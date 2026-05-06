Este 6 de mayo, el santoral católico conmemora la festividad de San Juan Ante Portam Latinam. Esta celebración litúrgica recuerda el evento ocurrido bajo el imperio de Domiciano, cuando el apóstol fue conducido a Roma para ser martirizado cerca de la Puerta Latina, saliendo ileso de una prueba que desafió todas las leyes de la naturaleza humana.

San Juan Evangelista y el milagro del aceite en la Puerta Latina

La vida de Juan en Roma estuvo marcada por la persecución sistemática contra los líderes de la fe. Según fuentes en italiano, el emperador ordenó que el evangelista fuera arrojado en una caldera de aceite hirviendo. Sin embargo, en lugar de sufrir quemaduras fatales, el apóstol experimentó un refresco celestial, convirtiendo el instrumento de tortura en un testimonio de la protección de Dios.

Investigaciones resaltan que este prodigio ocurrió frente a una multitud atónita, lo que provocó numerosas conversiones inmediatas. Ante la imposibilidad de ejecutarlo físicamente, Domiciano decidió desterrarlo a la isla de Patmos. Allí, Juan recibiría las visiones místicas que darían forma al Libro del Apocalipsis, consolidando su legado como el teólogo del amor y la revelación final.

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Se le atribuyen milagros de protección contra venenos y peligros extremos, simbolizados a menudo en el arte sacro con un cáliz del que emerge una serpiente. Crónicas hagiográficas europeas mencionan que su pureza virginal le otorgó una autoridad espiritual única entre los apóstoles. Su supervivencia al martirio es vista como una señal de que su misión evangelizadora debía completarse a través de la palabra escrita.

Incluso en la actualidad, el sitio del milagro en Roma alberga una de las iglesias más bellas de la ciudad, donde los fieles veneran el lugar exacto del suplicio. San Juan es considerado el patrono de los escritores, editores y teólogos, recordándoles que la verdad divina es indestructible frente a los ataques del mundo. Su figura representa la victoria de la contemplación sobre la fuerza bruta.

La devoción actual hacia San Juan Ante Portam Latinam se centra en pedir protección contra las acechanzas del mal y los peligros físicos. Los fieles acuden a su intercesión para obtener la claridad espiritual necesaria en momentos de oscuridad. Es un modelo de fidelidad absoluta, habiendo sido el único apóstol que permaneció al pie de la Cruz junto a la Virgen María.

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La oración dedicada a este día resalta la invulnerabilidad del alma santa: "Oh Dios, que por el milagro del aceite hirviendo preservaste a tu apóstol Juan, concédenos que, por su intercesión, seamos inflamados en el fuego de tu caridad divina". Los devotos suelen rezar este día por la libertad de la Iglesia y por la protección de quienes sufren persecución por su fe.

En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Eadberto de Lindisfarne y a San Venancio. Durante esta semana, la Iglesia celebra además a la Virgen de Luján, patrona de los argentinos, y a los santos Felipe y Santiago. Estas vidas ofrecen un testimonio de fe que atraviesa los siglos y fortalece la esperanza del pueblo cristiano.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encontrar un espacio de recogimiento en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar (Junín 1904), donde se veneran las tradiciones de los primeros apóstoles. Asimismo, en la Catedral Metropolitana, se puede contemplar la iconografía de San Juan, pidiendo su protección sobre los comunicadores y escritores de nuestra nación en su día festivo.