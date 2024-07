En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia. Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es un poema de "La vida en serio: obra completa (1998-2019)", de Juana Bignozzi:

•

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

aún en la vejez

en la miseria y en el final

como hija única encantada de haberlo sido

seré altanera y soberbia

me vestiré con los últimos centavos

con la lección de mi amiga distinguida

cuando estuvo en la mala

una blusa negra una pollera negra

nunca se darán cuenta de que es siempre la misma

invitaré con la carne que me fie el carnicero

llenaré las botellas de buenos vinos que hubo en mi casa

con vino barato

nunca esperen el final

sólo lo verá el espejo de mi baño

Juana Bignozzi (1937-2015) fue una poeta, periodista y traductora argentina. Una juventud militante en el anarquismo (“Mi padre era panadero, miembro de la FORA -Federación Obrera Regional Anarquista-, ferviente partidario de la acción directa, y mi madre fabriquera de Máximo Hobsman en la calle Gurruchaga, donde había empezado a coser botones a los 8 años con su madre y todas sus hermanas”) y la convicción de que la hipotética llegada de los Montoneros al poder no podía traer nada bueno, la llevó, luego de haberse convertido en un ícono de la poesía de la década de 1960, a residir en Barcelona desde 1974 a 2004. Allí trabajó como traductora del francés y el italiano, ocupándose fundamentalmente de historia del arte y filosofía. Sus libros de poemas incluyen Los límites (1960), Tierra de nadie (1962), Mujer de cierto orden (1967), Regreso a la patria (1989), Interior con poeta (1994), Partida de las grandes líneas (1996), La ley tu ley (2000, obra reunida), Quién hubiera sido pintada (2001), Antología personal (2009), si alguien tiene que ser después (2010) y Los poetas visitan a Andrea del Sarto (2014).

De su trabajo poético, Beatriz Sarlo comentó: “Quien lea por primera vez Juana Bignozzi reconocerá sin duda muchas voces poéticas en su obra. Pavese, claro está. Probablemente lo que más sorprenda a sus nuevos lectores es la perfección del verso, la musicalidad discreta, surgida de no contrariar el tono de la lengua oral culta, de evocarla sin copiarla. Impactará también la nitidez de las ideas y no solo la belleza de las figuras, su inteligencia sostenida por la distancia irónica, pero no tan irónica como para convertirse en sarcasmo, y siempre orientada por una dimensión moral que evita el cinismo (…). Se trata de una poesía que coordina con aparente facilidad la densidad cultural y la densidad de la experiencia, cuya primera persona habla desde un saber apoyado en la mezcla original de sensibilidad e historia”.

El siguiente poema fue extraído de la reciente edición La vida en serio: obra completa (1998-2019), (Compilación de Mercedes Halfón, Adriana Hidalgo editora / A.hache, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2024).