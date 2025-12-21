Neofascismo y masculinidad

Los psicoanalistas Alejandro Vainer y Carlos Barzani publicaron recientemente El malestar de los varones en tiempos de oscuridad, un libro que sale por el proyecto Topía (del que forman parte), que incluye un editorial y una revista de psicoanálisis, sociedad y cultura que se edita desde hace 34 años. De allí que retomen, por ejemplo del director de la publicación –Enrique Carpintero– nociones como la de “corposubjetividad”, que les permite entrelazar el “aparato psíquico” (objeto de análisis típico del campo en el que se desenvuelven) con el “aparato orgánico” (el cuerpo con sus leyes físico-químicas y la anátomo-fisiología) y el aparato cultural (con las leyes económicas, políticas y sociales), un modo de no aislar al psicoanálisis del campo cultural y los conflictos sociales y políticos que lo atraviesan.

El título de la publicación intenta dar cuenta de la inscripción de sus análisis en el contexto del la Argentina libertariana, pero también de un mundo en el que las extremas derechas avanzan, dejando sobre la superficie un mosaico de guerras, violencias, miedos y pobreza generalizada, que se complementa con un mapa de riquezas cada vez más concentradas en pocas manos, con la enorme desigualdad que esa situación produce.

¿Pero qué malestares producimos y padecemos los “varones” en ese contexto? Esa es una pregunta que estructura todo el libro. Y para intentar responderla, los autores trabajan sobre la historia de Occidente, partiendo de la idea de que no hay masculinidades “naturales” sino unas sociohistóricamente producidas. Por lo tanto, se requiere de una mirada crítica capaz de dar cuenta de cómo determinados varones (en la mayoría de los casos, pues esa es la “norma”) proyectamos el malestar hacia los demás y cómo, por otro lado, se pueden elaborar propuestas para transformar ese malestar en potencia.

La crítica hacia el proyecto “idealista-progresista” de la “deconstrucción” (tan en boga entre ciertos feminismos que se hicieron de aquella vieja propuesta filosófica del francés Jaques Derrida) está en el centro de la escena, por ser considerada –más allá de algunos cambios que los autores entienden que la propuesta logró producir– insuficiente o, más bien, por edificarse sobre la base de una mirada recortada, que solo contempla la historia de opresión de los varones hacia las mujeres (de nuevo: la norma ha sido esa), pero que no da cuenta de la rica y larga historia de luchas en pos de producir otro tipo de humanidad, privando así de historias y referencias a quienes buscamos combatir la “contrarreforma machista” en curso. “Hubo varones que pelearon codo a codo con mujeres y otrxs oprimidxs. Creemos que retomando los hilos de quienes han luchado contra el patriarcado y otras opresiones podemos encontrar nuevos horizontes”, concluyen Vainer y Barzani, en este dúo escritural que advierte sobre el riesgo de que la avanzada neofascista se apropie del malestar de los varones y lo reconduzca hacia fines que solo refuerzan la barbarie capitalista.

El malestar de los varones en tiempos de oscuridad

Autores: Alejandro Vainer y Carlos Barzani

Género: ensayo

Editorial: Topía, $ 33.000