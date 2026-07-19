Este 19 de julio, el santoral católico rinde un profundo homenaje a una de las figuras más fascinantes del ascetismo primitivo, San Arsenio el Grande. Este noble erudito romano, tras abandonar los máximos honores de la corte imperial en Constantinopla, se transformó en uno de los Padres del Desierto más radicales y venerados de la cristiandad.

El camino de silencio absoluto y los milagros de San Arsenio el Grande

Nacido en Roma en el seno de una ilustre familia patricia hacia el año 350, Arsenio recibió una esmerada educación clásica. Su vasta cultura y su profunda vida de oración motivaron al emperador Teodosio el Grande a nombrarlo tutor de sus hijos, los futuros emperadores Arcadio y Honorio, otorgándole un inmenso poder político y material en la corte de Oriente.

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A pesar de los lujos y la influencia política que lo rodeaban, Arsenio sentía un profundo vacío espiritual. Tras escuchar una voz celestial en latín que le ordenaba huir de los hombres para salvarse, renunció en secreto a su alta posición y huyó hacia los áridos arenales de Escete, en Egipto, adoptando la estricta disciplina de los anacoretas.

En el desierto egipcio desplegó el milagro de la palabra a través de sabios aforismos que buscaban la pacificación interior. El santo se impuso la penitencia del silencio absoluto y el llanto continuo, poseyendo el don místico de las lágrimas. Su caridad evangélica se manifestaba en su rigurosa humildad, rechazando cualquier herencia material para considerarse un simple esclavo de Dios.

La tradición hagiográfica documenta asombrosos portentos físicos vinculados a su ministerio contemplativo. Fuentes escritas medievales testifican que, mientras se encontraba sumido en su fervorosa oración dominical, su cuerpo irradiaba una intensa luz sobrenatural similar al fuego, un fenómeno místico que conmovía profundamente a los discípulos que se acercaban a solicitar sus consejos espirituales.

La devoción actual hacia su figura se mantiene sumamente viva tanto en el Oriente cristiano como en la Iglesia de Occidente, siendo considerado el patrono de los maestros, los educadores y las almas que buscan el recogimiento espiritual. Su memoria litúrgica invita a la comunidad eclesial contemporánea a reflexionar sobre la importancia del silencio en un mundo saturado de ruidos ideológicos.

Las oraciones a San Arsenio suelen implorar el don de la fortaleza espiritual y la pureza de intención en el servicio diario. Los fieles acuden hoy a su auxilio celestial para solicitar paciencia ante las enfermedades corporales, lucidez en el discernimiento diario de la vocación y la gracia de mantener una fe inquebrantable frente a las contrariedades terrenales.

Además de celebrar al gran asceta imperial, el calendario litúrgico conmemora hoy a San Símaco, un virtuoso Papa defensor de la unidad doctrinal, y a San Justo de Trier, y se prepara durante esta semana para celebrar la gran solemnidad de Santa María Magdalena el próximo 22 de julio, consolidando un tiempo de profunda conversión evangélica.

En la Ciudad de Buenos Aires, los numerosos fieles pueden honrar su sagrada memoria y unirse en oración en la Catedral de San Jorge, perteneciente a la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía y ubicada en el barrio de Palermo (calle Scalabrini Ortiz 1261), un espacio sagrado ideal para venerar los iconos y la herencia espiritual de este santo.