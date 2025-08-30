Se conoció el perfil estadístico de la Feria del Libro de Buenos Aires

El martes pasado la Fundación El Libro (FEL) presentó los primeros resultados de una extensa encuesta realizada durante la 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Se trata de la primera vez que, en medio siglo de historia de la Feria, se obtienen datos sobre el público, expositores y profesionales del sector. El acto se llevó a cabo en la Universidad Católica Argentina (UCA), institución que dirigió el diseño, realización y análisis de los datos, a través del equipo liderado por la profesora Paula Marzulli (UCA-Ingreso y Marketing).

Luego de las palabras preliminares de Christian Rainone, presidente de la FEL, y de Ezequiel Martínez, director de la misma, Rainone expuso los resultados preliminares a partir de los cuatro ejes que contempló la muestra estadística. Se relevaron 2024 casos de público general, 1.728 durante las jornadas profesionales, 236 de expositores tanto comerciales como institucionales y, por último, 225 expositores referidos a la satisfacción respecto al evento.

El rasgo más relevante del público general es que el 80% concurrió a ediciones anteriores de la FEL, lo que muestra un alto nivel de fidelidad. Un segundo rasgo es que el 50% compra libros. El nivel educacional del público asistente muestra estudios superiores. Con terciario/universitario incompleto: 27,4% y terciario/universitario completo: 43,9%. El 53,8% reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 39,1% en los partidos del conurbano de la provincia de Buenos Aires.

La concurrencia se divide en: 81,2% declaró concurrir una vez durante los días de semana, al igual que 82,7% los viernes/fines de semana y feriados. El tiempo de permanencia oscila entre 2 y 4 horas. Aumentando el mismo entre aquellos que provienen desde el interior del país y del exterior. Casi la mitad del público, 47,4%, asiste a la Feria acompañado por su pareja y/o familia, mientras que el 23,5% lo hace con amigos y colegas. Los intereses del público guardan el siguiente orden: visita por los stands, paseo por la Feria, programación cultural, firma de ejemplares por los autores, presentación de libros, jornadas de capacitación y actividades recreativas.

Estos resultados muestran una paradoja. Por un lado la gran dimensión del evento cultural que amplía las opciones del público hacia actividades complementarias del libro, lo que hace más atractivo a su entorno e incita a visitarlo; pero tal vez esto también influye en que la mitad del público solamente compre libros, sin considerar los gastos suplementarios del visitante, como costos de traslado y consumo de refrigerios. En tiempos de crisis, con ostensible baja de consumos culturales, este tipo de dispersión acaso convierte a la FEL en una gran vidriera para el posicionamiento de las editoriales como marcas de consumo (o referencia), también como un gran acto de difusión de tendencias lectoras (géneros o autores novedosos).

De la encuesta surge la proyección estimada de ejemplares vendidos durante la última FEL: 1.405.493. También la proyección estimada de facturación: $ 21.353 millones. En cuanto a la compra de libros, al público se lo clasificó de la siguiente manera: Light (aquellos que compraron 1-2 libros), que representa el 61,5%; Medium (entre 3 y 5 libros), 27,9% y Heavy (más de 6 libros), 10,6%. Sin dudas, si el 50% del público que compra libros un 61,5% es consumidor Light, que aumente en su mayoría a Medium duplicaría la venta de ejemplares.

Resulta llamativo cómo se realizaron estas ventas, qué canales de pago utilizó el público: 35,6% pagó con tarjeta de débito, 21,5% con tarjeta de crédito, 22% lo hizo con billetera virtual y solamente 21% en efectivo. Esto muestra que no hay emisión monetaria desde el Estado y que tampoco hay dinero en el bolsillo del consumidor, al menos entre $ 25 mil o $ 35 mil, valor en que oscila el precio de tapa promedio de un libro. ¿Acaso el mercado libro va hacia un régimen donde imperará el canje por otros bienes? ¿A cuántas manzanas verdes cotizará una novela de Stephen King?

Se obtuvieron tres perfiles del público lector. El primero definido como “Profundo y conocedor”, con lectura vinculada al aprendizaje, la exploración y el desarrollo personal. Se trata de lectores motivados por la curiosidad intelectual y el enriquecimiento cognitivo, que buscan en los textos fuentes de conocimiento y formas de ampliar su horizonte cultural. Este perfil suele asociarse con altos niveles de capital cultural y con un compromiso reflexivo con la lectura como forma de construcción del saber y la identidad personal.

“Pragmático”, cuya lectura parte desde una perspectiva instrumental y utilitaria. Para este la lectura se justifica principalmente por motivos prácticos, como la necesidad de información, trabajo o estudio, y se encuentra menos vinculada a la dimensión emocional o recreativa. El tercero es el “Social”, quien busca integrar la lectura como un acto social y cultural. No solo consume textos para el disfrute individual sino que participa activamente en espacios colectivos de lectura, como clubes o debates, y se interesa por seguir tendencias y recomendaciones sociales.

Por último, surgen las temáticas más vendidas. El primero grupo lo conforman en el siguiente orden: ficción; infantiles, juveniles y didácticos; seguido por biografías y estudios literarios. La segunda categoría: filosofía y religión; incluyendo salud, relaciones y desarrollo personal; novela gráfica y libros-cómics; sociedad y ciencias sociales; historia y arqueología, divulgación científica. La última categoría: arte; estilos de vida, aficiones y ocio; economía, finanzas, empresa y gestión; derecho; medicina, enfermería y veterinaria; deportes y ocio al aire libre.