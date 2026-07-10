Este 10 de julio, el santoral católico rinde homenaje a una de las manifestaciones más conmovedoras de fortaleza familiar y fidelidad evangélica de la Iglesia primitiva: San Felicitas y sus siete hijos. Este grupo de mártires romanos del siglo II prefirió afrontar los suplicios imperiales antes que traicionar su fe, convirtiéndose en un símbolo eterno de valentía cristiana.

El heroico testimonio y martirio de San Felicitas y sus siete hijos

Nacida en el seno de una noble familia patricia, Felicitas quedó viuda a temprana edad y consagró su existencia a la vida de oración, la penitencia y el cuidado de los desvalidos. Su virtuoso comportamiento y la conversión de numerosos ciudadanos despertaron la ira de los sacerdotes paganos, quienes la denunciaron ante el emperador antonino por socavar las tradiciones de Roma.

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El prefecto Publio intentó quebrar su resistencia mediante promesas y sutiles amenazas, pero Felicitas demostró poseer el milagro de la palabra. Con admirable entereza, la santa declaró que el Espíritu Santo le otorgaba la fuerza necesaria para vencer los tormentos, exhortando simultáneamente a sus jóvenes hijos a permanecer firmes ante las presiones del tribunal pagano.

Ante la persistente negativa, los siete hermanos (Enero, Félix, Felipe, Silvano, Alejandro, Vital y Marcial) sufrieron diversos tormentos diseñados por las autoridades coloniales. La piadosa madre presenció el martirio de cada uno de sus hijos, sosteniéndolos con una inquebrantable caridad evangélica antes de ser ella misma ejecutada por decapitación, alcanzando juntos la corona de la gloria celestial.

Las fuentes litúrgicas latinas e italianas antiguas destacan las extraordinarias curaciones físicas y espirituales ocurridas en las catacumbas romanas tras el sepelio de los cuerpos. Numerosos peregrinos documentaron el milagro de la curación de enfermedades crónicas al invocar los nombres de estos testigos, consolidando una devoción litúrgica oficial que se propagó rápidamente por toda la cristiandad medieval.

La devoción actual hacia estas figuras se mantiene viva especialmente en Europa, donde son considerados celestiales patronos de las familias numerosas y de las madres que sufren por el bienestar de sus hijos. Su festividad unificada invita a la comunidad eclesial a reflexionar sobre la transmisión de los valores cristianos y la coherencia moral en la sociedad contemporánea.

Las oraciones a San Felicitas suelen implorar el don de la fortaleza espiritual y la unidad familiar ante las adversidades del mundo moderno. Los fieles acuden hoy a su intercesión celestial para solicitar la protección de los jóvenes, constancia en las pruebas cotidianas y la gracia de mantener una fe inquebrantable frente a las corrientes ideológicas actuales.

Además de celebrar a estos insignificantes mártires romanos, el calendario litúrgico conmemora hoy a San Silvano de Pisidia y a los santos Leoncio y Mauricio, y se prepara durante esta semana para celebrar la gran solemnidad de la Santísima Virgen del Carmen el próximo 16 de julio, manteniendo vivo el fervor mariano de los creyentes.

En la Ciudad de Buenos Aires, los devotos pueden acercarse a honrar su memoria y solicitar su especial protección en la Parroquia San Agustín, ubicada en el barrio de Palermo (calle Las Heras 2560). En este templo de hermosa arquitectura gótica, los fieles encuentran un ambiente propicio para la oración litúrgica y la veneración de los grandes mártires de la Iglesia universal.