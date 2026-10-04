Sincretismo metafísico

Las visiones se irradian desde las cavernas y sería William Blake quien las eleva al estatuto artístico. “En esta exposición se podrá contemplar el verdadero arte”, dijo el inglés en 1809, en la única fracasada exhibición de sus visiones, y que tanto influenciarían de Antonin Artaud y Aldous Huxley a Mati Klarwein y Jean-Michel Basquiat. En el siglo pasado escritores y artistas buscaron la alteración poética de la imagen y la palabra, en el revés de la lengua y la norma, y en el conocimiento psicotrópico, las puertas de la percepción. Ezequiel Black presenta en Las visiones más que un registro prosaico de una década larga de ceremonias con ayahuasca, caupurí, san Pedro y hongos Psilocybe, o solamente el pie de página de otros psiconautas, sino un diario de viaje pintado en comunidad que NIEGA y SIGUE.

Las visiones son su ilustrada crónica por Latinoamérica y sus ejecuciones en trip vinculan representaciones y símbolos nuevos con otros antiguos, generando puentes entre culturas y vivencias separadas por siglos o miles de kilómetros. El reconocido director de arte de discos de Miranda!, Los Fabulosos Cadillacs, Massacre y Celeste Carballo, y responsable visual de la revista El Teje, el primer periódico travesti latinoamericano editado por el Rojas, cuya última exposición artística fue “La luz entre nosotros” en Galería Wunsch, presenta un original libro de artista que dista del tradicional libro de artista.

Porque aquí acontece eso que Fernando Krapp, en El herborista alucinado, escribe bajo similares explosiones de luces, tras tránsitos alucinógenos, “algo en las manos, como si no fueran mis manos. Abrí los ojos y la pregunta me atravesó la cabeza: ¿no estaban abiertos? Pensé: los ojos están abiertos, pero yo abro los ojos”. Estas visiones de Black exploran esos destellos entre las ruinas del ego derribado, las representaciones hegemónicas perforadas, con una simpatía –el verdadero arte– que entraña el reverso cargado de latencias y catálisis donde se expresan las razones de lo humano.

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Las visiones, que tienen su método en la observación imaginativa, y su herramienta en el dibujo sicodélico, palpan un realismo que se oculta en la inercia de nuestro principio de videncia. Black inclinado hacia la diferencia de la imaginación, que es la retención de lo ausente, opuesta a la fantasía, que es su mera reelaboración; por lo que su trazo a birome suelta anida en la expansión, vía clarividente, a distintas perspectivas, a otras realidades. Metido el ojo en el papel, cortado el párpado, se oyen voces ancestrales y comunidades que nos hacen respirar, confiar, a pesar de todo el odio y muerte circundante, empoderados en esta floresta psicotropical americana. Somos Dos. Somos Aullido y Multitud.

Las visiones de Ezequiel Black son vivir en estado de imaginación y experiencia, ocurriendo en nuestros estados, transgrediendo los límites de la cultura hacia otros mensajes de un ser extraño a nivel emocional, sentimental, y tal vez, moral. Estos diarios de viaje es adentrarse en el existencia misma a partir de un salto de fe y resistencia.

Las visiones

Autor: Ezequiel Black

Género: crónica

Editorial: FAN; $ 75.000