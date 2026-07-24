Este 24 de julio, el santoral católico rinde un profundo homenaje a una de las figuras místicas más extraordinarias de los últimos siglos, San Charbel Makhlouf. Este virtuoso monje y eremita de la Iglesia Maronita consagró su existencia terrenal al silencio absoluto y la contemplación en el Líbano, transformándose tras su muerte en un canal incesante de gracias y curaciones físicas universales.

La vida de oración, los milagros y el misterio incorrupto de San Charbel Makhlouf

Nacido en 1828 en la humilde aldea de Bekaa Kafra bajo el nombre de Youssef, sintió desde su juventud una irresistible atracción hacia la vida de oración solitaria. Tras ingresar al Monasterio de San Marón en Annaya, adoptó el nombre de Charbel y se despojó de todo lazo material, buscando refugio definitivo en la estricta y rigurosa ascesis de una remota ermita.

Durante sus veintitrés años de reclusión absoluta, el santo desplegó una inmensa caridad evangélica unida a prolongados ayunos y vigilias nocturnas. Diversas fuentes históricas documentan el célebre milagro de la lámpara, acontecido cuando Charbel logró encender su luminaria utilizando agua pura en lugar de aceite, demostrando una fe inquebrantable que desafiaba por completo las leyes de la naturaleza física.

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San Arsenio el Grande: el sabio maestro de emperadores que eligió el silencio absoluto del desierto

Su tránsito celestial ocurrió en la víspera de la Navidad de 1898. Pocos días después de su sepelio, una misteriosa luz brillante comenzó a irradiar de su tumba, atrayendo a miles de peregrinos. Al exhumar el cuerpo, las autoridades eclesiásticas descubrieron el asombroso prodigio de la incorrupción cadavérica, constatando que el cadáver transpiraba un óleo rojizo con asombrosas propiedades curativas sobrenaturales.

Las crónicas médicas internacionales certificaron numerosos testimonios donde los fieles experimentaban el milagro de la curación de parálisis, ceguera y cáncer terminal tras ser ungidos con dicho fluido sagrado. Su inmensa fama de santidad motivó que el Papa Pablo VI lo elevara solemnemente a los altares en 1977, convirtiéndose en el primer santo libanés de la época contemporánea.

La devoción actual hacia su figura posee un carácter ecuménico, uniendo a cristianos y musulmanes que acuden masivamente a su santuario en Annaya buscando consuelo. Las oraciones a San Charbel suelen implorar el don de la salud física, la paz familiar en los hogares atribulados y la constancia espiritual necesaria para mantener una conducta moral ejemplar en la vida diaria.

Su magisterio imperecedero del silencio y la Eucaristía representa un auténtico faro de espiritualidad para la Iglesia universal contemporánea. Su herencia milagrosa continúa plenamente vigente a través de los tradicionales listones de colores que los devotos atan en sus imágenes, simbolizando las peticiones y los profundos agradecimientos que dirigen al piadoso ermitaño ante el trono divino.

Además de celebrar al taumaturgo del Líbano, el calendario litúrgico conmemora hoy a Santa Cristina de Bolsena, virgen y mártir de la fidelidad doctrinal, y a San Fantino el Joven, y se prepara durante esta semana para celebrar la gran solemnidad de Santiago Apóstol y las festividades de la Santísima Virgen de la Merced, manteniendo vivo el fervor de las comunidades.

En la Ciudad de Buenos Aires, los numerosos devotos pueden honrar su sagrada memoria y solicitar su especial intercesión celestial en la Catedral Maronita de San Marón, ubicada en el barrio de Retiro (calle Paraguay 834). En este emblemático templo porteño, la comunidad eclesial se reúne para venerar sus reliquias y ungirse solemnemente con el óleo bendito de San Charbel.