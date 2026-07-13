Este 13 de julio, el santoral católico rinde homenaje a una de las figuras políticas y espirituales más excelsas de la Edad Media, San Enrique. Como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, demostró de manera ejemplar que el ejercicio del poder temporal no es un obstáculo para alcanzar la santidad, rigiendo sus Estados bajo los principios de la justicia evangélica.

La vida de oración, el legado eclesiástico y los milagros de San Enrique

Nacido en Baviera en 973, Enrique recibió una esmerada educación cristiana a cargo de san Wolfgang de Ratisbona. Al asumir el trono imperial, convirtió su gobierno en una auténtica vida de oración y servicio a la Iglesia, trabajando incansablemente para pacificar los territorios europeos, promover la reforma clerical y fundar numerosas diócesis, entre las que destacó la sede episcopal de Bamberg.

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Casado con santa Cunegunda, la tradición testifica que ambos esposos decidieron guardar una santa virginidad perpetua dentro de su matrimonio por amor a Dios. A pesar de las presiones de la corte para asegurar un heredero dinástico, el santo emperador prefirió abrazar la caridad evangélica y el desapego material, dejando todas sus posesiones terrenales al servicio de los más necesitados.

Diversas crónicas medievales le atribuyen asombrosos portentos físicos en vida, destacando el milagro de la curación de una dolorosa afección renal que padecía de forma crónica. Se relata que, mientras se encontraba orando fervorosamente en la célebre abadía de Montecasino, el propio san Benito se le apareció místicamente en sueños, operándolo y sanándolo por completo mediante la gracia divina.

Asimismo, las fuentes históricas antiguas documentan el asombroso milagro de la palabra que desplegaba ante los jefes y príncipes más rebeldes del imperio. Su profunda coherencia espiritual lograba apaciguar las más violentas insurrecciones civiles y militares, transformando los corazones de sus adversarios políticos sin necesidad de derramar sangre, un hecho considerado extraordinario por las autoridades de la época.

La devoción actual hacia su figura se mantiene sumamente viva en toda Europa, donde es considerado un modelo imperecedero para los gobernantes, los estadistas y las personas que ejercen funciones de liderazgo público. Canonizado por el Papa Eugenio III en 1146, su herencia litúrgica continúa siendo una guía para quienes buscan defender el orden moral y promover la paz social.

Las oraciones a San Enrique suelen implorar el don de la fortaleza espiritual para los gobernantes y la concordia entre las naciones. Los fieles acuden hoy a su auxilio celestial para solicitar sabiduría en el discernimiento diario, paciencia ante las contrariedades familiares y la gracia de mantener una fe inquebrantable frente a las corrientes ideológicas del mundo contemporáneo.

Además de celebrar al piadoso emperador, el calendario litúrgico conmemora hoy a san Joel profeta, a san Esdrás y a san Silas, fiel compañero de san Pablo, y se prepara durante esta semana para celebrar la gran solemnidad de la Santísima Virgen del Carmen el próximo 16 de julio, manteniendo vivo el fervor mariano de las comunidades cristianas.

En la Ciudad de Buenos Aires, los devotos pueden honrar su sagrada memoria y solicitar su especial protección en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, ubicada frente a la Plaza de Mayo (calle San Martín 27). En su imponente interior se custodian altares e imágenes de grandes pastores y reyes cristianos, ideales para venerar el testimonio imperecedero de este santo monarca.