"Sobre el suicidio", de John Berryman

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Sobre el suicidio", del norteamericano John Berryman:

Reflexiones sobre el suicidio y sobre mi padre me poseen.

Bebo demasiado. Mi esposa amenaza con separarse.

Ella no quiere ser mi «enfermera». Se siente «inadecuada».

No combinamos.

Es una hora más tarde en el Este.

Podría llamar a mi madre a Washington, D. C.

¿Pero podría ayudarme?

¿Y todas esas adulaciones y reproches postales?

Parece que se necesita una sólida base de amor & amistad

para enfrentar toda esta demencia del mundo.

Epicteto es en cierto modo mi filósofo favorito.

Los hombres felices han muerto más temprano.

Todavía planeo ir a México este verano.

¡Las imágenes olmecas! ¡Chichén Itzá!

D. H. Lawrence tiene un sueño salvaje al respecto.

Cuando salió el libro de Malcom Lowry, enseñé mi precepto en Princenton.

No me resigno del todo. Puedo enseñar el Tercer Evangelio

esta tarde. Todavía no lo he decidido.

A veces me parece que otros tienen trabajas más fáciles

& lo hacen peor que yo.

Bueno, debemos trabajar & soñar. Gogol era impotente,

alguien me lo dijo en Pittsburgh.

¿A qué edad?, pregunté. No pudieron responderme.

Ese es un asunto condenadamente serio.

Rembrandt era un hombre sobrio. Ahí diferimos. Sobrio.

El terror lo invadía. A nosotros también nos invade.

Pienso en el suicidio continuamente.

Aparentemente él no lo hacía. Voy a enseñar a Lucas.





(Trad. Juan Arabia)

John Berryman (McAlester, Oklahoma, 1914 – Minneapolis, 1972) se suicidó el 7 de enero de 1972 arrojándose de un puente en Missisipi. Es una de las mayores figuras de la poesía estadounidense de la segunda mitad del siglo XX. Junto a Robert Lowell, Sylvia Plath, Anne Sexton y W. D. Snodgrass, es considerado un poeta de la denominada “poesía confesional”. En cuanto al público y la crítica, fueron sus Dream Songs las que mayor acogida obtuvieron. El primer volumen de esta serie, titulada 77 Dream Songs, le permitió ganar el Premio Pulitzer de poesía. El segundo volumen apareció en 1968, titulado His Toy, His Dream, His Rest. Un año más tarde, los dos volúmenes fueron publicados en un sólo libro, The Dream Songs. Este poema forma parte de Delusions Etc., publicado el año en que se suicidó.