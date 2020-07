Se lanza en Argentina la primera maestría en Ópera Experimental de América Latina

Daniel Gigena

Entre agosto y noviembre, la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) desarrollará una programación online en el marco de la presentación de la primera maestría en ópera experimental, una iniciativa inédita en América Latina a cargo del compositor y gestor cultural Martín Bauer. Este año, debido a la pandemia de coronavirus, la programación estará abierta a la comunidad y los cursos de la maestría se adaptarán a la modalidad virtual; a partir de 2021, podrán cursarla profesionales y graduados de diferentes carreras en el espacio del teatro porteño Margarita Xirgu (Xirgu Espacio Untref). “Esta nueva maestría intenta nuclear en torno a la ópera experimental a creadoras y creadores de distintas disciplinas artísticas y honrar la riquísima historia cultural de la Argentina”, anuncia Bauer. Los profesores convocados son Rodolfo Biscia, Alan Courtis, Daniela Lucena, Juan Sorrentino, Laura Novoa, Camila Juárez, Emilio García Wehbi, Gabriel Paiuk, Nicolás Varchausky, Pablo Maritano y Alejandro Tantanian.

Pero ¿qué es la ópera experimental y en qué se diferencia de la ópera convencional? Responde Bauer: “En la ópera experimental no hay parámetros obligados de ningún tipo, aunque se mantiene dentro de un campo muy amplio que podría llamarse el teatro musical. Pero no están garantizadas las jerarquías narrativas como en la ópera tradicional, que pertenece al compositor. En la ópera experimental puede pasar que quien lleve el peso del espectáculo no sea la música, sino el video, el texto literario o la danza”. Si bien la ópera siempre fue un espectáculo interdisciplinario, en el campo experimental eso está llevado al extremo. Artistas como Helmut Lachenmann, Olga Neuwirtz, Oscar Strasnoy, Robert Ashley, Heiner Goebbels, Robert Wilson y Philip Glass compusieron o dirigieron óperas experimentales. “La ópera experimental se entiende como un amplio campo crítico, asociado a la idea de creación escénico-musical actual y en el que convergen no sólo la dimensión sonora, sino también la visual, literaria, espacial, lumínica, tecnológica, entre otras”, agrega el cocreador junto con Beatriz Sarlo de la ópera V.O. (sobre Victoria Ocampo).

“La maestría, que responde a una carencia objetiva en el campo académico, es un proyecto en el que venimos trabajando hace ya varios años con el Rectorado de la Untref y que habíamos decidido comenzar en agosto, aunque jamás nos imaginamos que coincidiría con una situación tan singular”, dice Bauer en referencia a la pandemia. Cuando se reinicien las actividades presenciales, funcionará en el teatro Margarita Xirgu. “Para mí este es un dato importante porque cuando yo dirigía el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) con Diana Theocharidis hicimos una temporada entera, la del 2006, en el Xirgu, debido a que el Teatro Colón ya había iniciado su reforma –recuerda-. Fue en ese teatro donde, por ejemplo, hicimos un par de espectáculos de Mauricio Kagel en aquel festival que contó con su presencia”.

Además del contenido académico propio de una maestría, se pondrá especial atención en el aspecto “productivo” de nuevas obras. Como anticipo de lo que vendrá en 2021 y 2022 (la maestría dura dos años), Bauer estima que antes de diciembre estrenarán una obra online -el primer estreno de ópera de este infausto 2020- en la que trabaja junto con Marcelo Lombardero en la puesta. “Algunos de los profesores convocados vienen de la práctica activa en el mundo del espectáculo, como es el caso de Tantanian, García Wehbi o Maritano”. Cabe destacar que la maestría no solo está dirigida a músicos sino también a directores de cine y teatro, actores, guionistas, escritores, críticos, coreógrafos, artistas y gestores culturales.

Están previstas varias actividades abiertas a la comunidad que comienzan a mediados de agosto. Los interesados pueden inscribirse, en forma gratuita, enviando un mail a operaexperimentalntref.edu.ar. Entre otros, participarán el director cinematográfico y escritor alemán Alexander Kluge, la soprano suiza Donatienne Michel-Dansac y el músico francés Vincent Barras, el investigador mexicano Iván García, y los argentinos Oscar Strasnoy, Magdalena Arau y Javier Bustos, entre otros.

El sábado 15 a las 12, el director de la maestría junto con las autoridades de la Untref, Aníbal Jozami y Diana Wechsler, presentarán en sociedad este nuevo proyecto educativo y estético. A continuación, se podrá seguir una charla entre Strasnoy y Bauer sobre pasado, presente y futuro de la ópera experimental. Y además, se podrá ver “La mirada elíptica: hacia una biblioteca problemática para la ópera experimental”, repertorio desarrollado por Carla Imbrogno y Beatriz Quinteiro (coordinadoras académicas de la maestría), que incluye microfragmentos de la cineasta Magdalena Arau, el artista sonoro Javier Bustos, el director teatral Emilio García Wehbi y el investigador mexicano Iván García.

Una cita imperdible está fijada para el sábado 22 a las 11. Con el auspicio del Goethe-Institut, Alexander Kluge brindará una conferencia y conversará con el crítico y periodista especializado Pablo Gianera sobre historia y relación de la ópera con las pasiones y los duelos humanos. También se podrán ver por streaming fragmentos de sus trabajos. El 5 de septiembre se iniciará la cursada propia de la maestría, con un seminario arancelado de Rodolfo Biscia sobre historia y estética de la ópera experimental abierto a toda la comunidad.

Más información sobre la maestría y la programación, aquí.