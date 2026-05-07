Este 7 de mayo, el santoral católico celebra la memoria de Santa Rosa Venerini, una mujer excepcional del siglo XVII que dedicó su existencia a la formación integral de las jóvenes. Nacida en Viterbo, Italia, comprendió que la ignorancia era la raíz de la degradación moral, fundando las primeras escuelas públicas para niñas en su país, bajo el lema de educar para liberar.

Santa Rosa Venerini y el carisma de la enseñanza liberadora

La vida de Rosa estuvo marcada por un discernimiento profundo tras la pérdida de su prometido. Fuentes en italiano detallan que, al recitar el rosario con las mujeres de su barrio, percibió la urgente necesidad de formación espiritual y humana que tenían. En 1685, con el apoyo de su obispo, abrió la primera escuela, enfrentando inicialmente la resistencia de sectores conservadores.

Investigaciones resaltan que su método pedagógico era innovador, centrando la instrucción en la dignidad de la mujer. A pesar de los ataques iniciales, su labor fue tan fructífera que el Papa Clemente XI, tras visitar sus escuelas, le agradeció por hacer "fácil" la labor de la Iglesia. Rosa demostró que la enseñanza era una forma de oración activa y transformadora.

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Se le atribuyen milagros de providencia, donde los recursos para sus escuelas aparecían en momentos de extrema carestía. Crónicas hagiográficas europeas mencionan que su fortaleza espiritual le permitía mantener la calma ante las persecuciones y calumnias. Su capacidad para organizar comunidades de maestras, conocidas como las Maestras Pías Venerini, aseguró que su visión educativa sobreviviera y se expandiera por todo el mundo.

Incluso en la actualidad, su legado permanece vivo en instituciones educativas de múltiples continentes. Santa Rosa es considerada la patrona de las escuelas católicas y modelo para las educadoras. Su figura representa la unión perfecta entre la vida mística y el compromiso social, recordándonos que el conocimiento iluminado por la fe es el motor más potente para el cambio y la justicia.

La devoción actual hacia Rosa Venerini se centra en pedir su intercesión por la juventud y la preservación de los valores cristianos en la educación. Los fieles acuden a ella para obtener sabiduría pedagógica y paciencia en la crianza. Es una figura inspiradora que desafió los límites de su tiempo para otorgar a la mujer un papel protagónico en la construcción de la Iglesia.

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La oración dedicada a esta santa pide el don de la palabra: "Oh Dios, que hiciste de Santa Rosa Venerini una incansable maestra de la verdad, concédenos que, siguiendo su ejemplo, sepamos transmitir con amor la luz del Evangelio a las nuevas generaciones". Los devotos suelen pedir especialmente por las docentes y por aquellas jóvenes que buscan un camino de realización profesional y espiritual.

En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Juan de Beverly y a San Agustín de Nicomedia. Durante esta semana, la Iglesia celebra además a la Virgen de Luján, patrona de Argentina, y a los santos Felipe y Santiago. Estas vidas ofrecen un testimonio de fe que atraviesa los siglos y fortalece la esperanza del pueblo cristiano en su caminar diario.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encontrar un espacio de reflexión en la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación (Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1073), donde se valora la labor de las congregaciones dedicadas a la enseñanza. Asimismo, en el ámbito de la Vicaría de Educación, se suele invocar su protección sobre los colegios católicos porteños, pidiendo por la vocación de los maestros de nuestra ciudad.