Torciendo la figura de Lens

Si uno de los posibles destinos de un conjunto de papeles, dibujos, escritos, tapas de libros, fotos, es el tacho de la basura, la caja en la vereda, aprovechar el container del vecino en obra, rescatarlos de ese hado posible, hacer girar la rueda de la fortuna en sentido contrario, podría estar entre algunas de las acepciones de archivo. Quizá no sea la completa, la ajustada a las normas de construcción y catalogación de un fondo personal, pero es la que deleita con la aventura, la decisión y el convencimiento amoroso que tiene el hecho de volver a la vida a eso que sobrevive a una existencia. Todo aquello que estuvo a punto de ser desperdicio y la bolsa negra de consorcio, su mortaja.

Empecemos por una foto para contar la historia de Miguel Ángel Lens, el poeta que nació en Buenos Aires en 1951 y murió en 2011. El pelo, la ropa y hasta una cadenita que cuelga de su cuello con dije con forma de círculo le ponen fecha a la toma que será cercana a los años 80. Está sentado en el pasto, con las piernas y las manos cruzadas, mira de reojo. La vía abandonada se desarrolla ondulada por detrás del cuerpo flaco de Lens.

Si bien su campo de operaciones fue la Ciudad de Buenos Aires por la que anduvo con sus versos y sus dibujos, anuncios y volantes, esta imagen bucólica se resignifica en tanto no es la del escritor que muestra su biblioteca, sus posesiones materiales y simbólicas sino el artista a la intemperie: en la vía de la vida, propiamente. Donde parecía que podía haber quedado después de su muerte. O en todo caso, recordado apenas por sus poesías y por los memoriosos amigos que contaba anécdotas sobre él y su arte.

Sin embargo, fue el cruce de caminos que le otorgó una segunda oportunidad a su obra: en 2017 gracias a la gestión de Juan Queiroz, su hermano José Luis Lens y sus amigos Néstor Latrónico y Horacio Menú, su obra forma parte del Archivo IIAC-Untref. Con dedicación, conocimiento y esmero el equipo del archivo que coordina Martín Paz del Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura Dr. Norberto Griffa comenzó el trabajo de transformar esos papeles encontrados, salvados y donados en un fondo personal. Esta tarea fue colectiva, porque además de los mencionados, Alberto Retamar y Marta Muriago prestaron sus recuerdos sobre Lens e hicieron que el fondo empiece a andar, se instale, circule y genere el interés para las investigaciones.

En este sentido, el archivo Miguel Ángel Lens es un buen ejemplo de otra cosa más. De la tarea solidaria y en colaboración entre las instituciones que construyen, conservan y organizan archivos y las investigaciones. En este caso, Miguel Ángel Lens - La poesía está en la calle, la muestra que puede verse en Muntref, curada por Francisco Lemus y Mariano López Seoane, es un dechado de virtudes. Por un lado, es el final feliz de esta historia que corona ese esfuerzo del “Ejército de Salvación” que fueron Queiroz, familiares y amigos, junto con la institución de Uuntref.

Por el otro, la hipótesis de los investigadores para torcer levemente la figura de Lens. O echar luz a otra zona de su obra como la de artista visual y “activista intermitente desde finales de la última dictadura militar, cultor de una versión personal del inconformismo anarquista y flâneur que recorría de manera incesante las calles del centro de Buenos Aires, Lens desarrolló un imaginario artístico y poético en el que se entrecruzan el collage y el dibujo con el repertorio de gustos y experiencias que ofrecía la disidencia sexual de esos años”, según Lemus y López Seoane.

Por fin, ese muchacho de pelo largo que observa de reojo con cierta desconfianza puede tener la certeza de que sus papeles llegaron a destino.

Lens - La poesía está en la calle

La muestra cuenta con el apoyo del proyecto Archives in Transition: Collective Memories and Subaltern Uses (Trans.ARCH), financiado por la Unión Europea en el marco de la programación Horizon 2020, en articulación con el Centro Interdisciplinario de Estudios y Políticas de Género de la Untref (Ciepog) y el Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura Dr. Norberto Griffa de la Untref (IIAC) y puede verse en Sala de Proyectos del 2do piso del Muntref, Hotel de Inmigrantes, Avda Antártida Argentina s/n. CABA.