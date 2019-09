Vuelve Bocas Abiertas, la feria gastronómica de San Isidro

por Marcelo Parajó

Desde el jueves 3 hasta el domingo 6 de octubre se llevará a cabo en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro una nueva edición del Festival Bocas Abiertas, el evento gastronómico organizado por la Subsecretaría General de Cultura del distrito junto con la asociación civil Gastronómicos del Bajo.

En esta oportunidad participarán unos treinta expositores entre restaurantes, chefs, caterings, food trucks, pastelerías y heladerías, bajo el lema "La amabilidad", en un amplio espacio parquizado junto al río.

"Siempre se dio naturalmente que hay un ambiente de muy buena onda. El gastronómico tiene mucho espíritu de servicio, ganas de dar, de que el otro sea feliz" expresó el chef Diego García Tedesco, uno de los organizadores del festival, en diálogo exclusivo con PERFIL.COM.

"Entonces pensamos por qué no trabajar sobre los valores y pusimos como consigna la amabilidad. Y queremos que así sea, que todos digan un por favor, un gracias, que tengas un buen día. Estamos pasando un momento difícil todos, entonces decís 'bueno. por lo menos que sea un lugar de encuentro y de buena onda'".

Además, el cocinero destacó el enorme crecimiento que tuvo el festival a lo largo de las diferentes ediciones gracias al espíritu casi festivo, la diversidad de propuestas y el entorno natural en que se desarrolla, lo que atrae a un público cada vez más numeroso y a profesionales de otros distritos.

Bocas Abiertas estará abierto hasta las 23.00. (Carlos Furman)

"En siete años nos volvimos bastante populares. Mucha gente quiere estar y el espacio es limitado. Para que no pierda identidad, el crecimiento siempre lo pautamos en calidad y no en cantidad. Sobre todo le damos mucho espacio a los jóvenes cocineros ya que hay mucha gente joven haciendo muchas cosas muy interesantes y que son el futuro de la cocina de nuestro país. Eso, más allá de las celebridades que nos visitan".

El festival tuvo su inspiración en "Puertas abiertas", el ciclo en que los artistas del bajo abren sus talleres para recibir al público. Los cocineros quisieron formar parte de ese evento y generaron menúes especiales asociándose a los artistas.

Después de esa experiencia, se decidió llevar adelante un proyecto gastronómico que reflejara la identidad del lugar y la cultura del barrio.

"Era como un secreto, así que había que generar dispositivos para que la gente interpretara lo que pasaba en ese lugar. Fue un camino muy largo" señaló Eleonora Jaureguiberry, Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de San Isidro, en diálogo con PERFIL.COM.

A la vez, la funcionaria destacó que el punto fuerte de la feria gastronómica es “un intangible difícil de medir pero que todos sabemos qué es. Se trata de agregar valor a nuestra marca ciudad y sobre todo se trata de tener mejores vidas, y las mejores vidas son con otros, nadie es feliz solo”.

Durante el festival habrá clases de cocina, sorteos, concursos, un mercado de productores y música en vivo a cargo de bandas y DJs en dos escenarios con un programa que abarca los cuatro días del evento, además de un pequeño restaurante bajo techo para quienes prefieran un espacio con más intimidad.

Durante el festival se presentarán bandas en vivo y DJs. (Carlos Furman)

En cuanto a los menúes de los expositores, tanto Tedesco como Jaureguiberry coinciden en que no se trata de platos "fabricados" para el evento sino que, como todos los años, se ofrecerá lo mismo que se sirve en los restaurantes de donde provienen los cocineros.

Por su parte, los chicos contarán con un espacio diseñado con juegos y menúes especiales para consumir en el lugar.

Como actividades especiales se anuncian los concursos que premiarán al mejor chimichurri y al alfajor más rico, que serán evaluados por un jurado de especialistas y del que podrán participar todos aquellos que lleven sus productos elaborados en casa.

En las clases de cocina participan reconocidos chefs del Bajo de San Isidro. Fabio Alberti participa en su doble rol de cocinero y actor-animador. (Carlos Furman)

Además de impulsar una campaña ecológica que invita a los visitantes a llevar el tenedor para reducir los residuos plásticos y a utilizar los eco-vasos, el festival lleva adelante programas de pasantías y mentorías, orientados a estudiantes y jóvenes profesionales que dan sus primeros pasos en la gastronomía como parte de estímulo a emprendedores, uno de los ejes fundamentales de los proyectos culturales del distrito.

"Creemos que el arte, los artistas y los emprendedores son poleas de transmisión. Son nuestros insumos básicos para que ciertos encuentros ocurran en la ciudad" explicó la subsecretaria general de cultura a PERFIL.COM.

"Trabajamos con ellos y desarrollamos dispositivos para que ocurran encuentros. Todo lo que hacemos es eso. La Central de Procesos, Bocas Abiertas, el Festival de Jazz, todo lo que hacemos está mediado por esa idea y si no, no lo hacemos. Es un trabajo muy profundo con los artistas y con los emprendedores, porque tenés que cambiarles el eje de la mirada, tienen que empezar a entender al público, pensar lo que hacen a través del prisma de comunicarse y conectar con otros. Y creemos que esa conexión hace que la gente viva mucho mejor. Decimos siempre que defendemos la alegría, y la alegría sólo ocurre cuando estás con otros, cuando hacés cosas valiosas, profundas, no importantísimas y brillantes, cosas verdaderas" finalizó Jaureguiberry.

Los concursos premian al mejor chimichurri y al alfajor más rico. Todos pueden participar llevando sus productos. (Carlos Furman)

Expositores

Durante el festival tendrán su stand Los Petersen, Locos X el asado, CARNE, El Rodazo, Morelia, Art Catering, Agave, ALOs, Asato Sushi, Atelier, Austria-La Pancha, Bestia, Felicitas Pizarro, Home Deli, Horno Bar, Lardo, La Vida Misma, Lo de Nacho, Marta Ramírez, Tree, Lowell´s, Gluten Morgen, Maru Botana, Dalone Rock, Toffee, Guilab, Ice Roll, MUNCHI's, Temporini, Balzac, Alex Coffee Roasters, Wapi, Olienka, Isla Xocolatl, Alimentación Con Viva, Negro Holandés, Fronteras Blends, Idem Durazno, Bolsa Polar, Bioconexion, Porto, Kaiken, La Suerte, Cauca, Dellisola, Chiagraal, Edamame, FUEGOS, Kamado, Be Pure, Fundación Nosotros, San Ignacio, Gourmand Place, Juanita Huertas, Green Art y Gift Shop Bocas Abiertas.

Clases de cocina

Las clases estarán a cargo de Christophe Krywonis, Maru Botana, Christian Petersen, Juliana López May, Pamela Villar, Damián Betular, Juan Braceli, Iwao Komiyama, Felicitas Pizarro, “Gluten Morgen”, Roberto Ottini, “El Gordo Cocina”, Juan Andrés Ferrara, Marta Ramírez, Cristina Sunae, Martín Lukesch, Luciano García, Marina Beltrame, Inés Berton, Daniela Butvilofsky, Danilo Ferraz, Alejandra Temporini, “Cook” Grimaldi, Chantal Abad, Ana Ortuño, Agustín Brañas, Juan Madero y otros.

PROGRAMACIÓN DÍA POR DÍA

Jueves 3 de octubre

Escenario principal

19.30 | Clase: Christophe Krywonis + Cristina Sunae

21.00 | Apertura: Lic. Eleonora Jaureguiberry y el Dr. Gustavo Posse

22.00 | Show: Agua de florero

19.30 | Clase: Christophe Krywonis + Cristina Sunae 21.00 | Apertura: Lic. Eleonora Jaureguiberry y el Dr. Gustavo Posse 22.00 | Show: Agua de florero Escenario acústico

18.00 | DJ Fede Sagarna

21.00 | DJ Chimango

Viernes 4 de octubre

Escenario principal

16.00 | Clase: Marta Ramírez + Danilo Ferraz

17.00 | Clase: Gluten Morgen + El Gordo Cocina

18.00 | Clase: Juliana López May + Anita Ortuño

20.00 | Show: Juan y los que ríen

21.30 | Show: Nova semente

16.00 | Clase: Marta Ramírez + Danilo Ferraz 17.00 | Clase: Gluten Morgen + El Gordo Cocina 18.00 | Clase: Juliana López May + Anita Ortuño 20.00 | Show: Juan y los que ríen 21.30 | Show: Nova semente Escenario acústico

13.00 | DJ Guillaume

16.30 | DJ Cucho Dub

19.30 | Show: Atoma

21.00 | DJ Ale Salas

13.00 | DJ Guillaume 16.30 | DJ Cucho Dub 19.30 | Show: Atoma 21.00 | DJ Ale Salas Mesa chica

16.30 | Taller: Oster (Mama Sana)

20.30 | Patricio Negro (Sarasanegro)

Sábado 5 de octubre

Escenario principal

13.00 | Wanted

14.30 | Clase: Essen (Chantal Abad)

15.30 | Clase: Christian Petersen + Daniela Butvilofsky

16.30 | Clase: Pamela Villar + Damian Betular

17.30 | Clase: Maru Botana + Roberto Ottini

18.30 | Mención al programa Chef mentor

19.00 | Alfajor contest

20.00 | Show: Buffalo dub

21.30 | Show: Wosebeni

13.00 | Wanted 14.30 | Clase: Essen (Chantal Abad) 15.30 | Clase: Christian Petersen + Daniela Butvilofsky 16.30 | Clase: Pamela Villar + Damian Betular 17.30 | Clase: Maru Botana + Roberto Ottini 18.30 | Mención al programa Chef mentor 19.00 | Alfajor contest 20.00 | Show: Buffalo dub 21.30 | Show: Wosebeni Escenario acústico

13.00 | DJ Urraca

16.00 | Show: Rusea

18.00 | Show: Cruz & Saravia

19.30 | Show: Musa

21.00 | DJ Danilo Ferraz

13.00 | DJ Urraca 16.00 | Show: Rusea 18.00 | Show: Cruz & Saravia 19.30 | Show: Musa 21.00 | DJ Danilo Ferraz Mesa chica

13.00 | Paul Feldstein + Victoria Rabinovich (Lupa)

16.00 | Taller: cata de vinos y hebras (Marina Beltrame + Inés Bretón)

17.30 | Taller: FoodStyling (Andy Ruzzante + Fotógrafo gastronómico)

20.30 | Julieta Oriolo (La Alacena)

Domingo 6 de octubre

Escenario principal

13.00 | Show: Coronados de gloria

14.30 | Clase: Essen (Alejandra Temporini + Cook Grimaldi)

15.30 | Clase: Juan Braceli + Juan Andres Ferrara

16.30 | Clase: Martin Lukesch + Agustín Brañas + Juan Madero

17.30 | Clase: Oster (Felicitas Pizarro)

18.30 | Chimi-cup

19.30 | Premios Bocas

20.00 | Show: Lovellis

21.00 | Cierre: Lic. Eleonora Jaureguiberry y el Dr. Gustavo Posse

21.30 | Sorteos

22.00 | Show: Los de oro

23.00 | Fin de fiesta: arroz de Entre Ríos

13.00 | Show: Coronados de gloria 14.30 | Clase: Essen (Alejandra Temporini + Cook Grimaldi) 15.30 | Clase: Juan Braceli + Juan Andres Ferrara 16.30 | Clase: Martin Lukesch + Agustín Brañas + Juan Madero 17.30 | Clase: Oster (Felicitas Pizarro) 18.30 | Chimi-cup 19.30 | Premios Bocas 20.00 | Show: Lovellis 21.00 | Cierre: Lic. Eleonora Jaureguiberry y el Dr. Gustavo Posse 21.30 | Sorteos 22.00 | Show: Los de oro 23.00 | Fin de fiesta: arroz de Entre Ríos Escenario acústico

13.00 | DJ Nacho Flotta

16.00 | Show: Bossa N Classics

17.30 | Show: Vocat

19.00 | Show: Revolver

21.00 | DJ Grego Poch

13.00 | DJ Nacho Flotta 16.00 | Show: Bossa N Classics 17.30 | Show: Vocat 19.00 | Show: Revolver 21.00 | DJ Grego Poch Mesa chica

13.00 | Joaquin Lege + Ramiro Keklikian (Nero cocina)

16.00 | Taller: recetas fitness + nutricionista (Chula Fit + Cata Lagomarsino)

17.30 | Taller: SushiI (Iwao Komiyama)

El festival Bocas Abiertas se llevará a cabo en el Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro, Del Barco Centenera y el río, el jueves 3 de octubre de 18.00 a 23.00 y del viernes 4 al domingo 6 de 12.00 a 23.00.

El valor de la entrada general es de $200. Para los jubilados (con credencial) y para quienes lleguen en bicicleta, el valor de la entrada será de $100.- (hay espacio para dejar la bicicleta). Los menores de 12 años y personas con discapacidad (con credencial) ingresan gratis. También se venden pases libres para los cuatro días por $400.-

El festival no abrirá en caso de lluvia en alguno de sus días y continuará en las jornadas siguientes. Con mal pronóstico del tiempo para los cuatro días, se pasará del 10 al 13 de octubre. Se recomienda consultar la página web de la subsecretaría de cultura de San Isidro o sus cuentas de Facebook y Twitter.