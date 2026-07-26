Este 26 de julio, el santoral católico rinde un homenaje supremo a las raíces familiares de la Redención al celebrar la festividad de San Joaquín y Santa Ana. Esta santa pareja de la estirpe de David encarna de manera perfecta la paciencia evangélica y la fidelidad conyugal, habiendo recibido la altísima misión divina de engendrar y educar a la Santísima Virgen María.

La bendición de la descendencia y el legado eterno de San Joaquín y Santa Ana

Nativos de la región de Judea, los esposos sufrieron durante décadas el inmenso dolor espiritual y social de la esterilidad. Lejos de caer en la desesperación terrenal, mantuvieron una inquebrantable vida de oración y ayuno, suplicando la misericordia celestial y comprometiéndose firmemente a consagrar cualquier descendencia al servicio litúrgico del templo, demostrando una absoluta confianza en los designios divinos.

La respuesta celestial llegó mediante un asombroso prodigio angélico documentado por fuentes patrísticas orientales. Un mensajero divino se manifestó ante Joaquín en el desierto y ante Ana en su hogar, anunciándoles el milagro de la concepción de una niña bendita. Este místico encuentro culminó con el abrazo de la pareja en la llamada Puerta Dorada de Jerusalén.

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La virtuosa pareja desplegó el milagro de la palabra al transmitir a su pequeña hija las verdades de las Sagradas Escrituras. Su hogar se transformó en el primer santuario mariano de la historia humana, donde la futura Madre de Dios fue educada bajo los más puros principios de la caridad evangélica, consolidando las bases morales que prepararían el misterio de la Encarnación.

La devoción actual hacia los abuelos de Jesucristo posee una vigencia universal indispensable en la sociedad contemporánea. Proclamados oficialmente por la Iglesia universal como los celestiales patronos de los abuelos y de las personas de la tercera edad, su fiesta litúrgica invita a toda la comunidad eclesial a reflexionar sobre el incalculable valor de la sabiduría de los mayores.

Las oraciones a San Joaquín y Santa Ana suelen implorar la protección de las familias y la gracia de la fertilidad en los matrimonios atribulados. Los fieles acuden hoy a su auxilio celestial para solicitar paciencia ante las pruebas cotidianas, paz en los hogares y la constancia necesaria para mantener una fe inquebrantable frente a las dificultades morales contemporáneas.

Su herencia espiritual representa un faro de espiritualidad permanente para las familias del mundo. Al haber custodiado los primeros años de la Madre del Salvador, estos santos esposos recuerdan a la cristiandad que la santidad se edifica en la fidelidad del amor diario, en la oración compartida y en la humilde aceptación de las promesas de la salvación.

Además de celebrar a los santos abuelos de Jesús, el calendario litúrgico conmemora hoy a San Jorge Preca, insigne catequista, y a Santa Bartolomea Capitanio, virgen fundadora, y se prepara durante esta semana para celebrar las memorias de San Pantaleón, el médico mártir, y la gran solemnidad de la Santísima Virgen de los Ángeles, manteniendo vivo el fervor de los creyentes.

En la Ciudad de Buenos Aires, los numerosos fieles pueden honrar su sagrada memoria y participar de la liturgia en la Parroquia San Joaquín, ubicada en el tradicional barrio de Flores (calle De la Eufemia 4410). En este emblemático templo porteño, la comunidad eclesial se reúne para venerar sus imágenes tradicionales, solicitar su especial protección familiar y celebrar el día de los abuelos.