El arte entre el calor y el ritmo cuartetero

El vuelo de Buenos Aires a Córdoba cada vez me parece más corto: los tiempos de espera en los aeropuertos son más extensos que los 59 minutos que tarda el avión en subir y bajar en la ciudad de tonada inconfundible, esa que los hace andar sin documentos porque llevan el acento. Suena el cuartetazo de Rodrigo y se me queda pegado hasta el regreso a Buenos Aires “porque así pega más, pega más, pega más”.

Para empezar a contar MAC 2025, Mercado de Arte de Córdoba, la feria curada por Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll, quizá sea más claro hacerlo por los números. La edición número 12 se realizó del 4 al 7 de diciembre, organizada una vez más por la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba; la Agencia Córdoba Cultura de la Provincia de Córdoba, Faro (Asociación Civil de Galerías de Córdoba), Fundación Pro Arte Córdoba, y Universidad Provincial y Nacional de Córdoba.

Los 62 stands ocuparon el Centro de Convenciones Córdoba Juan Bautista Bustos, en el predio del Parque del Chateau, un extenso parque con diseño paisajístico, zonas boscosas, puentes elevados y arte al aire libre, que incluye el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), ubicado en el casco de una antigua estancia de la familia Carreras, y el estadio Mario Alberto Kempes, una de las sedes del Mundial 78, conocido como el Chateau Carreras. Los más de 400 artistas, un programa ampliado y once premios integraron por primera vez al sector privado. Entre ellos, el Premio Adquisición Ciudad de Córdoba, impulsado por la Municipalidad de Córdoba, fue otorgado a la artista Verónica Moreira por las obras Cerdo en tajadas y Torta ilusión, de la Galería Casa Banano; el Premio Adquisición Provincia de Córdoba, gestionado por la Agencia Córdoba Cultura de la Provincia, distinguió al artista Sergio Scurti por la obra ¿Cómo construir el pasado? XV, representado por la galería CO ART; y a Martina Zorzón, de Galería Teras, con la adquisición de las obras S/T, Un escondite y Silvina Ocampo. El Premio Adquisición Museo Franklin Rawson seleccionó la obra Llegar con naranjas en la mano, del artista Lorenzo González Baltazar, Galería Pólvora.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, el Premio In Situ, creado por Abel Guaglianone y Joaquín Rodríguez, distinguió en esta edición a los proyectos mina, representados por Romina Calla Muguiro, y a EPA-Espacio de Prácticas Artísticas, representado por Cecilia Cordi y Guillermo Daghero y bajo el nombre de Mecenas Mercuriales, que reunió apoyos de empresas locales. El premio impulsado por Paclín distinguió a María Chávez, con la obra Ausente, de la Galería Wonda, hizo entrega el presidente de la Fundación Pro Arte Córdoba, José Luis Lorenzo. Este último fue uno de los grandes anfitriones en esos días con las visitas a sus espacios de colección que formaron parte de los programas satelitales al evento. Además, fue el Primer Encuentro de Ferias y Mercados de Arte Contemporáneo de Argentina, realizado en el marco de Orbital Encuentros, que reunió a referentes de distintos puntos del país para intercambiar experiencias y avanzar en líneas de trabajo conjunto. En ese mismo espíritu se desarrolló la conversación “La escena del Arte Federal HOY”, con la presentación del Programa NODO, a cargo de Meridiano, y la participación de Mariana Robles, Gustavo Blázquez, Analía Solomonoff, Cecilia Pochat, Andrés Belfanti, Joaquín Barrera, Luis María Rojas y Marti Soto.

“Cada uno habla según le va en la feria” instruye el refrán que, al ponerse en cifras y porcentajes, exhibe que hubo un 48% de galerías que hicieron su primera participación en estos años. Que un 85% valoró positivamente esta edición en comparación con la del año pasado. Los valores de referencia de las obras vendidas fueron desde los 80 hasta los 5 mil dólares. El valor promedio fue de US$ 762 y se compraron más las que estaban por debajo de los mil dólares. Con relación a las ventas realizadas, según lo relevado al cierre de la última jornada, se contabilizó un total de 274 obras vendidas. Esto representa un 38% más que el año anterior. Muchos precios expresados en pesos aunque la divisa norteamericana es la que domina el mercado. Las ventas fueron de alrededor de US$ 250 mil, cuya referencia en pesos fue de $ 367.278.205 a un valor del dólar oficial del Banco Nación de $ 1.435.

“Hay amores que son para siempre” es el nombre del homenaje a María Rocha, referente del arte contemporáneo en todo el país. El conmovedor altar realizado por Mantera Galería recuperó su trayectoria, el compromiso con el arte independiente y federal y la valorización de los proyectos que lo entienden como una práctica vinculada a lo social.

La tarde calurosa se fue haciendo noche para que los disc jockeys locales musicalizaran la zona de la explanada del lugar. El ambiente y la música electrónica disipan el ritmo cuartetero que tengo en la cabeza desde que llegué.