Alcaraz es campeón del US Open tras vencer a Sinner en la final y recupera el número uno del ranking ATP

Carlos Alcaraz es campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez tras derrotar este domingo a Jannik Sinner, en su tercera final de Grand Slam consecutiva. El español superó al italiano por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, tomándose doble revancha de su derrota de julio en Wimbledon y recuperando además el primer lugar del ranking ATP.

Ganador también en Roland Garros, Alcaraz se anotó un triunfo con el que amplía su distancia respecto a Sinner en la carrera de títulos de torneos grandes. El español de 22 años cuenta ya con seis coronas de Grand Slams, mientras que Sinner se quedó con cuatro.

Cómo fue el triunfo de Alcaraz en la final del US Open

Desde el arranque del primer set, el murciano se mostró firme al confirmar su break en el primer game sosteniendo su servicio de manera contundente para ponerse 2-0. Sinner reaccionó en su segundo turno y logró estrenarse en el marcador, 1-2, pero Carlitos volvió a imponer su ritmo y se adelantó 3-1. El español siguió sólido y llegó a 4-2.

Finalmente, el N°2 quebró nuevamente para ponerse 5-2, con la posibilidad de cerrar el parcial en su saque. No falló: con un 40-0, concretó para llevárselo por 6-2, otra vez con un error del tano en la red.

En el segundo set, el joven italiano sostuvo su saque, pero Alcaraz igualó sin perder un punto, 1-1. El número uno del mundo aprovechó un break point tras ganar su servicio en el tercer y quinto game, llegando a 4-1. Pese a que Charly reaccionó para ponerse 4-2, Sinner volvió a sumar en su saque y llegó a 5-2. El español respondió para ponerse 5-3, y finalmente el italiano cerró el set 6-3.

En el tercer set, el murciano recuperó el control mediante sus cambios de ritmo y capacidad para anticipar los golpes, dejando a su rival totalmente superado. El número dos del ranking ATP aprovechó y realizó dos quiebres, luego de ganar sus juegos para ponerse 4-0. Sinner ganó su saque para ubicarse 5-1, pero fue tarde porque Alcaraz impuso su servicio y ganó el set 6-1.

El cuarto set mantuvo la incertidumbre inicial, con Sinner acechando desde el fondo y resistiéndose a caer. Alcaraz activó nuevamente su reacción con un globo y un revés paralelo que provocó la ovación del público. La ruptura de servicio al italiano en el quinto juego abrió la puerta para encaminar el desenlace. De ahí en más, los dos se llevaron cada uno de sus servicios hasta concretar la victoria de Carlos Alcaraz en su tercer match point por 6-4.

Durante la final estuvieron presentes grandes estrellas norteamericanas, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La presencia del mandatario en el US Open, que provocó que el duelo arrancará con casi una hora de retraso, fue recibida con abucheos y algunos aplausos.

