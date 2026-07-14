Este 14 de julio, el santoral católico rinde homenaje a una de las figuras más conmovedoras de la misericordia cristiana, San Camilo de Lelis. Este gigante de la caridad revolucionó por completo la asistencia sanitaria en los hospitales del siglo XVI, fundando la Orden de los Ministros de los Enfermos y convirtiéndose en un modelo eterno de compasión evangélica.

El legado de misericordia y la reforma sanitaria de San Camilo de Lelis

Nacido en los Abruzos italianos en 1550, Camilo tuvo una juventud turbulenta marcada por su carácter agresivo y una fuerte adicción al juego de azar. Tras sufrir una dolorosa herida ulcerosa en su pierna, su vida de oración comenzó a despertar. Su conversión definitiva ocurrió en 1575, cuando decidió consagrar su existencia terrenal al cuidado de los moribundos.

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Al ingresar al hospital de Santiago en Roma, el santo constató el trato inhumano que recibían los pacientes más desvalidos. Movido por una inmensa caridad evangélica, decidió fundar una nueva congregación religiosa cuyos miembros vistieran una gran cruz roja en el pecho, comprometiéndose a servir a los enfermos incluso a riesgo de contraer pestes mortales.

La tradición eclesiástica documenta asombrosos portentos físicos en vida, destacando el milagro de la multiplicación de los alimentos durante una terrible hambruna que azotó a Roma. Diversas fuentes históricas atestiguan cómo Camilo lograba apaciguar dolores intolerables mediante la simple imposición de sus manos, irradiando una gracia sobrenatural que devolvía la paz a los espíritus más atormentados.

Asimismo, las crónicas antiguas destacan el milagro de la palabra que el santo desplegaba ante los moribundos desahuciados. Su ternura pastoral poseía la virtud de conmover los corazones más endurecidos, logrando conversiones de última hora y devolviendo la esperanza a miles de personas que fallecían rodeadas del amor cristiano y la dignidad que él promovía.

La devoción actual hacia su figura posee un carácter universal, habiendo sido proclamado por la Iglesia como el celestial patrono de los hospitales, los enfermeros y los enfermos terminales. Su fiesta litúrgica invita a la comunidad eclesial a reflexionar sobre la humanización de la medicina y la necesidad de ver el rostro de Cristo en el prójimo sufriente.

Las oraciones a San Camilo de Lelis suelen implorar el don de la fortaleza espiritual y la paciencia ante las enfermedades corporales. Los fieles acuden hoy a su auxilio celestial para solicitar la protección de los profesionales de la salud, el cese de las epidemias y la gracia de una santa y pacífica agonía al momento de partir.

Además de celebrar al gran reformador de los hospitales, el calendario litúrgico conmemora hoy a San Francisco Solano, célebre misionero franciscano, y a San Optaciano de Brescia, obispo defensor de la fe. La cristiandad se prepara también durante esta semana para celebrar la gran solemnidad de la Santísima Virgen del Carmen el próximo 16 de julio.

En la Ciudad de Buenos Aires, los devotos pueden acercarse a honrar su memoria y solicitar su especial protección en la Parroquia San Camilo de Lelis, ubicada en el barrio de Caballito (calle Ángel Gallardo 765). En este templo porteño, la comunidad de los Padres Camilos custodia con profundo afecto filial las imágenes y el legado de su fundador.