar la insignia en un árbol cercano hasta que terminara sus labores de servicio.

Nombrado obispo de Albano, desempeñó un rol crucial en el Concilio de Lyon, logrando un acercamiento temporal con la Iglesia griega. Su fallecimiento ocurrió el 15 de julio de 1274 durante las sesiones conciliares. La devoción actual lo venera como el "Doctor Seráfico", siendo el patrono de los teólogos franciscanos y un faro imperecedero de doctrina espiritual universal.

Las oraciones a San Buenaventura suelen implorar el don de la sabiduría celestial y la claridad en el discernimiento diario. Los fieles acuden hoy a su auxilio para solicitar constancia en el estudio, paz en las comunidades divididas y la gracia de mantener una fe inquebrantable frente a las corrientes ideológicas y las contrariedades del mundo moderno.

Además de celebrar al gran pensador franciscano, el calendario litúrgico conmemora hoy a San Vladimiro de Kiev, heraldo de la fe en Rusia, y a San Pompilio María Pirrotti, y se prepara durante esta semana para celebrar la máxima solemnidad de la Santísima Virgen del Carmen el próximo 16 de julio, manteniendo vivo el fervor mariano de las comunidades.

En la Ciudad de Buenos Aires, los files pueden honrar su sagrada memoria y participar de la liturgia en la Parroquia San Buenaventura, ubicada en el barrio de Parque Patricios (calle Monteagudo 455). En este templo de fuerte impronta comunitaria, los devotos encuentran un espacio propicio para venerar su imagen y solicitar la especial protección del Doctor Seráfico.