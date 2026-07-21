Este 21 de julio, el santoral católico celebra con profunda solemnidad la fiesta de San Lorenzo de Brindis. Este eminente fraile de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos destacó como uno de los intelectuales más brillantes del siglo XVII, uniendo de manera ejemplar una intensa vida espiritual con una decisiva labor diplomática en la Europa de la Contrarreforma.

El legado teológico, las misiones y los prodigios de San Lorenzo de Brindis

Nacido en 1559 bajo el nombre de Giulio Cesare Russo, demostró desde su infancia una memoria prodigiosa y una asombrosa facilidad para los idiomas. Tras ingresar a la orden capuchina, dominó el latín, hebreo, griego, alemán y francés. Su profunda vida de oración cimentó un intelecto brillante, permitiéndole predicar las Sagradas Escrituras con una precisión exegética admirable.

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Su ardiente celo apostólico lo llevó a recorrer gran parte del continente europeo, desplegando el milagro de la palabra tanto en humildes aldeas como ante las cortes de los emperadores más poderosos. Nombrado Superior General de su orden, Lorenzo gobernó con gran sabiduría pastoral, impulsando la reforma eclesiástica y promoviendo una constante y generosa caridad evangélica hacia los necesitados.

La tradición histórica documenta asombrosos portentos físicos ocurridos durante sus misiones diplomáticas y militares. El episodio más célebre se produjo en la batalla de Székesfehérvár, donde el santo, portando únicamente un crucifijo de madera, guió heroicamente a las tropas cristianas contra un ejército numéricamente superior, un acontecimiento considerado por los cronistas como un auténtico prodigio de gracia divina.

Asimismo, las fuentes biográficas italianas antiguas detallan su íntima unión con el misterio eucarístico, resaltando que el santo solía experimentar prolongados éxtasis místicos mientras celebraba la Santa Misa. Diversos testimonios de la época atestiguan el milagro de la curación de enfermos terminales y la pacificación de violentos conflictos dinásticos mediante su simple intercesión personal y bendición apostólica.

Fallecido en Lisboa en 1619 durante una misión de justicia social, su inmensa herencia doctrinal motivó su canonización en 1881. Posteriormente, el Papa Juan XXIII lo proclamó oficialmente como Doctor de la Iglesia con el título de Doctor Apostolicus, consolidando una devoción actual universal que lo venera como el patrono de los teólogos capuchinos y de los diplomáticos.

Las oraciones a San Lorenzo de Brindis suelen implorar el don de la sabiduría celestial, el amor por las Escrituras y la fortaleza en las dificultades cotidianas. Los fieles acuden hoy a su auxilio celestial para solicitar lucidez en el discernimiento vocacional, paz en las familias divididas y la gracia de mantener una fe inquebrantable ante las corrientes del mundo moderno.

Además de celebrar al Doctor Apostólico, el calendario litúrgico conmemora hoy a Santa Práxedes de Roma, virgen de admirable piedad, y a San Daniel profeta, mientras la cristiandad se encamina con gran fervor espiritual hacia las solemnidades de Santa María Magdalena el 22 de julio y de Santiago Apóstol, patrono de España, el próximo 25 de julio.

En la Ciudad de Buenos Aires, los numerosos devotos pueden acercarse a honrar su sagrada memoria y solicitar su especial intercesión celestial en la Santuario Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, ubicado en el barrio homónimo (calle Esquiú 1374), un templo regenteado por los Padres Capuchinos donde se custodia con filial afecto la herencia de sus grandes santos.